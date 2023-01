LIVE MN - Milan-Roma (1-0): Kalulu sblocca il match, rossoneri avanti...

40' Punizione per la Roma dalla trequarti: cross di Pellegrini in area, prima intercetta Giroud, poi Calabria allontana.

37' Leao trova Giroud al limite dell'area, sponda del francese per Saelemaekers che prova il destro al volo, ma non colpisce bene e la sua conclusione finisce fuori.

30' GOOOOOLLLLLLLL!!! KALULUUUUUUU!!! Cross dalla bandierina di Tonali e colpo di testa in area del difensore francese che anticipa Ibanez e batte Rui Patricio.

29' Il Milan recupera palla in mezzo al campo, parte Theo che al limite dell'area tocca per Diaz che conclude con il destro, Rui Patricio devia in angolo.

26' Giallo per Leao.

22' Bel cross dalla destra di Calabria, sponda di testa di Giroud che prova a servire Diaz, ma Smalling anticipa lo spagnolo e libera l'area.

18' Angolo per la Roma: cross di Pellegrini, Tatarusanu prova l'uscita ma subisce fallo da un giocatore della Roma. Si ripartirà con una punizione per il Diavolo.

13' Nessuna occasione da gol finora, le due squadre si studiano e la gara si gioca soprattutto a centrocampo.

9' Giallo a Celik per fallo su Theo Hernandez. Ammonito anche Mancini per proteste.

5' Punizione per la Roma dalla trequarti: cross in area di Pellegrini, Tatarusanu blocca in uscita alta.

3' Prima occasione per il Milan: ripartenza con Diaz che tocca in profondità per Leao, cross in area per Tonali che colpisce la palla di testa, ma il pallone finisce abbondantemente a lato.

0' Inizia il match: primo pallone per la Roma.

- Prima del fischio d'inizio del match, verrà osservato a San Siro un minuto di silenzio in ricordo di Gianluca Vialli ed Ernesto Castano.

- Le squadre sono schierate a centrocampo: il Milan scenderà in campo con la consueta maglia rossonera e i pantaloncini neri, mentre la Roma giocherà con divisa e calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo contro la Roma nel match valido per la 17^ giornata di Serie A. I rossoneri devono rispondere alla vittoria del Napoli contro la Sampdoria per tornare a -5 punti dalla vetta della classifica. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione di questa sfida. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Nava, Gabbia, Thiaw, Dest, Bozzolan, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Adli, De Ketelaere, Lazetic. All. Pioli.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. A disp.:Boer, Svilar, Matic, Belotti, Shomurodov, Viña, Solbakken, Camara, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Volpato, Tahirovic, Majchrzak, El Shaarawy. All. Mourinho.