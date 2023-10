live mn - Milan-Juventus (0-0): al via la ripresa...

45' Al via la ripresa.

- E' terminato 0-0 il primo tempo di Milan-Juventus: i rossoneri hanno fatto la partita, mentre i bianconeri hanno pensato più che altro a difendersi. Al 40' però l'episodio che potrebbe essere decisivo nella gara: Kean sorprende Thiaw che lo atterra da ultimo uomo e viene espluso da Mariani. Il Diavolo dovrà quindi giocare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.

48' Fine primo tempo.

45' Tre minuti di recupero.

45' Juventus vicina al gol del vantaggio: cross dalla sinistra che taglia tutta l'area e arriva a Kean che da due passi calcia fuori.

42' Primo cambio nel Milan: Pioli toglie Pulisic, dentro Kalulu che andrà al centro della difesa al fianco di Tomori.

40' Cartellino rosso per Thiaw che ferma Kean da ultimo uomo. Rossoneri in dieci.

34' Prima chance anche per la Juventus: bel passaggio filtrante in area di Kostic per Rabiot che prova il diagonale con il sinistro, pallone fuori di poco.

28' Il tema della partita è chiaro: il Milan fa la gara, la Juventus si chiude e prova a rendersi pericolosa in ripartenza.

23' Punizione per la Juventus da posizione centrale: ci prova Milik, la barriera respinge, pallone che arriva a Kostic che calcia dalla distanza, pallone a lato.

22' Primo angolo per la Juventus: cross di Kostic, Mirante respinge con i pugni.

14' Leao va via ancora a Gatti, cross in area per Giroud che controlla e prova ad incrociare con il sinistro, parata clamorosa di Szczęsny che devia in angolo.

12' Prima accelerazione di Leao che va via a Gatti e mette un bel pallone sul secondo palo per Pulisic che però viene anticipato da Kostic.

10' Altro corner per i rossoneri: dalla destra cross in area di Florenzi, ma anche stavolta la difesa della Juventus libera l'area.

6' Giroud recupera palla su Bremer, Leao serve Reijnders al limite dell'area, l'olandese prova il destro dalla distanza, pallone alto.

4' Angolo per il Milan falla sinistra, sul pallone Florenzi: cross in area, McKennie libera sul primo palo.

0' Inizia il match: primo pallone per la Juventus.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan di Stefano Pioli affronterà la Juventus nel match valido per la 9^ giornata di Serie A. I rossoneri, che dovranno rinunciare a diversi titolari come Maignan, Theo Hernandez e Loftus-Cheek, vogliono rispondere alla vittoria di ieri dell'Inter e tornare da soli in vetta alla classifica. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Bartoccioni, Nava; Jiménez, Kalulu, Kjær, Pellegrino; Krunić, Pobega, Romero; Jović, Okafor, Traorè. All.: Pioli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostić; Milik, Kean. A disp.: Perin, Pinsoglio; Cambiaso, Huijsen; Iling-Junior, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge; Chiesa, Vlahović, Yildiz. All.: Allegri.