live mn Milan Futuro-Vis Pesaro (0-1): Nava tiene vivo il Milan, che parate!

58' Primo ammonito anche per gli ospiti: giallo a capitan Tonucci

56' Nuovo cambio per Oddo: entra Omoregbe per Quirini. Assetto ancora più offensivo

54' Ancora Nava provvidenziale, due volte! Eccezionali i riflessi del portiere rossonero che sventa un colpo di testa di Tonucci prima e, sugli sviluppi dell'angolo, la deviazione di Mariani poi. Diavolo ancora vivo grazie al suo portiere!

54' Ammonito Victor, il primo del match

53' Risponde Milan Futuro! Bella azione rossonero con Alesi che tocca a rimorchio per Sandri: il suo tiro sibila a lato del palo!

49' GOL VIS PESARO. Passano gli ospiti con Raychev: non si intendono Bartesaghi e Alesi che lasciano l'avversario da solo libero di stoppare e battere Nava. Vantaggio per la squadra di Stallone.

45' Si riparte! Un cambio per squadra. Nel Milan entra Sia per Branca. Nella Vis Pesato entra Mariani per Obi

FINE PRIMO TEMPO, MILAN FUTURO-VIS PESARO 0-0. Finisce un primo tempo divertente che si è sviluppato a fasi alterne. Il Milan parte bene e si crea diverse occasioni con Camarda, tutte sporche e ben controllate dai difensori. Nella parte centrale sono più attivi gli ospiti, con Nava che compie un vero e proprio miracolo su una conclusione potente di Raychev. Nella parte finale della prima frazione gli uomini di Oddo si riaffacciano dalle parti dell'area marchigiana, specialmente con due conclusioni di Bartesaghi che però non inquadrano la porta di poco. Nella ripresa servirà essere più concreti davanti alla porta: la SPAL sta vincendo e con questi risultati si guadagnerebbe l'opportunità di giocare in casa il ritorno dei playout proprio contro i rossoneri. Serve vincere.

45' Un minuto di recupero

45' Rischio per il Milan con Tonucci che prova la deviazione dopo la torre di un compagno ma il pallone finisce a lato

42' Ancora Bartesaghi! Di prima intenzione dal limite di sinistro: il pallone finisce alto

40' Super tiro di Bartesaghi che si mette in proprio e fa partire una gran conclusione rasoterra dai venti metri: la palla fa la barba al palo

34' Camarda ci prova in acrobazia ma la giocata è complicata e la palla non c'entra la porta

33' Ancora bravo Nava ad allontanare con i pugni un cross insidioso

29' Erroraccio di Bartesaghi in uscita: Raychev ne approfitta e fa partire un gran tiro che viene respinto in calcio d'angolo da un miracolo di Nava

28' Si fa vedere anche la Vis Pesaro, Orellana vince due rimpalli e tenta il tiro dal limite: conclusione centrale che si spegne tra le braccia di Nava

26' Ianesi sugli sviluppi di un angolo ci prova con il destro a giro: ancora angolo dopo una deviazione

24' Terza occasione per Camarda in pochi minuti che prova a tirare in mezzo a diversi avversari: ennesima deviazione e corner

21' Ancora Camarda protagonista in area di rigore, ancora muro della difesa marchigiana

18' Occasione per il Milan Futuro! Ci prova Camarda da ottima posizione: conclusione murata

13' Grande recupero di Alesi che fa partire il contropiede, servendo Camarda: l'attaccante rossonero non riesce a dribblarre l'avversario...

10' Ci prova Peixoto su punzione: palla lontana dalla porta di Nava

6' Traballa Coubis che si fa rubare palla da Lari: per fortuna il Milan si salva due volte e concede solo corner

5' Buona occasione per il Milan con Quirini che coglie il taglio centrale di Ianesi e lo serve: il tiro del 77 passa davanti alla porta e nessun compagno rossonero ne approfitta

4' Due cross da una parte e dall'altra in questo avvio: entrambi i portiere fanno buona guardia

1' Si comincia!

----

- Prima della sfida un minuto di raccoglimento per Papa Francesco

- Le formazioni ufficiali:

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava, Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Sandri, Victor, Branca, Alesi; Ianesi, Camarda. A disp.: Pittarella, Raveyre, Bozzolan, Malaspina, Vladimirov, Magni, Sia, Minotti, Scotti, Traore, Omoregbe, Vos. All. Massimo Oddo

VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi; Tonucci, Bove, Zoia; Di Renzo, Obi, Schiavon, Peixoto; Orellana, Raychev; Lari. A disp.: Mariani, Vukovic, Pucciarelli, Nicastro, Rabbini, Ceccacci, Paganini, Mariani, Coppola, Rizzo, Tombesi. All.: Roberto Stellone

----

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti al "Chinetti" di Solbiate Arno! Oggi si gioca Milan Futuro-Vis Pesaro, ultima giornata del campionato del girone B, Serie C. I rossoneri sono già sicuri del playout e anche dell'avversario, la SPAL. Da decidere, dopo la giornata di oggi, solamente chi giocherà prima in casa: la squadra di Oddo parte con un punto di vantaggio sugli Estensi che oggi ospitano il Gubbio. Rimanete con noi per seguire la partita con il nostro live testuale.