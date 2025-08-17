LIVE MN - Milan-Bari (0-0): si riparte, finalmente! Fofana sfiora il vantaggio

Milan-Bari (0-0): si riparte, finalmente! Fofana sfiora il vantaggio
9' - Milan che ha preso in mano la partita.
6' - Altro corner per il Milan.
5' - FOFANA! Occasione Milan col francese, che sfrutta una sponda di testa di Leao, stoppa e colpisce di sinistro trovando la risposta di Cerofolini.
4' - Il Milan conquista i primo corner grazie a un pasticcio difensivo barese.
3' - Il Milan comunica il dato degli spettatori presenti questa sera: 71.061
1' - Nemmeno un minuto di gioco e c'è la prima occasione. È del Bari, tiro a giro di Moncini che finisce a lato.
21.18 - SI PARTE! Inizia ufficialmente la stagione 2025/26 del Milan.
21.17 - Osservato un minuto di silenzio in memoria del piccolo Elliot Verreth, figlio del calciatore del Bari, Mathias Verreth, tragicamente scomparso a soli 14 mesi.
21.00 - Nel pre partita c'è stata la presentazione dei sette nuovi acquisti arrivati durante questa sessione di calciomercato. Sono entrati in campo, nell'ordine, Pietro Terracciano, Zachary Athekame, Koni De Winter, Pervis Estupinan, Samuele Ricci, Ardon Jashari e Luka Modric. Com'era prevedibile, all'ingresso in campo del centrocampista croato San Siro è letterelamente impazzito: accoglienza clamorosa per il Pallone d'Oro ex Real Madrid. In attesa di vederlo in campo tutti i tifosi rossoneri sono già innamorati di Luka.
- - -
Amici di MilanNews.it, finalmente si parte! Dopo quasi tre mesi si torna al calcio vero con un dentro-fuori. Il Milan riparte dal primo turno di Coppa Italia e sfida il Bari, arrivato 9° nello scorso campionato di Serie B.
Massimiliano Allegri deve aspettare per il suo ritorno a San Siro, in panchina ci va il suo vice Marco Landucci. L'ex tecnico bianconero deve scontare due giornate di squalifica a seguito dell'espulsione rimediata nella finale di Coppa Italia 2023/24, torneo poi vinto dalla Juventus in finale contro l'Atalanta.
Grande curiosità per i volti nuovi acquisti: subito titolari Ricci ed Estupiñan. Panchina per De Winter, Athekame, Modric e Jashari.
Di seguito le formazioni ufficiali:
MILAN (3-5-1-1): ︎ Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñan; Pulisic; Leao. A disp. Pietro Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Modric, Okafor, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Ivanov, Musah. All. Marco Landucci (Massimiliano Allegri squalificato).
BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Bellomo, Braunoder, Pagano; Pereiro, Moncini, Sibilli.. A disp. Pissardo, De Lucci, Tripaldelli, Gytkjaer, Teixeira, Kassama, Rao, Manzari, Partipilo, Pucino, Verreth, Mane, Mavraj. All. Fabio Caserta.
ARBITRO: Ruben Arena di Torre del Greco.
ASSISTENTI: Fontemurato e Votta.
IV UOMO: Sozza
VAR: Maggioni
AVAR: Marinelli
