LIVE MN - Milan-Empoli (1-0): fine primo tempo...

- Il Milan ha chiuso avanti 1-0 il primo tempo del match contro l'Empoli grazie ad un gol di Christian Pulisic, alla sua decima rete in questa stagione (8 in Serie A). In questa prima frazione di gioco, la squadra di Stefano Pioli ha fatto la partita (73% di possesso palla), ma è stata troppo lenta e per questo ha faticato a creare occasioni da gol contro un Empoli compatto e chiuso in difesa. Per fortuna al 40' è arrivato il gol di Pulisic su assist di Okafor che ha sbloccato il match.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

42' Cambio nell'Empoli: fuori Ismajili per un problema fisico, dentro Bereszynski.

40' GOOOOLLLLLL!!! PULISICCCCCCC!!! passaggio in profondità di Bennacer per Okafor che tocca poi all'indietro per l'americano che calcia di prima intenzione con il sinistro e la palla si insacca dopo una deviazione di Luperto. Inizialmente la rete era stata annullata per fuorigioco, ma l'intervento del VAR ha cambiato la decisione.

38' Azione personale sulla sinistra di Reijnders che va via a due avversari e prova il cross dal fondo, ma nessuno dei suoi compagni riesce ad approfittarne.

32' Tentativo dalla distanza di Okafor, Caprile blocca a terra senza problemi.

26' Cartellino giallo anche per Reijnders per un fallo su Cambiaghi.

24' Giallo per Fazzini per un fallo tattico su Pulisic in ripartenza.

19' Spunto di Loftus-Cheek che riceve palla tra le linee, entra poi in area e cerca Okafor con un pallone rasoterra, ma è bravo ancora Smajli ad anticipare lo svizzero.

17' Angolo per il Milan: cross di Bennacer dalla sinistra, Tomori anticipa tutti sul primo palo, la palla arriva a Okafor che prova a rimettere dentro il pallone, Caprile blocca.

15' E' il Milan che fa la partita in questo avvio di partita, mentre l'Empoli difende molto basso e compatto per non lasciare spazio ai rossoneri che però devono far girare più velocemente la palla se vogliono mettere in difficoltà i toscani.

12' Bel cross dalla destra di Pulisic che per poco non trova Okafor sul secono palo, ma è bravo Ismajli ad anticipare lo svizzero in angolo.

6' Gran palla di Bennacer per Okafor che controlla in area con il petto, poi prova a saltare l'avversario con un pallonetto, ma interviene in uscita bassa Caprile che salva l'Empoli.

5' Loftus-Cheek trova in area Pulisic che controlla, si gira e calcia con il destro, Caprile devia in angolo.

4' Grande guizzo sulla sinistra di Okafor che arriva sul fondo, cross per Jovic che viene anticipato di testa in corner da Luperto.

0' Inizia la sfida a San Siro: primo pallone per il Milan.

- Le squadre sono schierate in campo mentre a San Siro risuona l'inno della Serie A. Il Milan giocherà con la consueta maglia rossonera e i pantaloncini neri, mentre l'Empoli indossa divisa e calzoncini azzurri.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo contro l'Empoli nella sfida valida per la 28^ giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dal successo casalingo in Europa League contro lo Slavia Praga, vogliono i tre punti per superare al secondo posto in classifica la Juventus che alle 18 affronterà l'Atalanta. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara tra Milan ed Empoli. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Empoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. A disp.: Sportiello, Mirante, Jimenez, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Terracciano, Adli, Musah, Chukwueze, Giroud. All: Stefano Pioli.

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Gyasi, Fazzini, Maleh; Cambiaghi, Żurkowski; Niang. A disp.: Berisha, Perisan; Bastoni, Bereszyński, Cacace, Ebuehi; Kovalenko; Cancellieri, Caputo, Cerri, Destro, Shpendi. All.: Nicola.

Arbitro: Sacchi di Macerata.