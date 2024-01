live mn - Milan-Roma (1-0): fine primo tempo...

vedi letture

- Alla fine del primo tempo della sfida di San Siro, il Milan è avanti 1-0: per ora decide un gol di Yacine Adli all'11' (prima rete in rossonero del francese). Dopo la rete del vantaggio, la squadra di Pioli si è difesa molto compatta e ha provato a rendersi pericolosa soprattutto in ripartenza, senza però mai impegnare seriamente Svilar. Da segnalare una grande parata di Maignan, che ha salvato il risultato su Celik.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

43' Cartellino giallo per Mancini.

40' Spinazzola riceve palla e calcia dalla distanza, Maignan blocca in due tempi.

39' Altra bella ripartenza rossonera: Loftus-Cheek entra in area e viene contrastato da Kristensen, l'inglese va a terra e chiede il rigore, ma Guida gli dice di rialzarsi. Proteste anche dalla panchina milanista.

38' Paredes trova spazio tra le linee e prova il destro da buona posizione, pallone alto sopra la traversa.

37' Occasione per il Milan con Pulisic: bel cross dalla sinistra di Leao per l'americano che salta più alto di tutti, ma il suo colpo di testa finisce fuori di poco.

30' Imbucata di Cristante in area per Celik che prova il diagonale con il destro, ma Maignan compie una grandrissima parata distendendosi sulla sua destra.

29' Grande ripartenza del Milan, Leao serve in profondità Theo Hernandez che dal fondo prova il cross ma non colpisce bene e la palla tocca il palo e poi si spegne sul fondo.

28' Bella combinazione in mezzo al campo tra Giroud e Pulisic. L'americano porta poi avanti il pallone fino al limite dell'area e prova il sinistro, Svilar blocca in due tempi.

25' Dopo il gol di Adli, è la Roma che tiene maggiormente il possesso del pallone, mentre il Milan si difende compatto e prova poi a rendersi pericoloso in ripartenza.

16' Calcio di punizione per il Milan dalla trequarti: Adli allarga a destra per Pulisic, tocco per Calabria che crossa in area, sponda di testa di Gabbia per Giroud che prova la girata al volo, ma non colpisce il pallone.

11' GOOOOOOOOLLLLLLLL!!! ADLIIIIIIII!!! Il francese riceve palla al limite dell'area, finta che manda a vuoto un avversario e perfetta conclusione con il sinistro che si insacca all'angolino. Per l'ex Brodeaux è la prima rete in assoluto con la maglia del Diavolo.

10' Spunto di Pulisic sulla destra, cross rasoterra in area per Leao che prova un colpo di tacco per servire Girodu, ma il pallone si spegne sul fondo.

6' Roma pericolosa con Spinazzola che dalla sinistra mette un bel pallone rasoterra, per fortuna il primo ad arrivare sul pallone è Gabbia che allontana.

1' Si vede subito in avanti il Milan con Olivier Giroud: il numero 9 rossonero riceva palla e prova la conclusione con il sinistro, Svilar blocca senza problemi.

0' Inizia la partita!!! Primo pallone per la Roma.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco Milan e Roma si affronteranno nella sfida valida per la 20^ giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono state eliminate nei giorni scorso dalla Coppa Italia, rispettivamente da Atalanta e Lazio, e per questo scenderanno in campo con grande voglia di riscatto. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara. Restate cono noi!!!

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp.: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Terracciano, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traoré, Okafor, Jovic.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho. A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Pellegrini, Belotti, Zalewski, Pisilli, Joao Costa.