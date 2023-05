LIVE MN - Milan-Lazio (2-0): dentro Rebic al posto di Giroud...

69' Sostituzione nel Milan: Rebic prende il posto di Giroud. Il croato farà il centravanti.

68' Altri cambi nella Lazio: escono Hysaj e Mlinkovic-Savic, entrano Pellegrini e Basic.

65' Angolo per il Milan dalla destra, sul pallone Tonali e Bennacer: cross in area del centrocampista italiano, Thiaw salta più in alto di tutti, colpo di testa alto di poco.

61' Cartellino giallo per Casale per un fallo su Theo Hernandez.

60' Problema ad un braccio per il neo entrato Lazzari dopo uno scontro fortuito con Saelemaekers. Il terzino può continuare la partita senza problemi.

56' Primi due cambi nella Lazio: Lazzari e Pedro prendono il posto di Marusic e Zaccagni.

56' Cross dalla sinistra di Bennacer, la palla arriva sul secondo palo a Messias che prova il destro al volo, ma non colpisce bene e la palla finisce ampiamente fuori.

52' Corner per il Milan dalla sinistra: cross in area di Bennacer, Provedel allontana con i pugni.

47' Krunic trova Bennacer, l'algerino prova il sinistro a giro dal limite dell'area, pallone fuori.

45' Al via la ripresa!!!

- Doppio cambio nel Milan all'intervallo: escono Calabria e Kjaer, entrano Kalulu e Thiaw.

- Il primo tempo di Milan-Lazio si è concluso 2-0 per i rossoneri: per ora decidono le reti di Bennacer e Theo Hernandez, autore di un altro supergol (cost-to-cost da area ad area e gran sinistro da fuori area). Il Diavolo può essere sicuramente contento per la prestazione e il risultato, ma a rovinare il pomeriggio del Milan è l'infortunio muscolare di Rafael Leao, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo 11'. Tra quattro giorni è in programma il derby di andata valido per le semifinali di Champions League.

47' Fine primo tempo.

46' Angolo per il Milan dalla destra: cross in area, la palla arriva sul secondo palo a Theo che controlla e prova il diagonale di sinistro, ma la sua conclusione viene respinta da un difensore della Lazio.

45' Due minuti di recupero.

45' Bennacer allarga a sinistra per Saelemaekers che si accentra, salta un avversario e prova il destro a giro da fuori area, Casale alza di testa il pallone sopra la traversa.

42' Cartellino giallo per Calabria per fallo su Zaccagni.

39' Cross dalla sinistra di Hysaj per Immobile che colpisce di testa, pallone che si spegne ampiamente a lato.

35' Angolo per la Lazio dalla sinistra: cross di Luis Alberto, Maignan allontana con un pugno.

34' Bennacer sbaglia il passaggio, ripartenza veloce della Lazio, Zaccagni riceve palla in area, si accentra e prova il destro, Kjaer respinge.

29' GOOOOOOOLLLLLLLL!!!! THEEEEEOOOOOOOOO!!! Il francese parte dal limite dell'area del Milan, porta la palla fino al limite dell'area e calcia con il sinistro, pallone che si insacca alle spalle di Provedel. Rete meravigliosa del terzino rossonero.

27' Tomori perde un brutto pallone in fase impostazione, Felipe Anderson serve Immobile in area, Maignan lo anticipa in uscita bassa.

24' Ammonizione anche per Marusic che ferma Saelemaekers in ripartenza.

20' Giallo per Romagnoli.

18' GOOOOOLLLLLL!!! BENNACERRRRRR!!! L'algerino ruba palla al limite dell'area a Marcos Antonio, uno-due con Giroud e sinistro all'angolino. Rossoneri avanti.

17' Combinazione sulla destra tra Saelemaekers e Theo. Il francese crossa per Giroud che prova la girata di prima intenzione, pallone alto.

11' Non ce la Leao che deve abbandonare il campo per un problema muscolare. Al suo posto entra Saelemaekers.

10' Problema fisico per Rafael Leao che si tocca l'inguine. Per il momento il portoghese rientra in campo.

8' Prima accelerazione di Leao che punta Casale, il portoghese sposta il pallone, ma se lo allunga troppo e Provedel può bloccare in uscita bassa.

6' Lancio di Luis Alberto per Milinkovic-Savic che si inserisce in area, Krunic non permette al giocatore della Lazio di controllare e il pallone si spegne sul fondo.

0' Inizia il match: primo pallone per la Lazio.

- Le squadre sono entrate sul terreno di gioco e a San Siro risuona l'inno della Serie A. Il Milan scende in campo con la terza maglia verde e i pantaloncini verdi, mentre la Lazio giocherà con la divisa celeste e calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan scenderà in campo contro la Lazio in un match di vitale importante nella corsa Champions dei rossoneri: la squadra di Pioli, attualmente fuori dalla zona Champions League e reduce da due pareggi di fila in campionato contro Roma e Cremonese, deve vincere a tutti i costi contro i biancocelesti, secondi in classifica, per continuare a sperare di arrivare tra le prime quattro. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un’emozione della sfida. Restate con noi!!!

Ecco le formazione ufficiali di Milan-Lazio:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Diaz, Rebic, Bakayoko, Kalulu, Origi, Thiaw, Pobega, Vranckx, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Miliknovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Luis Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Gil, Pedro, Cancelleri, Romero, Radu, Lazzari, Gila, Bertini, Basic, Fares. All.: Sarri.