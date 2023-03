LIVE MN - Milan-Salernitana (1-0): al via la ripresa...

52' Azione personale di Bennacer che salta due uomini, entra in area e calcia con il sinistro, il pallone viene intercettato da Leao e finisce fuori.

45' Inizia la ripresa.

- Il Milan ha chiuso il primo tempo in vantaggio per un 1-0 grazie ad un gol di testa su angolo di Olivier Giroud all'ultimo minuto. Partita non semplice per il Diavolo che ha trovato pochi spazi in avanti e ha rischiato anche di andare sotto al 43', ma Maignan è stato strepitoso in uscita su Dia. Da segnalare che il numero 9 rossonero è andato vicino al gol anche al 29' con una splendida rovesciata, ma la sua conclusione è finita di poco alta sopra la traversa.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

45' GOOOOOLLLLLLL!!! GIROUDDDDD!!! Angolo di Bennacer dalla destra e il francese batte Ochoa di testa.

43' Errore di Thaiw che si rubare il pallone da Dia: l'attaccante della Salernitana si invola verso la porta rossonera e prova a superare Maignan in uscita, ma il portiere del Milan lo ferma con un perfetto intervento con il piede.

40' Anche Theo Hernandez, servito dal Saelemaekers, prova la conclusione da fuori area, ma svirgola e la palla finisce ampiamente a lato.

39' Bel cross dalla destra di Saelemaekers per Giroud che prova a girarla di testa, ma non colpisce bene e la palla finisce altissima sopra la traversa.

37' Diaz tocca per Leao che prova il destro a giro, Gyomber devia in angolo.

33' Errore difensivo del Milan, Kastanos si ritrova a calciare da ottima posizione in area, per fortuna Krunic in scivolata devia la conclusione in angolo.

32' Punizione per la Salernitana dalla fascia sinistra: cross in area di Candreva, Giroud ben appostato libera di testa.

28' Angolo per il Milan dalla sinistra: cross in area e bellissima rovesciata di Giroud al centro dell'area, pallone alto di poco.