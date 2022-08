LIVE MN - Milan, è il giorno di De Ketelaere. In corso le visite mediche

11.43 - Giovane sì ma anche con esperienze importanti alle spalle. Charles De Ketelaere non solo ha già giocato diverse gare di Champions League, spesso contro avversari quotati e in stadi caldi, ma ha già anche esordito in nazionale maggiore. Con la maglia del Belgio la prima presenza risale all'11 novembre 2020 nella gara vinta 2-1 contro la Svizzera. In totale Cdk ha racimolato 8 presenze con i Belgian Red Devils, trovando anche un gol. La sua prima rete con la maglia della nazionale, ironia della sorte, è arrivata in Italia, a Torino, nella gara valida per il terzo-quarto posto di Nations League. Gli Azzurri hanno vinto 2-1, ma De Ketelaere ha segnato il gol della bandiera sotto le gambe di Donnarumma.

11.13 - Il primo "Forza Milan" di Charles De Ketelaere è arrivato direttamente dalla macchina che ieri notte lo ha prelevato da Linate e lo ha portato all'Hotel. Appena fuori dall'areoporto un tifoso rossonero, Andrea Vitale, ha affiancato l'auto su cui viaggiava il nuovo trequartista rossonero con il finestrino abbassato e gli ha chiesto di ripetere le fatidiche parole. De Ketelaere non ci ha pensato su e ha risposto con il suo primissimo: "Forza Milan!". Il video è diventato ben presto virale su Twitter.

10.58 - L'entusiasmo per l'arrivo di Charles De Ketelaere al Milan ha contagiato tutti. Come riportato da MilanNews.it, nella serata di ieri l'aereo che ha portato in Italia il 2001 belga è stato seguito sul tracker FlightRadar24 da più di 7mila persone, facendo diventare il volo il più seguito al mondo tra quelli tracciati dalla piattaforma online.

10.35 - Mentre Charles De Ketelaere sta svolgendo le visite mediche presso la clinica Madonnina, ripercorriamo i suoi numeri con la maglia del Bruges nelle ultime quattro stagioni. Con la squadra della sua città CDK ha giocato 120 volte totali, segnando 25 gol e fornendo 20 assist. Buoni numeri anche in Champions League, considerando l'età: 16 partite, 2 gol e 3 assist.

10.15 - Come anticipato dalla redazione di MilanNews.it queste sono le cifre dell'operazione tra Milan e Bruges per il passaggio in rossonero di Charles De Ketelaere. Ai belgi andranno 32 milioni più bonus che non superano i 3 milioni (di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara).

09.52 - Con l'atterraggio di ieri sera e le visite mediche in corso in questi minuti all'interno della clinica Madonnina, è iniziata ufficialmente l'avventura di Charles De Ketelaere con il Milan. Già nella nottata di ieri diversi tifosi hanno accolto con cori e affetto il nuovo trequartista rossonero all'uscita da Linate Prime: qui il video.

09.27 - Charles De Ketelaere è appena arrivato alla clinica Madonnina di Milano per sostenere le visite mediche di rito. Inizia così la prima giornata da rossonero per il talento belga classe 2001 che, nel pomeriggio, sarà a Casa Milan per la firma del contratto. Il calciatore si è rivolto a tifosi e giornalisti con un semplice: "Ciao!".

09.04 - Alle porte della Madonnina questa mattina sono arrivati una cinquantina di tifosi rossoneri per dare il benvenuto a Charles De Ketelaere che, tra qualche minuto arriverà presso la clinica per svolgere le visite mediche di rito.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi è il primo grande giorno di Charles De Ketelaere a Milano. Il talento belga classe 2001 è sbarcato nella notte a Linate e tra pochi minuti arriverà alla clinica Madonnina per sostenere le visite mediche di rito. Dopo sarà la volta della firma sul contratto a Casa Milan. La redazione di MilanNews.it vi accompagnerà passo dopo passo in queste prime 24 ore di De Ketelaere da giocatore del Milan con aggiornamenti costanti sugli spostamenti del classe 2001.