live mn Milan-Parma (1-1): fuori Morata e Fofana. Riecco Chukwueze

60' - REIJNDERS! Tiro dalla distanza dell'olandese, preciso ma non potente. Si salva Suzuki.

58' - Comunicato il dato sugli spettatori presenti a San Siro: sono 72.304

57' - Doppio cambio per il Milan: fuori Morata e Fofana, dentro Abraham e Chukwueze.

55' - Delprato avanza sulla destra e premia la sovrapposizione interna di Man, che va al cross e trova la deviazione in angolo di Pavolvic.

54' - Ripartenza del Parma, con Sohm che cerca in verticale Cancellieri non preciso però nel successivo assist in mezzo all'area.

52' - MORATA! L'attaccante spagnolo questa volta riceve palla ed è in linea ma svirgola maldestramente.

50' - Punizione di Valeri che prende in pieno volto Morata. Lo spagnolo è a terra.

49' - Fofana rischia fermando fallosamente Djuric. Il francese è già stato ammonito nel primo tempo.

48' - Nella circostanza bravo Bennacer a cambiare gioco per Bartesaghi e bell'assist del giovane terzino per Morata.

47' - Morata impegna Suzuki da pochi passi ma è ancora in fuorigioco.

46' - SI RIPARTE! Due cambi all'intervallo: clamorosa l'esclusione di Theo e Leao. Al loro posto Bartesaghi e Bennacer.

13.20 - Milan graziato da un'ingenuità incredibile del Parma, che permette ai rossoneri di usufruire di un calcio di rigore, raddrizzando una partita che si stava mettendo male. Atteggiamento rivedibile, ma nonostante ciò la differenza di valori ha fatto sì che il Milan avesse le sue occasioni. Avversari pericolosi nelle ripartenze e da una di essa vanno in gol con Cancellieri, che approfitta di Theo che scivola, prende la mira e col sinistro supera Maignan. Suzuki ci dà una mano spingendo in area Pavlovic sugli sviluppi di un corner e Pulisic dal dischetto è perfetto. Pesante il giallo rimediato da Fofana, oggi alla 29ª di fila da titolare: il francese era diffidato e salterà il derby. Il pubblico di San Siro sembra non gradire l'atteggiamento della squadra e fischia al duplice fischio dell'arbitro.

45' + 1 - Finisce il primo tempo, rumoreggia San Siro.

45' + 1' - Delprato ferma fallosamente Pavlovic: ammonito il parmense.

44' - Pavlovic ferma Man che tenta la conclusione.

43' - ATTENZIONE, AMMONITO FOFANA! Il francese ferma fallosamente Mihaila. Era diffidato, salterà il derby.

43' - REIJNDERS! L'olandese raccoglie l'imbucata e se pur defilato prova a colpire trovando una grande risposta di Suzuki.

42' - BRIVIDO! Mihaila cerca il gol olimpico, palla alta di poco.

40' - Pulisic ha rotto il ghiaccio dopo tre mesi in campionato, l'ultima rete risale allo scorso 6 ottobre, nella trasferta di Firenze dove i rossoneri persero 2-1 e fallirono due calci di rigore con Theo e Abraham.

39' - Sesto gol in campionato per Christian Pulisic, che diventa in solitaria il miglior marcatore del Milan in questo torneo.

38' - Destro a incrociare per lo statunitense che sceglie l'angolino basso e Suzuki non può arrivarci-

38' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!! CHRISTIAN PULISIC!!!!!

37' - Ammonito Sohm per proteste.

37' - Check in corso. Fallo di Suzuki che in uscita spinge Pavlovic.

36' - RIGORE PER IL MILAN!

35' - La punizione di Theo è deviata in corner.

33' - Pulisic viene fermato irregolarmente da Vogliacco, che stoppa il pallone con la mano al limite dell'area. Punizione per i rossoneri e giallo per il parmense.

31' - Il Parma in dieci partite in trasferta ha vinto una sola volta finora.

29' - Morata gol, ma l'attaccante è in fuorigioco. Situazione che resta pertanto inalterata. Peccato perché l'imbucata di Fofana pe lo spagnolo meritava miglior sorte.

26' - Tre gol in questo campionato per Matteo Cancellieri. Due li ha realizzati contro il Milan.

24' - Theo colpevole nella circostanza, il francese scivola agevolando l'azione offensiva del Parma con Cancellieri che ha il tempo di avanzare, portarsi la palla sul sinistro e superare Maignan con un tiro a giro.

24' - Parma in vantaggio con Matteo Cancellieri.

22' - LEAO! Il portoghese si ritova il pallone all'altezza del rigore dopo una serie di rimpalli vinti dal Milan. Ma la sua conclusione finisce alta.

19' - Parma sempre insidioso in ripartenza, Milan spesso preso in contropiede dai ducali.

18' - Il Milan conquista un corner, mal sfruttato.

15' - Curiosamente, Strahinja Pavlovic aveva ricevuto in questa stagione una sola ammonizione, sempre col Parma all'andata.

12' - Pavlovic è il primo ammonito della partita. Il serbo ferma fallosamente Cancellieri.

11' - GABBIA! Grande occasione per il Milan con Pulisic che affonda e mette in mezzo per il difensore che ha il tempo di caricare ma svirgola maldestramente.

10' - Ingresso in area di Leao, che però sbatte sul muro parmense poco prima di andare al tiro.

9' - Leao perde palla avviando la ripartenza del Parma con Cancellieri. Azione poi disinnescata dalla difesa rossonera.

7' - Bella sponda di testa di Reijnders per Morata, conclusione deviata in corner da un difensore.

5' - Gabbia tenta di avviare un contropiede, frenato sul nascere da Hernani che fa ripartire il Parma da Suzuki.

3' - PULISIC! Musah allarga sulla sinistra per Morata, cross in mezzo per lo statunitense che incredibilmente manca l'impatto con la sfera.

3' - Milan che prova subito a reagire, ma il Parma si fa valere immediatamwnte in ripartenza.

1' - BRIVIDO! Traversone dalla destra del Parma con Djuric liberissimo di incornare, ma il bosniaco sbaglia mira e manda fuori.

12.31 - PARTITI!

- - -

Amici di MilanNews.it benvenuti a San Siro per la sfida tra Milan e Parma, valida per la 22ª giornata di Serie A. Rossoneri che devono verndicarsi del ko della partita d'andata, in una delle peggiori prestazioni stagionali.

Il Milan a pranzo, un anno dopo. Rossoneri che in questa stagione non hanno mai giocato prima del pre-serale, alternandosi tra le 18 e le 21, coppe comprese. Era dal 7 gennaio 2024 che i rossoneri non giocavano un lunch match, l'ultima volta al "Castellani" di Empoli con un netto successo contro i toscani per 0-3, grazie alle reti di Loftus-Cheek, Giroud e Chaka Traoré. In quella giornata fece il suo esordio in Serie A lo spagnolo Alex Jimenez, subentrato al 35' del primo tempo all'infortunato Alessandro Florenzi. E fu anche la giornata del primo gol in A di Chaka Traoré.

Nella formazione ufficiale spicca la titolarità di Pulisic, la conferma di Pavlovic al centro della difesa e l'ennesima presenza di Fofana, alla 29ª gara consecutiva da titolare. Il francese, ricordiamo, è l'unico diffidato. Solo in tribuna il nuovo acquisto Kyle Walker, che conta di esserci per il prossimo impegno, il derby in programma domenica 2 febbraio.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlović, Theo Hernández; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leão. A disp.: Sportiello; Bartesaghi, Jiménez, Terracciano, Tomori; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Conceição.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani, Sohm; Man, Cancellieri, Mihăilă; Djurić. A disp.: Corvi, Moretta; Leoni, Løvik, Trabucchi; Camara, Estévez, Keita, Hainaut, Plicco; Almqvist, Haj, Ondrejka. All.: Pecchia.

ARBITRO: Abisso di Palermo.