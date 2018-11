LIVE MN - Milan Femminile-Juventus (0-0): inizio di partita divertente

20' - Il Milan prova a creare pericoli dalla difesa, orchestrando bene il giro palla che tuttavia è reso difficoltoso dall'abilità della Juventus nel chiudere le linee di passaggio. E' la zona del centrocampo quella dove fino ad ora si stanno affrontando maggiormente le due squadre

17' - Prova a ripartire il Milan su una palla persa in attacco da Caruso. L'azione rossonera, tuttavia, viene fermata fallosamente a metà campo dove sempre Caruso ha abbattuto Giugliano

15' - Archiviato il primo quarto d'ora di gioco. In questi quindici minuti di gioco si è vista più Juventus che Milan. Le rossonere faticano a rendersi pericolose nella trequarti bianconera, a differenza delle calciatrici juventine che riescono con facilità ad arrivare dalle parti del portiere Korenciova

11' - Problemi al ginocchio per Giacinti che rimane a terra e necessita dell'intervento dello staff medico

10' - Dagli sviluppi del corner precedente, il Milan prova a ripartire con la velocità di Giacinti che, però, viene fermata da Boattin.

9' - Calcio d'angolo per la Juventus, la palla viene respinta dalla difesa del Milan

8' - Nuova azione pericolosa della Juventus, sempre dalla sinistra. Aluko punta Fusetti, in difficoltà in questo inizio di partita, e calcia verso la porta di Korenciova. Il portiere rossonero respinge addosso a Bonasea che non controlla e non riesce ad evitare la rimessa dal fondo

7' - Il nuovo calcio d'angolo viene gestito bene dalla difesa della Juventus che spazza verso il centrocampo

6' - Corner del Milan, Giugliano batte ma la palla è ribattuta nuovamente in angolo dalla difesa bianconera.

5' - Primo brivido della difesa bianconera. Girelli punta Fusetti, riesce a entrare in area e a servire un cross teso che, tuttavia, finisce nelle mani di Korenciova

4' - Buon lancio di Fusetti che dalla propria linea difensiva serve Giacinti, fermata dal difensore bianconero Sara Gama

3' - Punizione per la Juventus all'altezza della metà campo per un fallo commesso da Lisa Alborghetti. La palla è calciata verso l'area rossonera ma la difesa milanista si difende bene

2' - Bella imbeccata centrale di Giugliano per Giacinti che però è in posizione di fuorigioco.

1' - Inizia il match

- Squadre in campo in questo momento, il Milan veste la maglia rossonera con pantaloncini neri, come i calzettoni. Risponde la Juventus con maglia bianconera, pantaloncini e calzettoni bianchi

Queste le formazioni ufficiali del match:

Milan: Korenciova; Heroum, Fusetti, Mendes, Tucceri; Alborghetti, Moreno, Carissimi; Giugliano; Sabatino, Giacinti. A disp.: Ceasar, Rizza, Bergamaschi, Zigic, Cacciamali, Longo, Coda. All.: Morace

Juventus: Giuliani; Gama, Ekroth, Salvai; Hyyrynen, Caruso, Girelli, Boattin; Glionna, Aluko, Bonansea. A disp.: Russo, Bacic, Galli, Cernoia, Panzeri, Nick, Sikora. All.: Guarino

Buongiorno amiche ed amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Franco Ossola di Varese dove tra pochi istanti andrà in scena il big match tra Milan e Juventus. Le due squadre sono tra le favorite per la vittoria del campionato e oggi, nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A Femminile, si giocano la testa della classifica. Restate con noi per non perdervi neanche un'azione della gara.