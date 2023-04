LIVE MN - Milan-Empoli (0-0): Milan propositivo, Bennacer ancora avanzato

- Manca veramente pochissimo. Il Milan scenderà in campo con la terza divisa ufficiale: maglietta, calzoncini e calzettoni verdi. L'Empoli risponde con la tenuta da trasferta completamente bianca.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio San Siro dove tra poco seguiremo in diretta il match tra Milan ed Empoli, valevole per la 29esima giornata di Serie A Tim. I rossoneri tornano in campo cinque giorni dopo la dominante vittoria del Maradona contro il Napoli e hanno l'obbligo di dar seguito a quel risultato, specialmente dopo il pareggio dell'Inter a Salerno. Tanti i cambi di formazione scelti da Stefano Pioli rispetto a domenica sera in vista del quarto di andata di Champions League proprio contro il Napoli, in programma mercoledì prossimo. Grazie al nostro live testuale, non vi perderete nemmeno un'emozione di questa sfida. Restate con noi!!!

Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Pobega, Tonali; Saelemaekers, Bennacer, Rebić; Origi. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Díaz, Krunić, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Leão, Messias. All.: Pioli.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, de Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. A disp.: Štubljar, Ujkani; Cacace, Stojanović, Walukiewicz; Degli Innocenti, Grassi, Haas, Henderson; Cambiaghi, Destro, Pjaca, Satriano, Vignato. All.: Zanetti.