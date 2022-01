LIVE MN - Milan-Roma (2-1) - Doppia occasione per Diaz e Messias

70' Punizione dalla sinistra per il Milan, quasi un corner: cross in mezzo, la Roma spazza via.

68' Ancora Milan, stavolta con Messias. Il brasiliano entra in area e calcia col mancino, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

67' Brahim Diaz ha una buona occasione in area, ma sbaglia tutto con il sinistro.

64' Doppio cambio per il Milan: Bakayoko e Leao prendono il posto di Krunic e Saelemaekers.

62' La Roma insiste, nuovo corner: pallone fuori, tiro al volo e grande parata di Maignan, che salva ancora il Milan.

61' Altro calcio d'angolo per la Roma: pallone dentro, libera la difesa del Milan.

60' Corner per la Roma: cross sul primo palo, Krunic allontana di testa.

59' Contropiede della Roma, che va al tiro con Abraham: Maignan si allunga e devia in angolo.

56' Ammonizione per Krunic.

53' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Theo Hernandez, la difesa della Roma spazza via.

51' Milan sfortunato! Conclusione dalla distanza di Brahim Diaz e pallone che sbatte sulla traversa.

50' Grande occasione per il Milan, ma Krunic cerca il dribbling anziché calciare in porta, sprecando tutto.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi ventidue del primo tempo.

Bel Milan in questo primo tempo. Dopo il gol su rigore di Giroud e il raddoppio di Messias, i giallorossi accorciano con Abraham, un gol piuttosto fortunoso (deviazione ravvicinata su tiro senza pretese di Pellegrini). I giallorossi, in perfetto stile Mourinho, provano in ogni modo a innervosire la partita, mandando in confusione Chiffi. Si preannuncia una ripresa altrettanto scoppiettante.

50' Fine primo tempo.

45' Ci saranno 5 minuti di recupero.

44' La partita si scalda. Cartellino giallo anche per Pellegrini.

43' Doppio giallo, uno per Hernandez e l'altro per Karsdorp.

42' Calcio d'angolo per il Milan: tarversone in area, Messias calcia ma viene murato.

40' GOL DEL ROMA! Sugli sviluppi di un corner, un tiro di Pellegrini viene deviato da Abraham, con Maignan che stavolta non può fare nulla.

39' Miracolo di Maignan! Tiro di Zaniolo, deviazione improvvisa di Abraham e grandissima parata del portiere francese.

37' Grande battaglia in mezzo al campo, con un Tonali fin qui sontuoso.

33' Il Milan prova a gestire il possesso.

30' Theo Hernandez ci prova da fuori ma colpisce male: pallone ampiamente sul fondo.

29' Il Milan ci prova con Messias, ma la sua girata in area finisce sul fondo.

25' Angolo per la Roma: pallone in mezzo, libera la difesa del Milan.

24' Palla gol per la Roma, con Zaniolo che si presenta a tu per tu con Maignan e calcia: il portiere francese salva sul primo palo.

23' Milan in gestione del match in questa fase.

18' Cartellino giallo per Zaniolo.

17' GOOOLLL!!! MESSIAS!!! Erroraccio della difesa della Roma, Giroud ne approfitta ma colpisce il palo. Sulla ribattuta arriva Messias che non sbaglia!

15' Florenzi ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione non crea problemi a Rui Patricio.

13' Mkhitaryan si sgancia sulla destra e mette in mezzo, ma Maignan è attento e blocca il pallone.

10' Bel Milan in questo avvio.

8' GOL GOL GOOOLLL!!! GIROUD!!! Il francese non sbaglia dal dischetto: 1-0 per il Milan!

6' Calcio di rigore per il Milan. Sul tiro di Theo l'attaccante Abraham (poi ammonito) devia il pallone con il braccio.

4' Calcio d'angolo per il Milan: pallone fuori per Theo, che calcia al volo e trova sulla sua strada un grande Rui Patricio.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Chiffi: si comincia! Primo pallone del match per la Roma.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo giallo per la Roma.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al San Siro. I rossoneri di Pioli ospitano la Roma nella 20esima giornata del campionato di Serie A (prima gara del girone di ritorno). Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers, Giroud. A disp.: Mirante, Nava, Stanga, Conti, Bakayoko, Maldini, Rebic, Leao, Ibrahimovic. All.: Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini, Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina, Zaniolo, Abraham. A disp.: Boer, Mastrantonio, Cristante, Villar, Carles Perez, Calafiori, Shomurodov, Kumbulla, Bove, Zalewski, Felix, El Shaarawy. All.: Mourinho.