live mn Milan-Cagliari (0-0): meglio il Milan in questi primi 15', Cagliari praticamente mai pericoloso

14' | Bel movimento fra le linee di Rerijnders, che assistito da Kalulu dentro l'area di rigore non è riuscito a stoppare nel migliore dei modi il pallone facendosi quasi sorprendere. Nonostante questo, comunque, il Milan ha conquistato un calcio d'angolo dal quale non è riuscito però ad ottenere granché.

12' | Non calciato bene il calcio di punizione a favore del Milan da Alessandro Florenzi. In questo caso il terzino rossonero ha colpito male il pallone consegnadolo senza troppi "complimenti" sul fondo.

10' | Il primo tiro della partita è del Milan. Grande coordinazione dal limite dell'area di Florenzi, bravo Scuffett a farsi trovare pronto ed a respingere lateralmente.

7' | Sta crescendo il possesso palla del Milan, che con una bella azione manovrata da sinistra a destra è arrivato sul fondo con Kalulu ottenendo il terzo calcio d'angolo della sua partita.

5' | Nel silenzio surreale di San Siro Milan e Cagliari si studiano alternandosi il possesso palla, che al momento sorride a favore dei padroni di casa.

2' | Buon'azione personale di Musah, che dopo aver scambiato con Pulisic ha conquistato il primo calcio d'angolo della partita a favore del Milan.

1' | Si parte a San Siro. Primo pallone della partita giocato dal Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. A breve ci sarà il fischio d'inizio di Milan-Cagliari, sfida valida per la 34esima giornata di Serie A. In un clima surreale, con la Curva Sud che ha dato seguito allo 'sciopero del tifo' di settimana scorsa, Stefano Pioli ha deciso di stupire tifosi e non escludendo dalla formazione titolare quattro dei giocatori più iconici del suo ciclo rossonero, ovvero Rafael Leao, Theo Hernandez, Fikayo Tomori e Davide Calabria. Nonostante queste assenze, comunque, l'intenzione del Milan è quella di tornare a vincere in campionato dopo più di un mese per blindare il secondo posto in classifica ed ottenere la qualificazione alle prossime Final Four di Supercoppa Italiana. Rimanete con noi e il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disp.: Nava, Torriani; Calabria, Caldara, Hernández, Terracciano, Tomori; Adli, Pobega, Zeroli; Jović, Leão, Okafor. All.: Stefano Pioli.

CAGLIARI: (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Nández, Sulemana, Deiola, Prati, Luvumbo; Shomurodov. A disp.: Aresti, Radunović; Azzi, Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska; Mancosu, Oristanio, Viola; Kingstone, Lapadula, Pavoletti, Petagna. All.: Claudio Ranieri.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

ASSISTENTI: Carbone e Giallatini.

IV UOMO: Tremolada

VAR: Irrati

AVAR: Chiffi