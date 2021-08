LIVE MN - Milan-Cagliari (4-1) - Rossoneri in controllo

52' Corner per il Milan: cross in area, il pallone arriva a Saelemaekers che calcia di prima ma spara in Curva.

50' Calcio d'angolo per il Cagliari: cross in mezzo, libera la difesa rossonera.

45' Tutto è pronto. Fischio di Serra: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Grande primo tempo del Milan. Dopo 12 minuti i rossoneri sono già in vantaggio: punizione al bacio di Tonali e pallone in rete. Una disattenzione costa il momentaneo pareggio del Cagliari (a segno Deiola), ma la squadra di Pioli riporta subito la testa avanti con Leao. Poco dopo, al 24esimo, Diaz apparecchia per Giroud, che segna il suo primo gol in maglia rossonera. Il francese si regala la doppietta al tramonto del primo tempo, stavolta su rigore, certificando la superiorità dei padroni di casa.

47' Fine primo tempo.

46' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Tonali e pallone direttamente tra i guantoni del portiere del Cagliari.

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.

42' GOL GOL GOOOLLL!!! GIROUD!!! Il francese non sbaglia dal dischetto: 4-1 per il Milan.

40' Tiro da fuori di Diaz e tocco con il braccio in area di Strootman: ammonizione per il centrocampista del Cagliari e rigore per il Milan.

38' Ammonizione per Deiola.

35' Calcio d'angolo per il Cagliari: traversone in area, Pavoletti si ritrova il pallone e calcia ma non inquadra la porta.

30' Ancora Milan. Giroud sfonda in area e apparecchia per Saelemaekers, che calcia di prima intenzione ma viene murato.

28' Punizione dalla sinistra per il Milan: pallone dentro, tocco di Tomori e grande parata di Radunovic.

24' GOOOOOLLLL!!! GIROUD!!! Ripartenza stupenda del Milan, con Brahim che rinifinisce per Giroud: sinistro di prima del francese e pallone in rete.

20' Tentativo dalla distanza di Calabria: destro secco e pallone a lato.

17' GOOOLLL!!! DIAZ!!! Destro dalla distanza di Leao, deviazione fortunosa di Brahim e traiettoria che spiazza Radunovic: 2-1 per il Milan.

15' GOL DEL CAGLIARI! Assist di Joao Pedro e colpo di testa di Deiola, che non lascia scampo a Maignan.

12' GOL GOL GOOOLLL!!! TONALI!!! Punizione dal limite per il Milan: destro a giro di Tonali e pallone all'incrocio!

10' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Kjaer e pallone facile tra i guantoni di Radunovic.

9' Occasione super per Leao, che si presenta a tu per tu col portiere avversario ma si fa rimontare.

5' Cartellino giallo per Dalbert.

2' Primo squillo del Milan. Cross dalla destra di Saelemaekers, colpo di testa di Giroud e pallone che finisce alto sopra la traversa.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Serra: si comincia! Primo pallone del match per il Cagliari.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Classica maglia rossonera per il Milan, completo bianco per il Cagliari.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli ospitano il Cagliari nella seconda giornata del campionato di Serie A. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernández; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Plizzari, Tatarusanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Bennacer, Castillejo; Maldini, Rebic. All.: Pioli.

CAGLIARI (3-5-2): Radunović; Ceppitelli, Godín, Carboni; Nández, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; João Pedro, Pavoletti. A disp.: Aresti, Fusco; Altare, Lykogiannis, Walukiewicz, Zappa; Grassi, Oliva, Pereiro; Céter, Farias. All.: Semplici.