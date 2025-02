live mn Milan Futuro-Lucchese (0-1): raddoppio ospiti. Frittata di Camporese

vedi letture

39' Milan Futuro in totale difficoltà: Gucher vicinissimo al palo con il suo tiro al volo appena fuori dall'area

35' GOL LUCCHESE. Frittata di Camporese che svirgola un cross un basso degli ospiti e mette in porta Saporiti che ha tutto il tempo e lo spazio per battere Nava. Due gol da recuperare ora...

33' Non c'è ancora la reazione rossonera. La partita è molto importante

29' GOL LUCCHESE. Al primo tiro in porta, gli ospiti vanno in vantaggio con Tumbarello: tiro appena fuori dalla distanza, aiutato da una deviazione che non lascia scampo a Nava...

24' Ammonito Catanese per gli ospiti: ha fermato la corsa furiosa in contropiede di Quirini

23' Punizione interessante per la Lucchese: Saporiti calcia altissimo

16' Contropiede degli ospiti: Saporiti viene chiuso in angolo dal rientrante Coubis. Sugli sviluppi ci prova dalla distanza Visconti: tiro centrale

9' Ci prova Quirini con la testa dagli sviluppi del corner: conclusione imprecisa

8' Ci prova Ianesi dalla distanza: il tiro viene deviato in angolo

3' Subito grande occasione per il Milan: bel cross di D'Alessio per Magrassi che da ottima posizione colpisce fuori con la testa

1' Si comincia!

--------

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN FUTURO: Nava, Coubis, Camporese, Minotti, D'Alessio, Branca, Malaspina, Sandri, Quirini, Magrassi, Ianesi. A disp.: Pittarella, Bozzolan, Hodzic, Alesi, Sia, Omoregbe, Paloschi, Turco, Comotto, Vos. All.: Bonera.

LUCCHESE: Melgrati, Rizzo, Benedetti, Tumbarello, Magnaghi, Visconti, Gucher, Antoni, Gemignani, Catanese, Saporiti. A disp.: Coletta, Allegrucci, Paula da Silva, Selvini, Saloma, Badije, Ballarini, Cartano, Diawara, Gheza, Galli. All.: Gorgone.

--------

Amici e amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio!

La 26esima giornata di Serie C Now - Girone B vede il Milan Futuro affrontare la Lucchese allo Stadio "F. Chinetti" di Solbiate Arno. Qui potrete seguire il match dei rossoneri di Bonera in diretta testuale. Buona partita!