live mn - Milan-Fiorentina (0-0): altra occasione, Terraciano ferma Pobega

45' Due minuti di recupero.

43' OCCASIONE MILAN! Corner battuto da Pulisic, Pobega anticipa Beltran di testa e super intervento di Terraciano che evita il gol.

42' Cross di Calabria dalla destra, deviazione di Biraghi che complicata la parata a Terraciano. Sulal respinta Quarta mette in corner.

39' Fiorentina pericolosa con Nico Gonzalez: mancino a giro da fuori area, conclusione che termina fuori di poco.

32' Cross di Sottil dalla sinistra, Tomori salta a vuoto e per poco non inganna Pobega che devia male.

30' OCCASIONE MILAN! Imbucata di Reijnders per Calabria, il terzino rossonero da ottima posizione sbaglia totalmente il cross per Jovic che doveva solo appoggiare la palla in porta.

25' Ritmi fin qui bassissimi. Non una delle migliori gare viste a San Siro.

21' Prima chance per il Milan. Pulisic sfrutta un pallone arrivato nella zona dopo un rimpallo, destro di controbalzo e ottima risposta di Terraciano.

18' Cross di Parisi dalla destra, palla che arriva a Duncan, si coordina ma colpisce male il pallone.

15' Partita molto brutta in questo primo quarto d'ora. Tanti errori tecnici e palloni facili sbagliati.

11' Primo giallo del match: ammonito Arthur per un fallo su Pulisic.

9' Bella palla di Maignan per la profondità di Calabria, cross in mezzo del terzino rossonero ma Parisi allontana la minaccia.

5' Giro palla del Milan, la Viola si difende in maniera molto organizzata nella propria metà campo.

2' Primo corner del match per la Fiorentina; alontana Theo Hernandez.

1' Si parte! Primo possesso per il Milan!

Amici e amiche di MilanNews.it, il Milan torna a giocare in campionato dopo la pausa nazionali: i rossoneri giocheranno questa sera a San Siro contro la Fiorentina, calcio di inizio fissato alle ore 20.45. Una partita importantissima per entrambe le formazioni che, al momento, sono divise da soli tre punti in classifica: una vera e propria sfida per i posti europei. La squadra di Pioli non può più sbagliare in campionato se non vuole perdere troppo terreno da Inter e Juventus.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Simic, Bartesaghi, Adli, Krunic, Loftus-Cheek, Romero, Camarda, Chaka Traore.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terraciano, Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Italiano. A disposizione: Martinelli, Christensen, Maxime Lopez, Ikone, Nzola, Infantino, Mina, Comuzzo, Mandragora, Pierozzi, Barak, Amatucci, Brekalo, Kouame.