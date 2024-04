live mn Milan-Lecce (2-0): fine primo tempo. Superiorità Milan e Lecce in 10

vedi letture

FINE PRIMO TEMPO - Grande prima frazione per il Milan che nei primi venti minuti mette in ghiaccio, virtualmente, la sfida: prima Pulisic con un gran gol, poi Giroud con il solito gol di testa, portano i rossoneri in vantaggio di due reti. La seconda metà di tempo scivola su ritmi più lenti anche se Gonzalez, il più pericoloso tra i suoi, colpisce una traversa. Nel finale Lecce ridotto in dieci uomini: rosso diretto per Krstovic per un brutto intervento su Chukwueze che, tra i giocatori del Milan, è stato sicuramente uno dei migliori. Ora non bisogna commettere l'errore della gara di andata...

45' Tre minuti di recupero

45' ESPULSIONE PER IL LECCE! Piede alto di Krstovic su Chukwueze a margine di un duello aereo al limite dell'area rossonera: il nigeriano viene colpito dal calcio dell'attaccante giallorosso che non protesta. Il signor Massimi non ha avuto dubbi e ha estratto il cartellino rosso senza esitazioni. Il Lecce rimane in 10 a fine primo tempo.

42' Il Lecce prova a bussare alla porta di Maignan: Krstovic difende il pallone e prova la conclusione da fuori area. Tiro lento che diventa facile preda per il portiere rossonero

40' Qualche problemino per Calabria che però si rialza e riprende il suo posto in campo

34' Primo giallo del match: ammonito il capitano giallorosso Blin per eccessive proteste all'indirizzo dell'arbitro Massimi

32' Bel recupero di Calabria che innesta il contropiede veloce di Pulisic: l'americano crossa per Leao sul secondo palo con il portoghese che prova la magia in rovesciata ma non trova il pallone

29' TRAVERSA LECCE! Che brivido per il Milan... Gonzalez ancora pericoloso: si inserisce alle spalle di Adli e con la testa colpisce la traversa a Maignan battuto. Dopo il secondo gol i rossoneri hanno abbassato un po' i ritmi

27' Gioco temporaneamente fermo: a terra Banda per un colpo dalle parti della caviglia

20' GOOOOL DEL MILAAAAAAAAN!!! LA TESTA DI GIROUD!!! Il bomber francese viene dimenticato dalla difesa del Lecce e spizza con la testa l'angolo battuto da Adli. 2-0 Milan dopo venti minuti! Dominio assoluto dei rossoneri.

16' Ora i ritmi rallentano leggermente, dopo un avvio senza un attimo di respiro

11' CHUKWUEZE SCATENATO! Indiavolato il nigeriano che semina il panico tra le linee del Lecce e offre a Leao che prova a giro di sinistro: il pallone è deviato da un difensore in corner

8' VICINO ALLA DOPPIETTA PULISIC! Il Milan ora è galvanizzato: Theo crossa in mezzo morbido e Pulisic tutto solo prova di testa, dopo un grande inserimento. Falcone respinge il pallone. Che occasione!

6' GOOOOOOL DEL MILAAAAAAN!!! PULISIC, DA TREQUARTISTA!!! Grandissimo spunto di Chukwueze che si libera di due avversari sulla destra e scarica per l'americano che, dal limite, si aggiusta il pallone e lo insacca a giro alle spalle di Falcone. Super Chukwu e super Pulisic: Milan subito in vantaggio!

3' OCCASIONE LECCE! Il Milan non ripulisce bene l'area e il pallone arriva a Gonzalez che da posizione centrale, dal limite, calcia e fa la barba al palo. Rischio enorme per i rossoneri

2' Subito prima incursione di Theo che si inserisce sulla fascia: tutto fermo per fuorigioco

1' Comincia la partita a San Siro! Primo pallone giocato dai rossoneri

- Questa la squadra arbitrale:

Arbitro: Luca Massimi sez. di Termoli

Assistenti: Giovanni Baccini sez. di Conegliano - Daisuke Emanuele Yoshikawa sez. di Roma 1

IV Ufficiale: Andrea Colombo sez. di Como

VAR: Valerio Marini sez. di Roma 1

AVAR: Paolo Valeri sez. di Roma 2

- Le formazioni ufficiali del Milan:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Nava, Bennacer, Jovic, Okafor, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Venuti, Pongračić, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Banda, González, Dorgu; Krstović. A disp.: Brancolini, Samooja; Gendrey, Touba; Berisha, Oudin, Rafia; Almqvist, Piccoli, Pierotti, Sansone. All.: Gotti.

--------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Benvenuti allo stadio San Siro dove tra pochissimi minuti, alle ore 15, ci sarà il fischio di inizio della partita tra Milan e Lecce, valevole per la trentunesima giornata di campionato di Serie A. I rossoneri hanno l'obiettivo di mantenersi al secondo posto, tenendo a debita distanza la Juventus. Inoltre questa è la prova generale prima dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, che alle 18 di oggi sarà impegnata nel derby con la Lazio, che si giocherà giovedì. Dunque per i rossoneri un impegno molto importante quest'oggi contro il Lecce: la squadra di Pioli è reduce da sei vittorie consecutive in tutte le competizioni. Rimanete con noi per seguire la partita, azione dopo azione, con il nostro live dedicato!