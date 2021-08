LIVE MN - Milan, è il giorno di Florenzi: ultimo step per la chiusura dell'affare

12.30 - Al Milan arriverà un giocatore affidabile e di esperienza: lo confermano valore del giocatore e, per gli amanti dei numeri, anche le presenze che Alessandro Florenzi ha già collezionato in Serie A. Il terzino, infatti, ha già dalla sua 227 gettoni nel massimo campionato italiano, messi insieme dal 2010 al 2020 con la maglia della Roma.

11:23 - In giornata dovrebbe arrivare l'ok definitivo della proprietà rossonera all'acquisto di Florenzi. Una volta ottenuto il via libera, il giocatore si dirigerà verso Milano per effettuare le visite mediche. L'obiettivo è mettersi subito a disposizione di Pioli in vista della gara di campionato contro la Sampdoria.

10:44 - Florenzi ha già fatto la sua scelta, piuttosto forte. Come riporta Tuttosport, il 30enne esterno vuole talmente tanto il Milan che ha deciso da tempo di salutare la Roma, di rinunciare a un mese di stipendio e di abbracciare così il progetto rossonero. La voglia rossonera di Florenzi è così grande che vale un sacrificio: c’è il desiderio di arrivare il prima possibile a Milano e magari di scendere in campo già lunedì contro la Samp.

10:21 - Alessandro Florenzi ha i bagagli pronti per Milano dopo la forte accelerata di ieri nel dialogo con la Roma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla trattativa per il trasferimento in rossonero dell'esterno destro. I due club sono andati solo molto vicini all’attesa fumata bianca e tutto lascia credere che quello di oggi sia il giorno degli annunci. Intanto è emersa la disponibilità del giocatore a rinunciare a 400 mila euro, vale a dire le ultime spettanze con la Roma.

10:01 - Florenzi ha scelto il Milan. Pur di vestire la maglia rossonera, il giocatore ha rinunciato allo stipendio di agosto, facendo risparmiare anche la Roma (circa 400 mila euro). Nelle ultime ore i contatti tra le parti sono stati continui, manca solamente il sigillo finale.

10:00 - Alessandro Florenzi dovrebbe trasferirsi al Milan con la formula del prestito oneroso (a 1 milione) con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni.

Florenzi al Milan, ci siamo! L'annuncio del trasferimento in rossonero del 30enne esterno dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. Quella di oggi, infatti, dovrebbe essere la giornata decisiva, dopo l'accordo di massima raggiunto ieri in tarda serata con la Roma. Restate con noi per rimanere aggiornamenti.