live mn Milan-Bari (2-0): buona la prima, superato il primo turno di Coppa Italia

23.16 - Un ottimo Milan supera il primo turno di Coppa Italia e con una rete per tempo liquida il Bari. Apre le marcature Rafa Leao, le chiude Christian Pulisic. Preoccupazione per il portoghese, che subito dopo il gol si è fatto male e ha chiesto il cambio. Tiene bene la squadra e il suo 4-3-3 fluido che diventa 3-5-2. Ottima la prova di Alexis Saelemaekersm così come di Pulisic. Molto bene anche Fofana, protagonista di diverse occasioni da gol. Buon impatto per Modric, che ha giocato dal 64'. I rossoneri ora se la vedranno col Lecce a settembre per il secondo turno di Coppa Italia, ma ora testa al camapionato con la sfida contro la Cremonese in programma sabato 23 agosto.

23.15 - Triplice fischio, il Milan avanza al turno successivo di Coppa Italia!

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

90' - Eccesso di altruismo di Modric che da due passi può concludere in porta ma invece cerca di mettere il pallone in mezzo non trovando nessuno.

87' - Jashari prova a duettare con Estupinan ma il suggerimento dello svizzero per l'ecuadoriano è troppo lungo.

84' - Milan che ha sempre il controllo della partita. Diversi i palloni toccati da Modric fin qui.

82' - Potrebbe essere l'ultima partita di Okafor, sul quale c'è forte il Leeds United.

81' - Cambio Bari: fuori Dorval, dentro Tripaldelli.

81' - Ultimo cambio per il Milan: fuori Saelemaekers, dentro Okafor.

76' - Ci prova anche Modric! Il croato riceve al limite dell'area, finta e tiro ma troppo debole e facile preda di Cerofolini.

75' - Saelemaekers cerca la gioia personale, sparando alto dalla distanza.

73' - La partita riprende.

70' - Cooling break.

69' - Con queste sostituzioni, il Milan è disposto con un 4-3-3 in fase di possesso: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Fofana, Modric, Jashari; Musah, Gimenez, Saelemaekers. In fase di non possesso si abbassano Musah e Saelemaekers per un 4-5-1.

67' - Cambio per il Bari: fuori Pagano, dentro Partipilo.

66' - Modric accolto con un boato.

66' - Triplo cambio per il Milan: fuori Lotfur-Cheek, Pulisic e Ricci. Dentro Jashari, Musah e Modric.

65' - Bari nuovamente pericoloso con Rao, che riceve palla dalla sinistra ma spara alto da posizione favorevole.

64' - Giro palla del Milan con una conclusione di Fofana che finisce fuori.

61' - Estupinan si fa sorprendere da Verreth. Traversone per Mancini che per poco non arriva sul pallone.

60' - Gran partita di Saelemaekers, che oltre a farsi spesso vivo davanti si è distinto per alcune grandi chiusure.

58' - Milan ancora pericoloso con Saelemaekers, tiro di sinistro che viene deviato in corner.

56' - Prova a uscire fuori il Bari con Pagano, tiro fuori.

55' - Partita a senso unico, Milan sul velluto.

52' - Doppio cambio Bari: escono Bellomo e Pereiro, entrano Rao e Verreth.

48' - Azione nata da Gimenez che stoppa il pallone spalle alla porta e duetta con Pulisic, fino ad arrivare in porta con assist del messicano e rete dello statunitense.

48' - GOL DEL MILAN!!! CHRISTIAN PULISIC!!!

46' - Apprende la redazione di MilanNews.it che Leao ha sentito indurire il polpaccio e per questo ha chiesto il cambio: il numero 10 verrà valutato nei prossimi giorni.

22.26 - SI RIPARTE!

22.08 - Gran bel primo tempo del Milan, che va all'intervallo in vantaggio sul Bari. Unico rammarico, solo un gol di vantaggio, quello segnato da Rafa Leao al 14'. ll portoghese si fa immediatamente male dopo la rete segnata ed è costretto a chiedere il cambio. Al suo posto un Gimenez fin qui poco convincente. Ma se il messicano non è praticamente mai pericoloso, in realtà i compagni di squadra stanno rendendo questa partita un tiro al bersaglio verso il povero Cerofolini. Pulisic e Fofana i più attivi, con lo statunitense che ha centrato la traversa. Lavoro anche per Maignan, che ha fatto un grande intervento su un tiro dalla distanza di Sibilli.

22.07 - Fine primo tempo.

45' + 1 - Ennesima occasione per il Milan: tiro dalla distanza di Saelemaekers deviato in corner.

45' - Concessi tre minuti di recupero.

43' - Ci prova ancora Fofana, palla fuori.

42' - Il Milan rischia, ma riprende a giocare e dominare. In un'offensiva va in gol Gimenez, ma è fuorigioco.

40' - MAIGNAN! Grande intervento del francese su una botta dalla distanza di Sibilli, diretta all'incrocio. Corner per il Bari.

38' - Ci prova Saelemaekers dalla distanza: tiro alto.

36' - Punizione di Saelemaekers che pesca Pavlovic, para Cerofolini.

34' - Prova ad affondare Dorval sulla sinitra, bravissimo Saelemaekers a recuperare palla e a conquistarsi una punizione.

33' - Dominio rossonero fin qui.

31' - FOFANA! Stavolta il francese ci prova di destro, sempre dal limite dell'area: risponde Cerofolini.

29' - FOFANA! Ci prova il francese dal limite dell'area con un bel sinistro, ma la palla finisce fuori di poco.

26' - Scatta il cooling break.

26' - PULSIIC! Ancora lo statunitense pericoloso al termine di una bella azione corale. Tiro che centra la traversa.

23' - PULISIC! Occasione per lo statunitense che raccoglie il pallone da Loftus-Cheek, si accentra e tira. Conclusione deviata, ma l'arbitro non si accorge e concede la rimessa dal fondo.

22' - Ci prova dalla distanza Loftus-Cheek, tiro deviato in corner.

21' - Estupinan è il primo ammonito del Milan della stagione 2025/26. Gioco falloso da parte dell'ecuadoriano.

17' - C'è già il primo cambio: fuori Leao, dentro Santi Gimenez.

16' - Leao, gioia e dolore: il portoghese è curato dai medici al polpaccio. Sembra non farcela, si prepara Santi Gimenez.

14' - Rafa Leao è il primo marcatore della stagione 2025/26. Il portoghese bravissimo a sfruttare uno splendido cross dalla destra di Tomori e tradurre in rete con un gran colpo di testa.

14' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!! RAFA LEAO!!!!!

12' - Giro palla del Milanc he cerca di trovare uno spazio, Bari comunque ben disposto in campo.

9' - Milan che ha preso in mano la partita.

6' - Altro corner per il Milan.

5' - FOFANA! Occasione Milan col francese, che sfrutta una sponda di testa di Leao, stoppa e colpisce di sinistro trovando la risposta di Cerofolini.

4' - Il Milan conquista i primo corner grazie a un pasticcio difensivo barese.

3' - Il Milan comunica il dato degli spettatori presenti questa sera: 71.061

1' - Nemmeno un minuto di gioco e c'è la prima occasione. È del Bari, tiro a giro di Moncini che finisce a lato.

21.18 - SI PARTE! Inizia ufficialmente la stagione 2025/26 del Milan.

21.17 - Osservato un minuto di silenzio in memoria del piccolo Elliot Verreth, figlio del calciatore del Bari, Mathias Verreth, tragicamente scomparso a soli 14 mesi.



21.00 - Nel pre partita c'è stata la presentazione dei sette nuovi acquisti arrivati durante questa sessione di calciomercato. Sono entrati in campo, nell'ordine, Pietro Terracciano, Zachary Athekame, Koni De Winter, Pervis Estupinan, Samuele Ricci, Ardon Jashari e Luka Modric. Com'era prevedibile, all'ingresso in campo del centrocampista croato San Siro è letterelamente impazzito: accoglienza clamorosa per il Pallone d'Oro ex Real Madrid. In attesa di vederlo in campo tutti i tifosi rossoneri sono già innamorati di Luka.

Amici di MilanNews.it, finalmente si parte! Dopo quasi tre mesi si torna al calcio vero con un dentro-fuori. Il Milan riparte dal primo turno di Coppa Italia e sfida il Bari, arrivato 9° nello scorso campionato di Serie B.

Massimiliano Allegri deve aspettare per il suo ritorno a San Siro, in panchina ci va il suo vice Marco Landucci. L'ex tecnico bianconero deve scontare due giornate di squalifica a seguito dell'espulsione rimediata nella finale di Coppa Italia 2023/24, torneo poi vinto dalla Juventus in finale contro l'Atalanta.

Grande curiosità per i volti nuovi acquisti: subito titolari Ricci ed Estupiñan. Panchina per De Winter, Athekame, Modric e Jashari.

Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-1-1): ︎ Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñan; Pulisic; Leao. A disp. Pietro Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Modric, Okafor, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Ivanov, Musah. All. Marco Landucci (Massimiliano Allegri squalificato).

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Bellomo, Braunoder, Pagano; Pereiro, Moncini, Sibilli.. A disp. Pissardo, De Lucci, Tripaldelli, Gytkjaer, Teixeira, Kassama, Rao, Manzari, Partipilo, Pucino, Verreth, Mane, Mavraj. All. Fabio Caserta.

ARBITRO: Ruben Arena di Torre del Greco.

ASSISTENTI: Fontemurato e Votta.

IV UOMO: Sozza

VAR: Maggioni

AVAR: Marinelli

