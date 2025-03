live mn Milan-Lazio (0-1): Milan fischiato e impreciso, Joao Felix prende il posto di Musah

36' - Conceicao cambia subito: entra Joao Felix per Musah, fischiatissimo.

27' - Gol della Lazio, ha segnato Zaccagni. Lettura sbagliata di Pavlovic su un lancio dalla destra, la palla arriva a Isaksen che imbuca per Marusic: Maignan devia ma Zaccagni segna di tap-in

26' - Si rivede la Lazio: conclusione di Thaouna alta sopra la traversa. Azione partita dopo l'ennesima palla persa da Musah.

19' - Ancora rossoneri in avanti! Slalom pericoloso di Jimenez dalla sinistra e conclusione alta sopra la traversa.

18' - Prima occasione per il Milan! Reijnders pericoloso con un destro da dentro l'area di rigore, Provedel in corner.

15' - La Curva Sud entra allo stadio. Partono così i soliti cori contro Cardinale e società: "Cardinale devi vendere, vattene!"

12' - Palla horror di Leao per Musah, Dia si invola verso Maignan ma l'americano è bravo a rimediare in qualche modo

6' - Tavares pericoloso! La Lazio crea non pochi guai al Milan, in affanno in questi primi minuti di gara. Il cross di Tavares richia di diventare palla gol dopo la deviazione di Pavlovic.

2' - Grande occasione Lazio! Maignan chiude a tu per tu con Dia, tutto solo in area di rigore. Imbucata centrale da parte di Zaccagni, l'attaccante biancoceleste non incrocia bene e Maignan devia in corner con la gamba destra.

1' - Si parte!

Amici ed amiche di MilanNews.it, bentornati a tutti. Questa sera il Milan di Sergio Conceiçao ospiterà a San Siro la Lazio di Baroni. La vittoria è l'unico risultato plausibile se si vogliono continuare ad alimentare le speranze, ormai flebili, legate al quarto posto, già calate drasticamente dopo gli scivoloni contro Torino e Bologna. Una vittoria permetterebbe al Diavolo di respirare in un momento di crisi totale. La stagione del Milan passerà definitivamente per la sfida di questa sera: in questa giornata ricca di tensione vi invitiamo a seguire qui la diretta testuale della partita!

Tra le novità di Sergio Conceiçao spicca il ritorno fra i titolari di Matteo Gabbia, che farà coppia al centro della difesa con Strahinja Pavlovic. Solo panchina per Kyle Walker, sulla destra giocherà ancora Alex Jimenez. Niente fab four, il sacrificato è Joao Felix con Reijnders che giocherà come centrocampista avanzato.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Jovic, Chukwueze, Tomori, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. A disp. Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Nielsen, Ibrahimovic, Lazzari. All. Marco Baroni.

- LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

ASSISTENTI: Passeri e Costanzo.

IV UOMO: Fourneau.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Pezzuto.

- DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: domenica 2 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it