LIVE MN - Milan-Pisa (1-0): Leaooo!! Il Milan passa in vantaggio!

Milan-Pisa (1-0): Leaooo!! Il Milan passa in vantaggio!
7' | Leaooooo! Gol del Milan! Rafa bravo a crearsi lo spazio dalla destra e a far partire un tiro cross insidioso che si insacca alla destra di Semper. Milan avanti
3' | Avvio di partita equilibrato, ma con il Milan che pensa ad attaccare per vie centrali. Il Pisa gioca di contropiede
1' | Inizia ora la partita
Amiche e amici di MilanNews.it, buona sera da San Siro! Alle 20.45 il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Pisa dell'ex rossonero Alberto Gilardino, in quella che sarà la prima gara dell'ottava giornata del campionato di Serie A 2025/2026. I rossoneri, dopo la bella vittoria contro la Fiorentina dovranno proseguire a testa alta verso nuovi importanti orizzonti da perseguire. I tre punti quest'oggi sarebbero vitali per dare un altro segnale al campionato. Sul fronte infortunati invece, ancora out Loftus-Cheek, insieme ai già noti Estupinan, Pulisic e Rabiot. Torna invece Christopher Nkunku. A fronte di questo si pronostica essere una sfida molto avvincente, che vi inviatiamo a seguire minuto dopo minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Pisa, valida per l’ottava giornata di Serie A 2025/26.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Sala, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister. A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino
DOVE VEDERE MILAN-PISA
Data: venerdì 24 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: ZUFFERLI
Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO
IV uomo: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI
