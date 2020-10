LIVE MN - Milan-Roma (3-3) - Kumbulla pareggia

94' Corner per il Milan.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

90' Bruno Peres dentro per Dzeko, bravo Tatarusanu in uscita.

88' Milan che sfiora il vantaggio direttamente da corner con Calhanoglu, Mirante si salva.

86' Cambio per la Roma, fuori Veretout e dentro Villar.

84' Gol della Roma, a segno Kumbulla. Corner per i giallorossi, Ibra svirgola il rinvio e il difensore albanese si fa trovare pronto. 3-3 a San Siro.

81' Ammonito Theo Hernandez per un intervento durissimo su Veretout.

80' Ammonito Cristante per proteste. Partita nervosa.

79' GGGGOOOOLLLLL GGGOOOOOOLLL GGGGOOOLLLLL DEL MILLAAAANNN!!! IBRA NON SBAGLIA E SPIAZZA MIRANTE! DOPPIETTA DI UN ETERNO ZLATAN!! Rossoneri in vantaggio, 3-2!

78' RIGORE PER IL MILAN! Mancini entra a gamba tesa su Calhanoglu in area di rigore. Anche questo sembra davvero generoso, Giacomelli in difficoltà.

77' Ammonito Pedro per un fallo su Theo.

76' Spnda di petto di Ibra per Calhanoglu, il turco tira da ottima posizione ma viene murato.

75' Cambio per la Roma: fuori Pellegrini, dentro Cristante.

74' Giacomelli ancora protagonista: Mancini salta e colpisce di mano in area della Roma, l'arbitro ammonisce Ibrahimovic per un presunto fallo.

72' Doppio cambio per il Milan: fuori Saelemaekers e Leao, dentro Castillejo e Krunic.

70' Gol della Roma, segna Veretout su rigore. Penalty folle concesso ai giallorossi, Romagnoli e compagni furiosi, a ragione, con Giacomelli.

69' Ammonito Leao per proteste.

69' Clamorosa decisione di Giacomelli che assegna un rigore alla Roma ma è Bennacer ad aver subito il pestone. Incredibile.

68' Sul corner Mancini svetta e colpisce di testa, palla sul fondo.

67' Bruno peres sfida Theo e prova il cross dal fondo: palla deviata in angolo dal terzino rossonero.

66' Primo cambio per la Roma, fuori Karsdorp e dentro Bruno Peres.

65' Problemi al ginocchio per Kessie, gioco fermo. L'ivoriano esce fuori dal campo per farsi medicare.

64' Mhitaryan scappa sulla sinistra e crossa forte in mezzo, Tatarusanu blocca a terra con sicurezza.

63' La Roma spinge: Dzeko apre tutto per Spinazzola, il controllo dell'esterno giallorosso è difettoso. Sarebbe stata un'occasione davvero pericolosa.

62' Ancora un'imprecisione nell'ultimo terzo di campo per i rossoneri, con Calhanoglu che sbaglia la misura del passaggio per Leao.

60' Ancora un'ottima chiusura di Calabria e Saelemaekers su Spinazzola sulla destra.

59' Ancora un'imprecisione di Ibra, troppo lungo il passaggio dello svedese per l'inserimento di Leao.

58' Contropiede bruciato dal Milan dopo che Calabria e Saelemaekers erano ripartiti alla grande. Arrivati nei pressi dell'area di rigore della Roma i rossoneri hanno rallentato sensibilmente la manovra e hanno dato modo alla retroguardia giallorossa di recuperare.

57' La Roma prova a farsi vedere in avanti con un'azione insistita sulla trequarti rossonera, il Milan difende bene.

53' Ripartenza pericolosissima della Roma, che va al tiro con Dzeko: pallone alto. Che brivido per il Milan!

49' La Roma ci prova con Mkhitaryan, ma la sua conclusione è debole e centrale: blocca Tatarusanu.

47' GOOOLLL!!! Azione super di Leao, che sfonda in area e apparecchia per Saelemaekers: destro di prima di intenzione del belga e pallone in rete.

45' Tutto è pronto. Fischio di Giacomelli: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si riparte on gli stessi protagonisti del primo tempo.

Si conlcudono i primi quarantacinqui minuti di gioco sotto la pioggia di San Siro con le squadre che rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Ad aprire le marcature dopo nemmeno due minuti è il solito Zlatan Ibrahimovic, servito da Leao con un assist al bacio. Partita che sembra subito in discesa ma al 14' Dzeko sfrutta un grossolano errore in uscita di Tatarusanu e segna: 1-1. Dal pareggio della Roma in poi si è vista una partita piuttosto aperta, ma sono i rossoneri a poter recriminare qualcosa in più: al minuto 30 Kjaer prende un palo con un colpo di testa, mentre qualche minuto dopo Theo calcia da ottima posizione e il suo tiro, deviato, esce di un soffio. Rossoneri che sembrano essere sul pezzo nonostante la Roma sia un avversario di tutto rispetto.

45' Fine primo tempo, squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

44' Non ci sarà recupero.

42' Calhanoglu ci prova di potenza sul palo del portiere, Mirante si allunga e devia in angolo. Sul corner nulla di fatto, allontana la difesa della Roma.

41' Ibanez atterra Ibra al limite dell'area, punizione da posizione pericolosa per il Milan.

37' Tanti errori in questa fase del match.

34' Equilibrio in campo, le due squadre si affrontano a viso aperto.

31' Doppia conclusione della Roma e doppia risposta di Tatarusanu, che si salva in qualche modo.

30' Angolo per il Milan: cross dentro, colpo di testa di Kjaer e pallone che sbatte sul palo. Che sfortuna!

29' Calcio d'angolo per il Milan: traversone in mezzo, colpo di testa di Romagnoli e parata super di Mirante.

28' Che occasione per il Milan! Pallone in area, tocco di Calhanoglu e sinistro di Theo Hernandez: deviazione in angolo.

27' Corner per il Milan: Calhanoglu calcia direttamente in porta, Mirante si rifugia in fallo laterale.

26' Match intenso a San Siro.

23' Errore in uscita della Roma. Ne approfitta il Milan con Calhanoglu, che vede e premia l'inserimento in area di Saelemaekers: pallone in mezzo e respinta di Mirante.

22' Calhanoglu cerca la soluzione dalla distanza, ma Mirante è bravo e tenere il pallone.

21' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area, libera la difesa della Roma.

18' La Roma ha alzato il proprio baricentro e si presenta con una certa frequenza nell'area del Milan.

14' GOL DELLA ROMA! Corner per i giallorossi: cross in mezzo, uscita a vuoto di Tatarusanu e gol facile di Dzeko.

10' Calcio d'angolo per la Roma: cross in mezzo, Ibrahimovic allontana di testa.

9' Affondo in area di Dzeko, che viene stoppato in angolo quando era ormai vicino a Tatarusanu.

5' Il Milan ha colpito subito, la Roma prova a riorganizzare le idee.

2' GOL GOL GOOOLLL!!! Pallone in area di Leao e inserimento vincente di Ibrahimovic, che anticipa tutti e insacca. Milan in vantaggio!

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Giacomelli: si comincia! Primo pallone del match per la Roma.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per la Roma.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Milan e Roma tra pochi minuti in campo per il posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. Un altro big match per i rossoneri di Pioli, dopo il derby del turno precedente. Un'altra emozionante sfida che, come sempre, vi racconteremo LIVE grazie alla nostra diretta testuale. Restate con noi.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Jungdal, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Castillejo, Díaz, Krunić, Tonali, Colombo, Maldini. All.: Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mhitaryan; Dzeko. A disp.: Farelli, Pau López, Juan Jesus, Santon, Fazio, Bruno Peres, Villar, Mayoral, Providence. All.: Fonseca