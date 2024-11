live mn Milan Futuro - Sestri Levante (2-1): Bonera opera un doppio cambio

63' - Pareggio del Sestri Levante.

58' - Intervento in ritardo di Malaspina, che rimedia subito un cartellino giallo.

55' - Intervento falloso di Raggio Garibaldi su Hodzic: è ammonizione per il centrocampista del Sestri Levante, il quarto giallo rimediato dai liguri.

54' - Doppio cambio per il Milan Futuro: fuori Magni e Vos, dentro D'Alessio e Malaspina.

53' - Occasione per il Sestri Levante con Silvano Raggio Garibaldi che si coordina e prova la conclusione, mandando fuori di poco.

50' - Conti subito pericoloso per il Sestri Levante, Magni deve spendere un fallo che gli vale il cartellino giallo. È il secondo ammonito del Milan, dopo Vos.

47'- C'è il dato sugli spettatori presenti al "Felice Chinetti": sono 446 ad assiepare la tribuna dell'impianto di Solbiate Arno.

46' - Un cambio nell'intervallo, è del Sestri Levante: esce Podda, che era ammonito, ed entra Conti.

18.33 - Inizia il secondo tempo.

18.18 - Un buon Milan Futuro nei primi 45' con qualche solita sbavatura. Rossoneri che partono forte e trovano il gol dopo quattro minuti con Kevin Zeroli ma si siedono subito dopo. Sestri Levante che fa sua la partita fino al gol del pareggio, che non è altro che un regalo milanista con Coubis che pasticcia e Durmush che pareggia. Per la cronaca il Sestri Levante era reduce da sette partite senza segnare. Un gol che almeno scuote il Milan Futuro dal torpore, riprende in mano la partita, sfiora il gol e poi lo trova su calcio di rigore, realizzato perfettamente da Zeroli. Prima doppietta da professionista per il capitano rossonero. Tra i giocatori che si sono maggiormente distinti fin qui, oltre a Zeroli, aggiungiamo un Chaka Traoré che con i suoi strappi mette in difficoltà gli avversari, conquistando diversi falli. Bene finalmente anche Silvano Vos, dalla cui conclusione è arrivato il calcio di rigore. A intermittenza Jimenez, così così Turco, male ancora una volta Coubis.

45'+3 - Finisce il primo tempo, Milan Futuro - Sestri Levante 2-1.

45'+1 - Ammonito Pittino, è il terzo giocatore del Sestri Levante a rimediare un giallo.

45' - Concesso un minuto di recupero.

43' - Milan galvanizzato, Zeroli recupera un pallone e Traoré prova la conclusione, deviata. Risponde il Sestri Levante con una conclusione di Clemenza dalla distanza, bloccata da Torriani.

41' - Jimenez prova a fare tutto da solo ignorando un liberissimo Chaka Traoré. Lo spagnolo viene fermato dalla difesa ospite.

39' - Freddo dal dischetto il capitano del Milan Futuro che spiazza il portiere, mandando il pallone alla sua sinistra. Terzo centro in campionato, prima doppietta da professionista.

38' - GOL DEL MILAN FUTURO!!!! KEVIN ZEROLI, ANCORA LUI!!!!

37' - RIGORE PER IL MILAN!!! Tiro di Vos e braccio di un difensore. L'arbitro non ha dubbi.

36' - CHE OCCASIONE PER IL MILAN!!! Hodzic servito da Jimenez ha due volte l'occasione per segnare, poi serve Turco che da posizione ravvicinata manda fuori.

33' - Secondo ammonito del Sestri Levante, è Rosetti per gioco falloso su Chaka Traoré.

32' - Il Sestri Levante prima di oggi pomeriggio era reduce da una serie di sette partite consecutive senza segnare. L'ultima rete il 5 ottobre contro la Vis Pesaro.

31' - Rete che era nell'aria. Incomprensibile passaggio di Bozzolan a Coubis al limite dell'area, il rumeno pasticcia e regala il pallone a Durmush che ringrazia, supera in uscita anche Torriani e deposita in rete.

30' - Pareggio del Sestri Levante.

29' - Il Sestri Levante fa paura con una punizione di Clemenza finita a lato di poco.

27' - Secondo ammonito della partita è il difensore del Sestri Levante, Podda. Fallo su Turco.

25' - Prestazione sotto tono fin qui per Jimenez. Lo spagnolo è rientrato dalla squalifica ma fin qui si è visto poco.

23' - Ammonito Silvano Vos per gioco falloso. È il primo cartellino della partita.

22' - Il pomeriggio del girone B di Serie C è stato inaugurato col successo dell'Entella sul Campobasso per 3-0 e sul pari fra Pianese e Legnago Salus (1-1).

20' - Riecco il Milan con Silvano Vos che tenta il destro da fuori, mandando a lato di poco.

18' - Milan Futuro partito forte, ma che dopo il gol del vantaggio di Zeroli dopo quattro minuti sta lasciando l'iniziativa agli avversari. Da parte dei rossoneri nessun'altra occasione da gol.

15' - Sestri Levante ancora pericoloso: Rosetti prova la conclusione dalla distanza, mandando di poco fuori

13' - Buon inizio per Chaka Traoré che ha una bella iniziativa personale. L'ivoriano tenta di imbeccare Turco ma viene anticipato da un difensore avversario.

11' - In campo oggi i due peggiori attacchi del campionato. Con la rete di Zeroli il Milan Futuro è salito a quota 12 marcature. Sestri Levante che ha fatto persino di peggio, con soli 8 gol segnati fin qui e sette partite consecutive senza segnare.

9' - La rete di Zeroli ha svegliato il Sestri Levante che ora spinge alla ricerca del pari.

7' - Sestri Levante subito vicino al pari con un tiro a giro di Clemenza, ma è ottima la risposta di Torriani.

4' - Punizione dalla destra di Chaka Traoré, bell'inserimento di Zeroli che di testa anticipa tutti e manda la palla in rete. È il suo secondo gol in Serie C, dopo quello realizzato a Perugia.

4' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KEVIN ZEROLI LA SBLOCCA!!!!

4' - Altra punizione per il Milan per atterramento di Turco. Un buon inizio dei rossoneri.

2' - Punizione di Traoré deviata in corner.

17.30 - Si parte!

Amici di MilanNews.it, benvenuti a tutti allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno. Tra pochi minuti prenderà il via la sfida valida per la 16ª giornata di campionato di Serie C - Girone B tra Milan Futuro e Sestri Levante. La formazione di Daniele Bonera deve rialzarsi dopo il brutto ko di Pescara nel recupero di giovedì e sfida una squadra che si trova nella stessa situazione di classifica.

Senza Camarda, chiamato da Paulo Fonseca per la sfida di Champions League con la prima squadra, Daniele Bonera punta su Nicolò Turco al centro dell'attacco. L'ex Salisburgo è andato a segno nell'ultima partita contro il Pescara. Si rivede Bozzolan in campo e torna dopo il turno di squalifica Jimenez. Confermato Vos a centrocampo, sarà affiancato da Hodzic con Malaspina, titolare nelle ultime partite, in panchina.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Magni, Coubis, Bartesaghi, Bozzolan; Hodzic, Vos; Jimenez, Zeroli, Chaka Traoré; Turco. A disp. Nava, Malaspina, Longo, D'Alessio, Stalmach, Sia, Omoregbe, Zukic. All. Daniele Bonera.

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Anacoura; Valentini, Pittino, Podda; Durmush, Raggio Garibaldi, Rosetti, Furno; Oneto; Clemenza, Parravicini. A disp. Sias, Fusco, Conti, De Felice, Pavanello, Nenci, Giorno, Sgambelluri, Brugugnone, Montebugnolli, Primasso. All. Andrea Scotto.

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro.

ASSISTENTI: Granata di Viterbo e Gigliotti di Lamezia Terme.

IV UFFICIALE: Rossini di Torino.