LIVE MN - Milan-Napoli (0-0): gol divorato da Kessié

55' Sul corner, Koulibaly è reo di un fallo su Paquetá: punizione per il Milan che può respirare.

54' Corre veloce Malcuit sulla fascia che crossa e pesca Mertens: tiro al volo del belga, Romagnoli ancora in angolo.

53' La punizione di Mario Rui viene messa in angolo da Calabria. Attento Paquetá ad allontare in area.

52' Kessié frana su Mario Rui dopo essere stato saltato: punizione centrale dai ventincinque metri per il Napoli.

50' Insigne prova ad incunearsi nel cuore della difesa Milan: il lavoro in coppia di Bakayoko e Calabria blocca l'azzurro.

48' Dagli sviluppi del corner, Çalhanoglu libera Paquetá al tiro: conclusione forte che Ospina blocca con qualche brivido, c'era già Cutrone pronto per il tap in.

48' Incredibile gol mancato da Kessié! Dopo un rimpallo in piena area, Kessié si ritrova la sfera tra i piedi a pochi passi da Ospina: botta forte e senza mirare. Salva Malcuit in recupero in angolo.

47' Enorme chance rossonera! Suso semina il panico nella difesa napoletana, un paio di finte per attirare a sè la retroguardia e poi passaggio a Calabria: non aspettava il servizio del compagno, palla out.

46' Diavolo che in questo secondo tempo attaccherà sotto la Curva Sud, potendo dunque contare su una spinta extra.

45' Nessun cambio tra i ventidue in campo: riparte Milan-Napoli!

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: MILAN-NAPOLI 0-0

45' Ci sarà un minuto di recupero, ultimi istanti del primo tempo.

43' Dopo qualche attimo di apprensione, l'ex Atalanta si rialza con l'aiuto dei compagni.

43' Rimane a terra dolorante Kessié dopo un contrasto duro con Zielinski.

41' Seconda imbucata consecutiva di Suso, questa volta per Paquetá: il brasiliano si gira in un fazzoletto e calcia, fuori di poco.

39' Grande chance per il Milan! Suso pesca Calabria tutto solo che lascia partire un grande cross: Cutrone vola in area ma sfiora soltanto, pallone out.

37' Dall'altra parte, prova Çalhanoglu a rispondere al polacco del Napoli: botta dal limite, centrale e senza affanni Ospina.

36' Callejon libera Zielinski per il tiro appena fuori area: mancino violento ma impreciso, non inquadra la porta.

34' Dalla trequarti, Insigne pennella lungo per Malcuit: fuorimisura, sfera sul fondo.

33' Zielinski inventa un altro pallone geniale per il classico taglio di Callejon: Rodríguez è saltato, cruciale la testa di Romagnoli che favorisce l'uscita di Donnarumma.

32' Mario Rui, senza paura, ci prova al volo dopo un controllo sbagliato dai trenta metri: la palla finisce in Curva Sud.

30' Calabria libera Çalhanoglu in profondità: cross del turco per Cutrone, è bravissimo Malcuit a salvare sul numero 63.

27' Mario Rui si sgancia e lascia partire un traversone per Milik: il polacco si coordina ma ancora alza il muro Romagnoli.

26' Da angolo, Zielinski disegna un pallone perfetto per Koulibaly in area rossonera: il centrale stoppa e carica il destro, salvataggio di Romagnoli che mette il piede e smorza per Donnarumma.

25' Sul ribaltamento di fronte, Mertens lancia in profondità Callejon: cross verso Milik, sale più alto di tutti Romagnoli.

24' Çalhanoglu da distanza siderale prova la botta: fucilata di destro dai 35 metri, presa bassa per Ospina.

23' Ci prova Suso da posizione insolita sulla sinistra: liberissimo, prova la botta dai venti metri ma senza inquadrare la porta. Sfera in tribuna.

22' Insigne scappa alle spalle di Musacchio e Zielinski lo vede con la coda dell'occhio: splendida apertura di mancino, ma l'esterno azzurro non ci arriva.

21' Pasticcio della mediana del Milan che mette Bakayoko in difficoltà: apertura forzata per Rodríguez che non tiene il pallone in campo, sale il Napoli.

18' Fabian, nel cerchio di centrocampo, scivola da solo e perde immediatamente il contatto con la palla: nel tentativo di tamponare il contropiede, ferma la sfera con la mano. Giallo anche per lui.

17' Ammonito Cutrone, reo di aver ostacolato l'uscita alta del portiere avversario Ospina.

15' Ci riprova nuovamente Insigne dai venticinque metri, la sua mattonella: la conclusione a giro è perfetta, fuori di un soffio.

14' Si riaffaccia il Napoli in avanti. Mario Rui porta un po' di scompiglio nella difesa rossonera e libera Insigne: conclusione di destro centrale, presa tranquilla per Donnarumma.

13' Cutrone vince il duello con Koulibaly e serve Paquetá: il brasiliano corre verso la porta e cerca l'assist vincente, soluzione sbagliata di poco. Sfera sul fondo.

11' Incredibile parata di Ospina su Romagnoli! Da corner, Cutrone fa la sponda per il capitano che gira in rete: paratissima dell'ex Arsenal ma è tutto fermo, fallo in attacco del numero 63 nel tentativo di sponda.

10' Perfetto triangolo Paquetá-Çalhanoglu che inventa di prima per Cutrone: Patrick brucia Koulibaly sullo scatto e calcia in porta, gol mancato per centimetri.

9' Dopo un colpo di tacco funambolico di Paquetá, Çalhanoglu libera Suso al tiro: rientro sul mancino e conclusione, facile per Ospina.

7' Da corner azzurro, scatta furente il contropiede del Diavolo: ma quando il pallone finisce tra i piedi di Çalhanoglu, l'ultimo passaggio per Suso è sballato. Enorme chance buttata.

6' Favolosa invenzione di Insigne per Callejon: lo spagnolo calcia al volo e centra la porta, miracolo di Donnarumma che si stende e mette in angolo.

4' Sul rinvio di Ospina, Albiol pasticcia con lo stop e si avventa Cutrone: il 63 recupera la palla in zona pericolosa servendola a Çalhanoglu, ma il turco perde palla.

4' Lancio lungo di Calabria: fuori misura, inarrivabile per Cutrone.

2' Prima azione manovrata del Napoli che parte forte: Romagnoli mette in corner su dribbling di Mertens. Da corner, fallo in attacco di Fabian su Rodríguez.

1' Milan con il classico rossonero e pantaloncini bianchi, ospiti in completo azzurro.

1' Tutto pronto: inizia Milan-Napoli!

- Coreografia mozzafiato della Curva Sud, ambiente rovente per il volume del tifo rossonero.

Amici di MilanNews.it, buona sera e benvenuti! I saluti vi giungono da un San Siro colmo di tifosi ed emozione dove, tra pochi minuti, scenderanno in campo Milan e Napoli. Una classica del calcio italiano, una delle gare più attese al giorno dei calendari: l'inedita sfida tra Gattuso ed Ancelotti, i bomber polacchi contro come Piatek e Milik. Diavolo in piena corsa Champions League, Azzurri che continuano a credere al sogno Scudetto mettendo pressione domenica dopo domenica alla Juventus. Chi vincerà? Scopritelo con noi: tutto live, tutto su MilanNews.it!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso.

Panchina: A. Donnarumma, Plizzari, Laxalt, Abate, Conti, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Piatek, Castillejo, Borini.

NAPOLI (4-4-2): Ospina, Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne, Mertens, Milik. All. Ancelotti.

Panchina: Meret, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Diawara, Hamsik, Ounas, Verdi.