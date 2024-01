live mn - Milan-Bologna (1-1): meglio il Bologna in questi primi 10'

56' Ennesimo giallo della partita, l'ottavo estratto dall'arbitro Massa questa sera, il terzo per il Bologna. Ammonito anche Urbanski.

54' Possesso palla prolungato del Boologna che viene accompagnato dai fischi di San Siro.

52' Altra doppia occasione per Zirkzee, senza ombra di dubbio l'uomo più pericoloso di questo inizio secondo tempo. Decisamente meglio il Bologna in questi primi 10' di secondo tempo.

51' Conclusione potente di Kristiansen che si è però stampata lontana dall'incrocio dei pali della porta difesa da Maignan.

50' Tiro dal limite di Leao. La palla del portoghese non si è però abbassata in tempo stampandosi sopra la traversa di Skorupski.

48' Grande occasione per Zirkzee. Kjaer buca completamente il pallone, dando la possibilità all'attaccante del Bologna di controllare il pallone, mandare fuori tempo Gabbia e tirare. Inspiegabilmente l'attaccante del Bologna ha però mancato la porta a praticamente 6 mesi.

46' Gioco subito fermo. A terra Giroud per un pestone subito da Freuler poco fuori l'area di rigore del Bologna.

45' Inizia il secondo tempo in quel di San Siro con gli stessi 22 del primo tempo. E' 1-1 fra Milan e Bologna.

------

Abbiamo assistito ad un primo tempo molto intenso in quel di San Siro. Nel complesso megllio il Milan, che però si è addirittura ritrovato sotto per il gol al 29' del solito Zirkzee. Passato in vantaggio il Bologna si è abbasato lasciando un po' più di campo ai padroni di casa che non si sono fatti assolutamente pregare, visto che a pochi minuti dal 45' Kjaer ha conquistato un calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato Giroud che però fallisce, ma poco dopo Loftus-Cheek fa imapazzire di gioia San Siro trovando il gol del momentaneo pareggio. Al 45' è dunque 1-1.

------

48' L'arbitro Massa fischia due volte e manda tutti negli spogliatoio. E' 1 a 1 al 45' di Milan-Bologna.

47' Giallo anche per Loftus Cheek, che fuori tempo colpisce Beukema in scivolata.

45' 3 minuti di recupero.

44' GGOOOOOOL DEL MILAAANNNNN! HA PAREGGIATO LOFTUS-CHEEK!! Sovrapposizione esterna di Calabria, che è stato bravissimo ad aspettare l'ingese in mezzo all'area di rigore che con l'esterno ha superato Skorupski. 1-1. Primo gol di Loftus-Cheek con la maglia del Milan a San Siro.

43' Sta diventando una partita complicatissima per Massa. Ammonito anche Adli per aver allargato il braccio su un avversario.

41' GIROUD SBAGLIA IL RIGORE! Il francese non ha dato forza al pallone, con Skorupski che addirittura ha bloccato il pallone. Si resta 0-1 per gli ospiti.

40' Allontanato Thiago Motta, rosso per lui. E' furibondo l'allenatore del Bologna.

40' Sul taccuino di Massa ci è finito anche Ferguson, giallo per il capitano del Bologna.

39' CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Massa non ha avuto dubbi ed ha indicato subito il dischetto. Colpito in faccia Kjaer. Lavoro al VAR per Guida. Si aspetta.

37' Minuto di fuoco a San Siro. Prima contropiede del Bologna, poi contro contropiede del Milan, che grazie ad un passaggio geniale di Loftus-Cheek arriva con Pulisic davanti la porta che tenta, falledo, un pallonetto difronte a Skorupski.

35' Secondo giallo della partita per il Milan. Ammonito Calabria dopo un intervento in scivolata su Urbański.

32' Il Milan ha avuto una ghiotta occasione per pareggiarla subito. Su un cross dalla trquarti di Pulisic Kjaer riesce a saltare praticamente quasi da solo in mezzo all'area del Bologna, ma il danese colpisce male il pallone mettendola sopra la traversa della porta difesa da Skorupski.

28' GOL DEL BOLOGNA! Dopo un'azione rocambolesca, che ha visto il Bologna arrivare al tiro in più di un'occasione, Zirkzee supera Maignan con un tiro preciso che finisce sotto le cosce del portiere francese.

22' Secondo cartellino giallo della partita, il primo per il Milan. Sul taccuino di Massa ci finisce anche Leao, che ha fallosamente fermato De Silvestri che stava ripartendo.

21' Ancora Milan. Questa volta Reijnders che al volo la mette di poco al lato. Skorupski era comunque sulla traiettoria.

18' Grande doppia occasione per il Milan, prima con Leao e poi con Calabria. Grande sponda di Giroud a metà campo che smista con un tacco la palla a Loftus Cheek che manda a porta il 10 rossonero che con poco specchio a disposizione non riesce però a trafiggere Skorupski. Nella stessa azione tenativo di Calabria dal limite, palla sopra la traversa.

17' Dopo aver difeso sulla punizione del Milan il Bologna è partito subito in contropiede con Zirkzee, ma l'ottimo lavoro di Kjaer prima e Calabria poi ha evitato il peggio.

16' Partita interrotta per omaggiare Maignan dopo i fattacci di Udine.

15' Copertura di Kristiansen fallosa. Calabria atterrato e puntuale la segnalazione del guardalinee che ha segnalato l'infrazione da parte del difensore del Bologna sul capitano del Milan.

13' Buona la fase di pressione alta del Milan, che conquista il pallone dopo il tentativo del Bologna di inziare un'azione dal basso.

10' Il primo vero tiro in porta della partita è del Bologna. Perfetta la costruzione di Zirkzee, un po' meno la conclusione che non ha impensierito Maignan.

8' Progressione micidiale di Theo Hernandez che dopo un coast to coast alla sua maniera non è riuscito a trovare la porta come si aspettava, mettendo la palla fra il difensore ed il portiere che sarebbe potuto essere un assist

6' Tentativo Bologna con un assist geniale di Zirkzee che ha trovato dentro l'area capitan Ferguson che per fortuna del Milan non è riuscito a stoppare il pallone.

4' Il primo tiro della partita è di Rafael Leao, che dalla sinistra si è accentrato con l'intento di trovare il secondo palo, ma la difesa del Bologna ben piazzata l'ha prontamente allontanata.

3' Calcio piazzato mal gestito dal Milan, con Adli che non è riuscito a crossare bene la palla dentro l'area avversaria.

1' Subito giallo per Calafiori. Giroud viene incontro, colpo di tacco per liberare Pulisic che viene atterrato fallosamente dal difensore del Bologna che si lamenta con l'arbitro per il cartellino.

1' Buona pressione del Milan che con Loftus-Cheek costringe Skorupski ad allontanare in rimessa laterale la palla.

1' E' iniziata Milan-Bologna. La prima palla della partita viene giocata dagli ospiti.

------

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Jiménez, Pellegrino, Simić, Terracciano; Musah, Zeroli; Jović, Okafor, Traorè. All.: Pioli.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Fabbian, Zirkzee, Urbański. A disp.: Bagnolini, Ravaglia; Corazza, Ilić, Lykogiannīs, Lucumí; Moro; Karlsson, Orsolini, Saelemaekers. All.: Motta.

Arbitro: Massa di Imperia.

------



Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti allo stadio San Siro in Milano per la partita valida per la 22esima giornata di Serie A fra il Milan di Stefano Pioli ed il Bologna di Thiago Motta.

La sfida che avrà inizio a breve è una di quelle ad alta quota, considerate le posizioni che le due compagini attualmente occupano in classifica, col diavolo che punta a consolidare ancora di più il terzo posto mentre i rossoblù vogliono invece tornare ad alimentare il sogno Europa dopo le battute d’arresto delle ultime settimane. Si prospetta dunque essere una partita avvincente, che mi racconteremo minuto per minuto così da non farvi perdere neanche un’emozione.