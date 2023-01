LIVE MN - Milan-Inter (0-3): altra umiliazione per i rossoneri, Supercoppa ai nerazzurri

L'Inter vince meritatamente la finale di Supercoppa contro un Milan mai entrato veramente in partita. A questa squadra è mancato tutto nel 2023, dalla testa alle gambe. E questa partita ne è la prova: con un Inter che non ha fatto chissà cosa, i rossoneri faticano a calciare in porta se non con la solita soluzione da lontano che puntualmente terminana in curva. Serve una riflessione a Milanello: buttati via due possibili trofei su quattro.

96' Finisce qui.

92' Traversa del Milan. Cross di Rebic che diventa un tiro, palla che termina sul palo più lungo della porta.

90' Sei minuti di recupero.

84' Cartellino giallo per Tonali.

82' Cambio anche nell'Inter: dentro De Vrij e Asllani, fuori Bastoni e Calhanoglu.

78' Doppio cambio nel Mlan: fuori Calabria e Giroud, dentro Dest e Rebic.

77' Tris dell'Inter. Tomori si perde Lautaro e tu per tu con Tatarusanu non sbaglia. 0-3.

76' Anche Theo Hernandez entra nella lista dei cattivi dopo un fallo su Correa.

71' Fallo di Calhanoglu su Giroud, ammonito il turco.

70' Doppio cambio nell'Inter: fuori Barella e Dzeko, dentro Gagliardini e Correa.

69' Ci prova Skriniar dai 30 metri, Tatarusanu para senza problemi.

66' Altra conclusione di Leao dalla distanza, blocca Onana.

64' Cambio anche nel Milan: fuori Kjaer, Diaz e Messias, dentro Kalulu, De Ketelaere e Origi.

60' Cambio nell'Inter: fuori Dimarco, dentro Gosens.

55' Theo conclude, Calhanoglu devia, Bennacer arriva ancora sulla respinta ma la conclusione questa volta è troppo centrale.

49' OCCASIONE MILAN! Ripartenza perfetta dei rossoneri con Bennacer, scarico su Diaz che apre per Leao, converge verso il centro e conclusione che esce fuori di pochissimo.

47' Altra conclusione dalla distanza dei rossoneri con Bennacer, tiro direttamente in curva.

46' Milan subito all'attacco: conclusione di Theo, palla fuori.

45' Si riparte. Primo pallone della ripresa per l'Inter.

Poco Milan, troppa Inter. I nerazzurri chiudono il primo tempo sopra di due gol al termine dei primi quarantacinque minuti, a segno Dimarco e Dzeko. Milan sulla stessa scia d'onda delle ultime gare: tanti errori e troppe disattenzioni difensive. Serve una scossa all'ambiente, qualsiasi sia il risultato finale.

50' Fine primo tempo.

46' Quattro minuti di recupero.

44' Contatto in mezzo al campo tra Tomori e Dzeko. Brutto colpo alla testa per entrambi.

41' Mancino di Tonali respinto, sulla ribattuta arriva Tomori che calcia dal limite ma la conclusione è larga.

37' Destro di Leao dalla distanza, c'è tanta potenza ma poca precisione.

32' Fallo di Barella su Theo Hernandez, giallo per il centrocampista dell'Inter. Lamentele di Inzaghi che nega l'evidenza.

30' Dominio Inter. Mancino di Dimarco dalla distanza, risponde ancora Tatarusanu con i pugni.

29' Mancino di Barella da fuori area, conclusione in curva.

28' Inter ad un passo dal tris. Dzeko svetta di testa in area e Tatarusanu con iun riflesso salva tutto.

25' Terzo corner per l'Inter in due minuti, continua a respingere la difesa rossonera.

21' Raddoppio dell'Inter. Punizione battuta velocemente dall'Inter con Bastoni, palla per Dzeko che finta su Tonali e di destro buca Tatarusanu. Dormita della difesa rossonera.

20' Imbucata di Brahim Diaz per Giroud, ma Onana capisce tutto e interviene.

19' Bennacer prova il jolly dalla distanza, conclusione in curva.

17' ECCO IL MILAN! Prima vera grande occasione dei rossoneri. Giroud sponda su Diaz, lancio in profondità per Leao che tenta il tiro sul secondo palo ma Onana devia in corner.

15' Ripartenza del Milan gestita da Leao, palla a Bennacer che apre su Messias sulla destra ma il cross del brasiliano viene respinto.

13' Grande chiusura di Tomori su Lautaro, che con una giocata nello stretto aveva trovato lo spazio per il tiro.

10' Gol dell'Inter. Azione da manuale dei nerazzurri, con Dimarco, servitro da Barella, che deve solamente appoggiare in porta.

7' Mancino di Dzeko da fuori area, conclusione altissima.

5' Punizione sulla destra per il Milan, respinge la difesa nerazzurra.

3' Fallo di Tomori su Dzeko, punizione a favore dell'Inter sulla trequarti. Palla che sbatte sulla barriera.

1' SI PARTE! E' il Milan a girare il primo pallone.

- Discorso di Theo Hernandez alla squadra, abbracciata anche con la panchina.

- Squadre in campo. Milan con una nuova felpa pre-match, ma solito kig gara rossonero. Inter in maglia nerazzurra e pantaloncino bianco.

- L'ultimo successo dei rossoneri in finale di Supercoppa, invece, risale al 2016: la squadra allenata da Montella vinse ai rigori contro la Juventus. Decisivo il penalty realizzato da Pasalic.

- L'ultima finale di Supercoppa tra Milan e Inter risale al 2011: a conquistare il titolo è stato il Milan che ha vinto per 2-1 grazie alle reti messe a segno nel secondo tempo dall'ex nerazzurro Zlatan Ibrahimović e da Kevin-Prince Boateng.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Inter, finale di Supercoppa Italiana, la prima finale dei rossoneri nell'era Pioli. I rossoneri arrivano da un inizio di 2023 difficile: dopo il successo a Salerno, solo due punti collezionati in campionato con Roma e Lecce e l'eliminazione in Coppa Italia con il Torino. Questa sera, dunque, sarà un'occasione per uscire da un momento non facilissimo. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.



INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Džeko, Martínez. A disp.: Brazão, Cordaz, Handanović; Bellanova, D'Ambrosio, de Vrij, Dumfries, Zanotti; Asllani, Brozović, Carboni, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku. All.: Inzaghi.