LIVE MN - Milan in emergenza per l'impresa: difesa a tre per Gattuso, conferme su Borini titolare. Maltempo a Roma

- Tiemoé Bakayoko non è di certo un giocatore affine alla rete, considerando che in carriera ha realizzato soltanto nove gol tra Rennes, Monaco e Chelsea. Eppure nelle ultime tre stagioni il centrocampista francese è andato sempre in gol: l'ultimo, in ordine di tempo, risale a quasi un anno fa, nella vittoria esterna dei Blues contro l'Huddersfield risalente al 12 dicembre 2017.

- Iniziata la procedura di rimozione dei teloni sul campo dell'Olimpico. A breve, dunque, anche l'arrivo delle squadre che potranno così tastare le condizioni del terreno di gioco. (MilanNews.it).

- Misure preventive attuate per provare a proteggere il campo dello stadio Olimpico in vista di Lazio-Milan delle 18.00. Sul rettangolo di gioco, infatti, sono presenti i teloni protettivi che stanno riparando il terreno dall'incedere della pioggia. (MilanNews.it)

- Fabio Borini dovrebbe giocare titolare contro la Lazio, secondo quanto riferito da Sky Sport 24 avrebbe vinto il ballottaggio con Laxalt.

- A Roma è calata l'intensità della pioggia.

- La sfida tra Lazio e Milan sarà la cinquantesima panchina di Rino Gattuso al Milan in tutte le competizioni, Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Il bilancio è il seguente: 24 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte.

- Le prime due reti segnate da Franck Kessie in Serie A sono state realizzate proprio contro la Lazio, avversaria odierna del Milan all'Olimpico. Il centrocampista ivoriano ha segnato una doppietta ai biancocelesti ad agosto 2016, nella sconfitta per 3-4 dell'Atalanta.

- La situazione climatica a Roma è tutt'altro che incoraggiante. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi, sono stati registrati diversi incidenti in tutta la capitale, tra i quali uno grave in via Tuscolana. Il traffico risulta molto rallentato anche a causa di due piccoli tamponamenti in viale Mazzini.

- Il Milan, contro la Lazio, dovrà rinunciare a sette giocatori, sei out per infortunio ed uno per squalifica, Gonzalo Higuain:

Caldara, Romagnoli, Musacchio, Strinic, Biglia, Bonaventura e Higuain.

- A Roma sta piovendo da stamattina, il che potrebbe rendere ulteriormente problematico il terreno di gioco dell'Olimpico, già non al meglio a causa della partita di rugby giocata ieri tra Italia e Nuova Zelanda.

- Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Milan ha voluto esprimere il suo messaggio tramite Twitter:

Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne: scendiamo in campo, insieme! #unrossoallaviolenza@WeWorldOnlus pic.twitter.com/FPvIq5dpyY — AC Milan (@acmilan) 25 novembre 2018

- Lazio-Milan, la sfida tra le due grandi che non riescono mai a battere le... grandi. Lo scrive stamane il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sul rendimento delle due squadre contro le big del nostro campionato. In questa stagione, biancocelesti e rossoneri e hanno sempre perso contro le prime tre della classifica (Juventus, Napoli e Inter). Un problema che Lazio e Milan si trascinano dallo scorso anno.

- Mancano quattro ore alla sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan, gara fondamentale e scontro diretto per la corsa al quarto posto. Rino Gattuso sembra intenzionato a proporre un 3-4-2-1, con Abate-Zapata-Rodriguez in difesa e il trio offensivo Suso, Calhanoglu e Cutrone. Ancora da sciogliere il dubbio Borini-Laxalt, con l'ex giallorosso in vantaggio.

La probabile formazione rossonera:

Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Abate, Zapata, Rodriguez; Calabria, Kessie, Bakayoko, Borini; Suso, Calhanoglu; Cutrone.