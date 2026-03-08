live mn Milan-Inter (1-0): a breve l'inizio della ripresa

Il Milan è avanti in questo derby all'intervallo. Per quanto visto in questi primi 45 minuti la formazione rossonera merita il vantaggio, segnato al minuto 35 dall'uomo meno atteso di tutti: Pervis Estupinan. L'ecuadoregno, dopo uno splendido assist, è riuscito a trafiggere Sommer sul suo palo, riuscendo in quello che pochi secondi prima Mhkitaryan aveva fallito a tu per tu con Maignan. Forte del gol, il Milan è andato anche vicino al raddoppio, prima con Saelemaekers e poi con Fofana, ma per il momento il vantaggio è minimo. Per questo motivo nella ripresa servirà la stessa percezione del pericolo ed attenzione di questi 45 minuti, dove Maignan non è stato praticamente (quasi) mai impensierito.

45' + 2' | Doveri fischia due volte. Fine primo tempo a San Siro.

45' + 2' | Ci prova Barella dalla distanza. Il capitano dell'Inter calcia però malissimo non rendendosi pericoloso.

45' + 1' | Fa tutto Fofana: benissimo nell'inserimento alle spalle dei difensori dell'Inter, meno lucido sia nel passaggio a Pulisic che nella conclusione seguente.

45' | 2 minuti di recupero, si giocherà fino al 47esimo.

44' | Rabiot di testa su un calcio d'angolo di Modric. Non si è però capito se il tentativo del francese fosse un tiro in porta (nel caso troppo debole) o un tentativo di sponda.

42' | Incredibile Fofana! Mandato in porta da Modric dopo un uno-due rapidissimo. perde tempo e spazio per portare i suoi davanti di due.

39' | ALTRA OCCASIONE PER IL MILAN! Bravo Pulisic nell'uno contro uno con Bisseck, che non riesce a stare dietro l'americano che di sinistro trova dentro l'area di rigore Saelemaekers, che disturbato da un provvidenziale Dimarco non colpisce bene il pallone.

35' | GOOOOOOOOOL DEEEEEEEL MILAAAAAAAN! Gol mangiato, gol subito, è la dura legge del calcio. Sviluppo veloce, improvviso del Milan. Bravo Leao nella sponda, ancora di più Fofana nell'imbucata ed Estupinan nel battere Sommer, di potenza, sul palo dello svizzero.

33' | OCCASIONE INTER! Mhkitaryan si fa 40 metri palla al piede, arriva dentro l'area di rigore ma a tu per tu con Maignan non è riuscito a battere il portiere rossonero, bravo a restare in piedi e negare all'armeno la rete del vantaggio.

32' | Suggerimento in profondità di Modric per Rabiot, bravo Bisseck a capire tutto ed anticipare il 12 rossonero.

30' | Adesso è il Milan a provare a stanare la difesa dell'Inter tramite il possesso palla.

25' | Bene ancora la difesa del Milan, con Pavlovic che anticipa Pio Esposito su un traversone basso di Dimarco.

22' | Ottima chiusura di Estupinan su Bonny, che si stava rendendo pericoloso con il più classico dei giochi di sponda con Pio Esposito.

20' | Anche l'Inter prova ad affacciarsi dalle parti di Maignan con un tentativo dalla lunga distanza di Dimarco. Buona l'idea, pessima l'esecuzione.

16' | Momento di apprensione per le condizioni di Tomori, che però è rientrato in campo dopo un breve check da parte dei medici rossoneri.

13' | La sensazione è che in questo avvio di gara ci sia tanta frenesia, da una parte e dall'altra.

10' | Dopo un recupero alto di Pavlovic, Pulisic manda in profondità Rabiot che dalla sinistra voleva trovare con un cross Leao dentro l'area nerazzurra. Il francese, al momento del traversone, è però scivolato colpendo male la sfera.

7' | Dopo un avvio molto intenso del Milan l'Inter ha preso da un paio di minuto il pallino del gioco in mano, facendo tanto possesso palla.

3' | A un passo dal vantaggio il Milan. Errore in fase di costruzione dell'Inter, con Pulisic che capisce tutto ed offre a Modric la palla del possibile 1 a 0. La conclusione dal limite del croato si è però spenta di poco al lato del palo della porta di Sommer.

1' | Si parte a San Siro: è cominciato il 246esimo derby della storia.

Amici ed amiche di MilanNews.it, un saluto e benvenuti a tutti allo Stadio San Siro in Milano, per questo 246esimo derby della storia. Milan contro Inter, Casciavit contro Bauscia. Una sfida importante, suggestiva, storica, che mai come oggi avrà un peso specifico importante sull'economica di un campionato che potrebbe andare in una o in un'altra direzione. Per questo motivo si pronostica essere, come sempre, una partita ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mhkitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Darmian, Calhanoglu, Sucic, Frattesi, L. Martinez, Zopolato, Lavelli. All. Cristian Chivu

MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini - Berti

IV uomo: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: domenica 8 marzo 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it