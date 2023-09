live mn - Milan-Rafa Mir, la trattativa va avanti ma il Siviglia vuole prime il sostituto. Rinnovo fino al 2028 e prestito al Monza per Colombo

vedi letture

16.20 - Come emerso nelle scorse ore il Milan avrebbe trovato l'accordo con il Siviglia sulla base di un'operazione complessiva da 15 milioni di euro. Di questi 5 sarebbero destinati al prestito oneroso mentre 10 quelli necessari per l'eventuale riscatto del calciatore spagnolo. Prima di tutti questi discorsi, però, il Siviglia deve trovare il sostituto in attacco.

15.38 - Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, va avanti la trattativa tra Milan e Siviglia per Rafa Mir, ma prima di dare il via libera alla cessione dell'attaccante gli spagnoli vogliono trovare un sostituto. In attesa della risposta del Siviglia, il Milan tiene sempre aperta la pista Daka del Leicester. Corsa contro il tempo in casa rossonera per l'attaccante.

15.11 - AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo all'AC Monza. Contestualmente il Club ha prolungato il contratto con Colombo fino al 30 giugno 2028. Il Club rossonero augura a Lorenzo le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva.

15.03 - Dietro alla scelta del Milan di virare su Rafa Mir non ci sarebbero solo problemi di tempo per tesserare Patson Daka: tra i rossoneri e il Leicester non ci sarebbe infatti stato accordo sulla formula del trasferimento in quanto il Diavolo voleva chiudere l'affare in prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi chiedevano l'obbligo. (Milannews.it)

14.38 - Nuovo aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Siviglia per Rafa Mir: secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su Twitter, infatti, si tratta di un'operazione da 15 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto. Contatti continui tra le due società per provare ad arrivare ad un accordo e a chiudere l'affare.

14.13 - Il Milan è in pressing per chiudere l'arrivo dal Siviglia di Rafa Mir: le due società stanno trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Manca ancora l'ok definitivo, ma le parti sono in continuo contatto per chiudere in tempi brevissimi. Sono minuti di attesa in casa rossonera per regalare un nuovo centravanti a Stefano Pioli. (Milannews.it)

13.55 - Arrivano conferme sul nome di Rafa Mir dal Siviglia per l'attacco del Milan (nome lanciato da Sky): le parti sono in contatto per provare a chiudere l'accordo prima possibile per permettere poi al giocatore di viaggiare. Il club di via Aldo Rossi stava provando a portare in rossonero Patson Daka del Leicester, ma ha dovuto cambiare obiettivo per i tempi burocratici troppo lunghi e così ha virato sull'attaccante spagnolo. (Milannews.it)

13.46 - Il nuovo attaccante del Milan potrebbe essere Rafa Mir, centravanti classe 1997 del Siviglia. Lo riferisce Sky che spiega che la trattativa è in chiusura, i rossoneri hanno in mano il via libera sia del giocatore che del club spagnolo. Il Diavolo ha dovuto cambiare obiettivo dopo aver provato a prendere Daka dal Leicester, ma i tempi burocratici erano troppi lunghi e così i dirigenti milanisti sono piombati su Rafa Mir.

13.37 - Aggiornamento di Gianluca Di Marzio sul proprio sito in merito al futuro di Divock Origi, che è sempre in uscita dal Milan: "Il Burnley insiste per Origi. La proposta, però, non copre lo stipendio. Difficile che il Milan possa accettare a queste condizioni".

13.00 - Secondo quanto riferisce Sky, il Milan ha trovato l'accordo con il Leicester e con Patson Daka, attaccante classe 1998. Ora è una corsa contro il tempo per avere il via libera per il permesso di lavoro. Essendo extracomunitario, serve un po' più di tempo, in via Aldo Rossi stanno cercando di accelerare.

12.44 - Secondo quanto riferisce SkySports in Inghilterra, il Milan è in trattativa per ingaggiare Patson Daka dal Leicester: i rossoneri puntano a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Quello di via Aldo Rossi non è però l'unico club interessato all'attaccante: su di lui ci sono infatti anche alcun club di Premier League.

12.38 - Attraverso Twitter, il Milan ha annunciato un nuovo arrivo nella Primavera rossonera di Ignazio Abate: "AC Milan comunica di aver finalizzato l'acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Alexander Simmelhack da FC Copenhagen. Il giovane attaccante danese, classe 2005, si è unito alla formazione Primavera".

12.31 - Secondo quanto riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Fodé Ballo-Touré, da tempo con le valige pronte, non ha trovato la soluzione per andare al Werder Brema e così il Milan non ha potuto affondare il colpo su Borna Sosa, terzino sinistro croato che milita nello Stoccarda.

12.30 - Sette ore e trenta alla fine del calciomercato. Il Milan sta provando a prendere Daka del Leicester in prestito con diritto. Corsa contro il tempo per chiudere l'affare.

11.28 - Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, riporta questo aggiornamento sul mercato del Milan: "Il Milan continua a provarci per Patson Daka. I contatti infatti per il giocatore del Leicester sono continuati anche nella notte, resta da capire se la trattativa riuscirà per i tempi ristretti. Intanto, il club ha fatto un sondaggio con il Torino per Sanabria. Come anticipato dalla nostra redazione nelle scorse ore, il Milan ci prova per Patson Daka, attaccante del Leicester nato nel 1998. Il club è alla ricerca di un giocatore offensivo per Pioli e ha allacciato i contatti per Daka. I rossoneri hanno seguito il giocatore anche durante l'ultima stagione in Premier League. Con la retrocessione degli inglesi in Championship, Daka potrebbe lasciare il Leicester a condizioni favorevoli. Il Milan ha offerto 2 milioni per il prestito del giocatore e 1.8 milioni per l'ingaggio. E' Daka il prescelto, l'unico nodo adesso resta il tempo. La società deve fare in tempo con i documenti visto che si tratta di un extracomunitario. Intanto, nella giornata di giovedì 31 agosto il Milan ha fatto un sondaggio con il Torino per Sanabria per il prestito. Il club granata forse accetterebbe soltanto la vendita considerando anche il prestito di Origi nell'operazione. Resta quindi da capire la scelta del Milan: continuare su questa via o insistere per Daka in caso di difficoltà".

10.48 - La notizia era già nell'aria, ma ora è ufficiale: il Monza ha infatti depositato in Lega Serie A il contratto di Lorenzo Colombo che arriva in prestito dal Milan. Nelle scorse ore, il giovane attaccante ha rinnovato il suo contratto con il Diavolo fino al 2028 e ora è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la squadra allenata da Palladino.

10.28 - Sembrava ormai tutto fatto e invece, quando il traguardo sembra ad un passo, la trattativa tra il Milan e Mehdi Taremi si è complicata, fino a saltare definitivamente nella serata di ieri. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, il club rossonero aveva trovato un accordo con il Porto, ma poi c'è stato un improvviso affollamento di agenti e procuratori che ha ostacolato la trattativa. Tre attori in campo, tutti bramosi di ricevere un compenso per il trasferimento dell'attaccante iraniano a Milanello: Jorge Mendes, l’intermediario dell’affare, Alireza Nikoomanesh, agente del giocatore proprietario del 15% del proprio cartellino, e Pedro Pinho, avvocato vicino al presidente Pinto Da Costa. Nel pomeriggio di ieri, c'è stato anche un ultimo tentativo di ridurre le distanze con un incontro a Casa Milan con l'agente iraniana Darya Baharami, ma non è servito a nulla. E così successivamente il Porto ha ufficializzato la permanenza di Taremi.

10.18 - Il Milan proverà a chiudere per un nuovo attaccante in questo ultimo giorno di mercato (se non dovesse farcela verrà reintegrato in rosa Divock Origi). Come riporta questa mattina Tuttosport, i rossoneri stanno valutando diversi profili, tra cui anche quello di Mason Burstow, giovane punta classe 2003 del Chelsea.

10.08 - Divock Origi resta in uscita e il Milan proverà a piazzarlo nelle prossime ore e anche eventualmente nei prossimi giorni visto che i mercati in Turchia e in Arabia non chiuderanno stasera. Il giocatore belga può ancora partire, ma il club di via Aldo Rossi non è contrario all’idea di reintegrarlo in caso di permanenza. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

10.00 - Secondo quanto riferisce Sky, dopo che è saltata la trattativa con il Porto per Mehdi Taremi, il Milan, che è alla ricerca di un attaccante in queste ultime ore di mercato, ha fatto un sondaggio ieri anche per Antonio Sanabria del Torino. Ora, però, la dirigenza è al lavoro per Patson Daka del Leicester.

09.47 - Patson Daka, attaccante classe 1998 del Leicester, è uno dei nomi caldi per l'attacco del Milan in questo ultimo giorno di mercato. Tra i due club ci sono già stati dei contatti, ma per ora non c'è ancora accordo sulla formula: come appreso da Milannews.it, infatti, il Diavolo punta ad un prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi vogliono l'obbligo di riscatto e un prestito oneroso piuttosto alto.

09.29 - Secondo quanto riferisce SkySports in Inghilterra, il futuro di Divock Origi potrebbe essere di nuovo in Premier League: nelle ultime ore, infatti, i suoi agenti hanno avuto dei colloqui con Burnley e Nottingham Forest per un possibile sbarco in prestito del giocatore belga che è in uscita dal Milan. Entrambi i club stanno spingendo per arrivare ad un accordo, anche se l'attaccante piace anche ad altre squadre.

09.19 - Secondo Tuttomercatoweb.com, è Patson Daka del Leicester il nome scelto dal Milan per l'attacco. Dopo la lunga trattativa per Taremi - terminata in un nulla di fatto - e dopo altri nomi sfumati dai radar, il club rossonero sembra finalmente poter trovare l'affondo decisivo per completare l'attacco di mister Pioli. La trattativa tra il Milan e il Leicester si è quasi sbloccata durante la notte: restano però da risolvere i dettagli relativi al transfer con il visto di lavoro (il calciatore è extracomunitario), per un corsa contro il tempo in vista del gong finale del mercato di questa sera alle 20. Daka, zambiano classe '98, nell'ultima stagione è retrocesso col Leicester in Championship (la Serie B inglese) dopo aver collezionato 30 presenze e 4 gol.

09.16 - Dopo che è saltato l'arrivo di Taremi e l'ormai imminente passaggio in prestito di Lorenzo Colombo al Monza in prestito, il Milan è a caccia di un nuovo centravanti da regalare a Stefano Pioli. Tra i tanti nomi che stanno uscendo in queste ore, c'è anche quello di Vangelis Pavlidis dell'AZ Alkmaar, ma questa pista, secondo quanto appreso da Milannews.it, è molto complicata per la tempistica.

09.09 - Come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Stefano Pioli in queste ultime ore del mercato estivo e tra i nomi che piacciono in via Aldo Rossi ci sarebbe anche quello di Antonio Sanabria, centravanti classe 1996 del Torino.

08.50 - Tra gli attaccanti che piacciono al Milan, c'è anche Vangelis Pavlidis, centravanti greco che milita nell'AZ Alkmaar e che i rossoneri seguono già da diverso tempo. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il club olandese non vuole però venderlo, a meno che non arrivi un'offerta folle e irrinunciabile.

08.30 - "Taremi addio. Milan, salta tutto. Adesso è corsa al 9": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri sera è saltata definitivamente la trattativa per lo sbarco in rossonero dell'iraniano. Troppo alte le richieste del giocatore del Porto e del suo entourage. Ora i dirigenti del Diavolo vogliono provare a prendere un altro centravanti, vista anche la partenza di Lorenzo Colombo che andrà al Monza in prestito: Sanabria piace, Pavlidis difficile, Jovic il più semplice.

08.10 - Saltato l'arrivo di Taremi e con Colombo diretto verso Monza, il Milan deve cercare di assicurarsi un attaccante nelle ultime ore di mercato in modo che possa fungere dal alternativa a Giroud. Stando a quanto ha raccolto TMW il club rossonero ha fatto un tentativo in extremis per Sasa Kalajdzic, ma il Wolverhampton non vuole cederlo. L'attaccante austriaco ha iniziato alla grande la stagione negli Wolves, con 2 gol in 3 partite.

07.59 - Dopo che è saltata la trattativa per Taremi e con Colombo che andrà al Monza, il Milan proverà a chiudere l'arrivo di un altro centravanti in queste ultime ore di mercato: tra i nomi che sono usciti ci sono per esempio quelli di Burstow del Chelsea, Pavlidis dell'AZ Alkmaar, José del Betis e Daka del Leicester.

07.35 - Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport, per Divock Origi ci sono tre possibili soluzioni dalla Premier League: si tratta del già citato Burnley, del Nottingham Forest e del Fulham.

07.11 - Lorenzo Colombo ha rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 2028 e nella giornata di oggi finalizzerà il trasferimento in prestito al Monza.

07.00 - Il Milan ci ha provato in tutti i modi, ma alla fine Mehdi Taremi non si trasferirà in rossonero: ieri sera la trattativa con il Porto è saltata, nonostante l'accordo trovato tra i due club. Dietro il fallimento di questo affare, c'è il fatto che il giocatore e i suoi agenti hanno cambiato le carte in tavola e hanno chiesto un ingaggio e delle commissioni folli. I dirigenti del Diavolo hanno provato fino alla fine a mediare per trovare una soluzione, ma non c'è stato nulla da fare e così Taremi resterà al Porto.

Amici e amiche di Milannews.it, oggi è l'ultimo giorno di mercato: alle 20 si chiuderà questa finestra di mercato estivo. Grazie al nostro live testuale, potrete restare aggiornati su tutti gli ultimi movimenti in entrata e in uscita del Milan. Restate quindi con noi per non perdervi nemmeno una notizia!!!