live mn Milan Futuro-Perugia (0-0): iniziata la partita! C'è Camarda titolare

vedi letture

1' Si comincia!

----

- Le formazioni ufficiali:

MILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Minotti, Camporese; Quirini, Sandri, Malaspina, Branca, Bozzolan; Sia, Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Hodzic, Alesi, D'Alessio, Magni, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos, Magrassi. All. Oddo

PERUGIA (4-3-3): Gemello; Mezzoni, Riccardi, Dell'Orco, Osvaldo; Giunti, Gomez Marquez, Torrasi; Cisco, Kanoute, Lisi. A disp.: Albertoni, Romagnoli, Yabre, Matos, Seghetti, Amoran, Bartolomei, Broh, Marconi, Agosti, Polizzi. All. Cangelosi

----

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Il Milan Futuro si gioca tantissimo oggi, alle ore 15, contro il Perugia allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, in occasione della trentesima giornata del girone B di Serie C. I rossoneri sfidano una diretta concorrente alla salvezza che in questo momento gode di un vantaggio di dieci punti ed è la prima delle squadre al sicuro: una vittoria servirebbe a rimescolare tutte le carte in tavola. Restate con noi per seguire il live testuale della sfida!