LIVE MN - Milan-Napoli (1-0): inizia la ripresa!

55' Cross lungo di Tonali dalla trequrti, Leao ci arriva ma non riesce a tenere la palla in campo.

53' Ancora Napoli, questa volta con Di Lorenzo. Destro al volo in area, Kjaer è sulla traiettoria e fa da muro senza però evirare il corner.

51' Corner Napoli, Kim colpisce di testa ma Maignan è attento e blocca.

50' Traversa Napoli. Cross di Kvara per Elmas, colpo di testa che Maignan riesce a deviare sulla traversa e poi in corner.

48' Problemi tecnici per Kovac, riprende ora il gioco.

45' Si riparte!

Dopo un inizio complicato, dettato da molte indecisioni in fase difensiva, il Milan è riuscito ad uscire dal pressing del Napoli con i centrocampisti. E dopo un grande lavoro di tutta la squadra, Brahim si inventa una giocata in mezzo al campo che spacca in due la squadra di Spalletti e dalla quale nasce il gol di Bennacer. A due minuti dalla fine, il Milan va vicino al raddoppio con Kjaer, che colpisce la traversa. Ottimo primo tempo per la squadra di Pioli.

49' Fine primo tempo.

48' TRAVERSA INCREDIBILE!!! Corner perfetto di Tonali, Kjaer svetta di testa ma colpisce in pieno la traversa!!

46' OCCASIONE MILAN! Cross di Brahim dalla destra, Giroud fa suo il pallone in area e protegge la sfera, scarico su Tonali che calcia di destro un rigore in movimento ma colpisce Kim.

45' Quattro minuti di recupero.

41' Brutto fallo di Lozano su Theo, niente giallo per il messicano. Ammonito invece Stefano Pioli per proteste.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!! Ripartenza perfetta del Milan con una grandissima giornata di Brahim in mezzo al campo, scarico a Leao sulla destra che senza pensarci due volte cerca Bennacer sulla sinistra e conclusione potentissima di mancino sulla quale Meret può fare poco. Milan in vantaggio!

37' Brutto fallo di Zielinski su Krunic, primo giallo del match per il polacco.

33' Brutto fallo in ritardo di Kim su Giroud, ma per Kovac non è da giallo. Il centrale coreano è diffidato.

31' Errore di Meret in fase di impostazione, Leao si sposta a sinistra, cross in mezzo per Brahim che non trova il pallone per poco.

28' Ora è il Napoli a gestire il possesso del pallone.

25' LEAO AD UN PASSO DAL GOL!!! Accelerazione spaventosa di Leao che si fa tutto il campo palla al piede, entra in area ma il diagonale esci di un nonnulla.

23' Mancino di Zielinski da fuori area, conclusione lontanissima dallo specchio della porta.