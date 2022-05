LIVE MN - Milan-Atalanta (0-0): i rossoneri ci provano...

31' Muriel controlla al limite dell'area e prova il destro, Maignan blocca in due tempi con un bel tuffo sulla sua sinistra.

27' Corner per l'Atalanta: Palomino prova la mezza rovesciata, nessun problema per Maignan.

21' Grande giocata di Krunic che trova Leao in buona posizione: il portoghese prova il destro a giro, ma la sua conclusione è troppo debole e Musso blocca senza problemi.

17' Theo Hernandez ruba palla ad Hateboer, il francese si invola verso l'area avversaria, ma poco prima di calciare con il destro viene fermato da Palomino.

13' Calcio di punizione per il Milan dalla fascia sinistra: destro a rientrare di Krunic, Pasalic libera di testa.

10' Zappacosta sorprende i rossoneri sulla fascia destra, pallone dentro per Pasalic che però è pressato e non riesce a controllare, pallone sul fondo.

8' Calcio d'angolo per il Milan dalla destra, sul pallone Tonali e Krunic: cross in area del centrocampista italiano, libera di testa un giocatore dell'Atalanta appostato sul primo palo.

2' Ripartenza fulminea di Theo Hernandez, pallone che arriva a Saelemakers che prova ad entrare in area di rigore, ma poco prima di calciare viene fermato da Palomino.

0' Inizia il match: primo pallone per l'Atalanta.

- Manca davvero pochissimo al fischio d'inizio dell'arbitro Orsato. Le due squadre sono appena entrate sul terreno di gioco: Milan in campo con la consueta maglia rossonere e pantaloncini neri, mentre l'Atalanta giocherà con divisa e calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra pochi istanti il Milan scenderà in campo contro l'Atalanta nel match valido per la 37^ giornata di Serie A. C'è grande attesa e grande tensione nello stadio milanese per una sfida che potrebbe avvicinare ancora di più i rossoneri al sogno scudetto. Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta il racconto della partita. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali del match:

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Díaz, Messias; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

ATALANTA: Musso; de Roon, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pessina, Pašalić; Muriel. A disp.: Rossi, Sportiello; Demiral, Mæhle, Scalvini; Malinovskyi, Miranchuk; Boga, Mihăilă, Zapata. All.: Gasperini.