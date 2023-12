live mn - Milan-Monza (1-0): Infortunio per Pobega, esordio per Simic

24' Simic si sistema come braccetto di destra mentre Tomori si sposta a sinistra: si rimane con la difesa a tre

23' Non ce la fa Pobega, ennesimo problema fisico per il Milan. Esordio per il 2005 Jan-Carlo Simic

22' Problemi per Pobega che è fermo a terra, si prepara Simic all'esordio

20' Gran recupero di Reijnders che fa partire il contropiede di Loftus che prova la botta da fuori dopo il coast to coast: pallone deviato da un difensore in angolo. Dal corner ci prova sempre l'inglese di testa ma la conclusione è centrale.

16' Il Milan abbassa un po' i ritmi ora e ci prova il Monza: bella iniziativa di Mota sulla sinistra che serve Colombo che controlla spalle alla porta e prova a sorprendere Maignan sul primo palo. Esterno della rete

10' Bel lavoro di Giroud come sponda che appoggia per Leao che ci prova con il sinistro da fuori: conclusione un po' troppo ottimista che si alza sopra la traversa

8' ANCORA IL MILAN! Leao sprigiona i cavalli sulla fascia e serve a rimorchio Theo che conclude a botta sicura: si oppone Di Gregorio

7' Il Milan in tutto questo sin dal fischio di inizio si è sistemato con la difesa a tre, formata da Tomori, Kjaer e Pobega che scende. Theo e Florenzi alti sulle fasce, anche se l'italiano spesso viene dentro il campo

6' Dopo l'intervento difensivo un po' di apprensione per Kjaer che si tocca la coscia: forse una botta

5' Prova a rispondere subito il Monza, un rimpallo favorisce Colombo il cui tiro è rimpallato da Kjaer che si immola al tempo giusto

3' GOOOOOOL DEL MILAN!!!! REIJNDERS! Il Milan concretizza un ottimo avvio. L'olandese vede uno spazio nella difesa brianzola, si infila in mezzo a quattro avversari, dribblandoli con un bel gioco di gambe e un paio di rimpalli, prima di concludere con la punta del piede. La palla finisce sotto le gambe di Di Gregorio. Che avvio dei rossoneri!!

3' OCCASIONE MILAN! Ottimo avvio dei rossoneri, con Pulisic che scende bene sulla destra e crossa per la testa di Giroud, ma la sua girata finisce poco sopra la traversa

2' Subito una bella giocata di Giroud che manda Loftus in profondità ma Di Gregorio esce bene con i piedi fuori dall'area

1' Si comincia a San Siro!

- Prima della partita si osserva un minuto di raccoglimento per Antonio Juliano, ex giocatore e dirigente del Napoli

- L'arbitro della sfida sarà Aureliano di Bologna, che sarà coadiuvato da Scarpa e Yoshikawa. Al Var ci saranno Paterna e Mazzoleni. Quarto uomo Ayroldi.

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Nava, Mirante, Bennacer, Adli, Jovic, Okafor, Romero, Chukwueze, Krunic, Jimenez, Simic, Nsiala, Bartesaghi.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, Carboni, Bettella, Birindelli, Carboni, Maric, Bondo, Cittadini, Vignato, Ciurria.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Appuntamento all'ora di pranzo per il Milan che tra pochissimi minuti scenderà in campo a San Siro contro il Monza nel lunch match valido per la sedicesima giornata di Serie A. L'obiettivo dei rossoneri è quello di dare seguito al risultato vincente a Newcastle in Champions League e di tornare alla vittoria in campionato. Seguite la partita, azione dopo azione nel nostro live testuale!