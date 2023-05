LIVE MN - Milan-Sampdoria (3-1): inizia la ripresa

45' Si riparte!

Milan avanti 3-1 a fine primo tempo, a segno Leao e Giroud - autore di una doppietta - e Quagliarella. Ottimi quarantacinque minuti da parte dei rossoneri, bravi a capitalizzare le prime occasioni del match. Meno bene in occasione del gol della Sampdoria, unica disattenzione difensiva della squadra di Stefano Pioli.

45' Fine primo tempo.

42' Cross di Messias dalla destra, Brahim non ci arriva di pochissimo.

40' Colpo di testa di Djuricic su cross di Zanoli, Maignan blocca senza problemi.

39' Corner Milan, chiude tutto la difesa della Samp dopo una torre di Giroud.

37' Errore di Ravaglia in fase di impostazione, Brahim Diaz recupera palla in piena area di rigore e tutto solo cerca Giroud, calibrando mailissimo il passaggio. Che occasione!

32' OCCASIONE MILAN! Cross di Tonali dalla destra, Giroud gira ancora di testa ma Ravaglia gli chiude la porta. Sulla respinta arriva Brahim che trova Krunic in area, ma il tiro del bosniaco esce fuori di poco.

30' Accelerazione di Leao sulla sinistra, Zanoli per fermalo fa fallo e prende giallo.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Giroud spiazza Ravaglia dagli undici metri, 3-1 Milan!

27' RIGORE PER IL MILAN! Gunter stende in area Leao, penalty sacrosanto!

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Sullo sviluppo del corner, Brahim mette in mezzo, Giroud gira di testa e porta in vantaggio il Milan. 2-1!

22' OCCASIONE MILNA! Cross di Tonali, Thiaw va di testa e Ravaglia si supera, deviando in angolo.

20' Gol della Samp. Accelerazione di Zanioli che passa agevolmente su Theo Hernandez e Leao, cross in mezzo per Quagliarella che di destro buca Maignan. Tutto da rifare per il Milan.

17' Il Milan gestisce il possesso del pallone dopo il vantaggio con Leao.

14' Si gioca solamente nella metà campo della Sampdoria. Rossoneri in pressing alto.

12' Ci prova Leao da fuori area, tiro deviato in fallo laterale.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Pallone perfetto di Brahim Diaz per Leao, che di destro non sbaglia a tu per tu con Ravaglia. 1-0 Milan!

7' Palla di Leao per Theo Hernandez che viene sgambettato in area di rigore, ma per l'arbitro e il VAR non c'è nulla. Decisione più che discutibile.

4' Primo angolo del match per i rossoneri. Respinge la difesa della Samp, palla che arriva a Messias, conclusione da fuori area che termina alle stelle.

1' Subito Milan, che recuepra il pallone con Leao. Fitrante per Brahim, che non capisce le intenzioni del portoghese.

1' Si parte! Primo pallone per la Sampdoria.

20.44 - Un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'alluvione in Emilia e nel nord delle Marche.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio San Siro di Milano, dove, tra pochi istanti, il Milan di Stefano Pioli ospiterà la Sampdoria. Dopo il grande cammino europeo, terminato in semifinale per mano dell'Inter, i rossoneri sono a caccia dell'ultimo obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossia Champions League. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers; De Ketelaere. All.: Pioli.

SAMPDORIA (4-4-2): Ravaglia; Zanoli, Günter, Nuytinck, Augello; Đuričić, Winks, Rincón, Léris; Gabbiadini, Quagliarella. A disp.: Tantalocchi, Turk; Amione, Murillo, Murru, Oikonomou; İlkhan, Paoletti, Segovia; De Luca, Jesé, Lammers. All.: Stanković.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.