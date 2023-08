live mn - Milan-Taremi: summit in sede terminato. Colombo non parte per Roma ed è vicino al Monza: operazione in prestito

18.10 - Come riportato da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, l’incontro a Casa Milan per Taremi non ha dato i risultati sperati. Le possibilità che l’iraniano venga al Milan sono molto ridotte ora. Il Milan è disposto a fare l’operazione solo con i vecchi agenti, alle vecchie condizioni. Ora palla al Porto ma Taremi è più lontano.

17.28 - Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Lorenzo Colombo non è stato convocato da Stefano Pioli per la trasferta di Roma di domani. È imminente, infatti, il suo passaggio in prestito al Monza. Il Milan, dunque, lascia lo spazio libero per prendere un altro attaccante.

17.08 - Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, è appena terminato l'incontro a Casa Milan tra Daria Barhami, tra gli intermediari per la trattativa per Medhi Taremi, anche se non è lei a rappresentare direttamente il giocatore, e la dirigenza rossonera. Si attendono aggiornamenti.

15.45 - Secondo quanto riportato da Record, autorevole testata portoghese, la trattativa tra il Porto e il Milan per il trasferimento di Taremi è fallita: "il giocatore - si legge - ha deciso di respingere la proposta degli italiani, questo dopo che c'era già un principio di accordo tra i club. Il numero 9 resterà quindi al Porto fino al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto. Taremi si era addirittura accordato con l'FC Porto di rinunciare al 15% del pass in suo possesso qualora ci fosse stata fumata bianca in qualche affare, ma era dispiaciuto di non essere stato informato dell'operazione, situazione di cui incolpa gli agenti che gli erano vicini.

15.38 - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella mattinata di oggi il Milan ha provato a fare un tentativo per Youssef En-Nesyri del Siviglia, attaccante classe 1997 campione d'Europa League: "niente da fare però, porta chiusa: la punta - si legge - non vuole trasferirsi in prestito".

14.42 - Il Milan e Mehdi Taremi sono più lontani. Le difficoltà di ieri tra i due club, con il Porto che aveva cambiato le condizioni economiche relative all’accordo tra i club, erano state superate ma sono quelle con gli agenti e intermediari dell’operazione che stanno portando la contrattazione verso il binario morto.

Jorge Mendes, Alireza Nikoomanesh e Pedro Pinto della Empower Sport hanno avanzato richieste economiche altissime per le loro commissioni. Di base, tutti hanno voluto affondare il loro cucchiaio nella marmellata.

Questo cambio repentino della situazione, ad un passo dalla chiusura della trattativa, ha irritato moltissimo il Milan, che continua a lavorare per capire se vi sia un modo per accontentare Pioli.

Se ciò non dovesse accadere nel giro di qualche ora, il Milan si ritroverebbe costretto a bloccare il passaggio di Lorenzo Colombo al Monza.

Il profilo di Luka Jovic della Fiorentina e quello di Duvan Zapata dell'Atalanta, al momento, non risultano essere obiettivi dei dirigenti rossoneri, i quali proveranno comunque a vedere se trovano qualche occasione interessante sul mercato per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo del Milan.

14.15 - Ultimo aggiornamento sulla trattativa per Taremi: l'operazione per l'attaccante iraniano è quasi del tutto saltata. In via Aldo Rossi sono in corso valutazioni su altri profili per l'attacco, ma non sarà semplice. E' una corsa contro il tempo.

13.39 - Viste le difficoltà per arrivare a Taremi, il Milan sta valutando delle possibili alternative per il suo attacco. Intanto Lorenzo Colombo è sempre in attesa di conoscere il suo futuro, con il Monza che spinge per prenderlo in prestito.

12.32 - La trattativa per Taremi non si sblocca e con il passare del tempo diminuiscono sempre di più le possibilità che l'affare possa andare in porto.

11.40 - Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan, che si giocherà domani sera all'Olimpico. Ecco le sue parole:

C'è una trattativa per Taremi. Che sensazioni ha?

"Ho dei dirigenti talmente capaci che tra ieri e oggi non li ho sentiti, perché sanno che sto preparando la partita. Non so cosa stanno facendo. Oggi non m'interessa, domani sera sì. Sono molto contento e soddisfatto della squadra che ho. Domani sera vedremo".

10.39 - Altri aggiornamenti: come appreso dalla nostra redazione, sia il Porto che gli agenti del giocatore avrebbero modificato le carte in tavola nei momenti decisivi. Ora c'è distanza, ma si continua a trattare per colmarla. È una corsa contro il tempo.

09.29 - Dietro al rallentamento che c'è stato nella serata di ieri nella trattativa per il trasferimento di Mehdi Taremi dal Porto al Milan, ci sarebbero anche dei problemi di commissioni con Jorge Mendes, noto agente sportivo portoghese. Anche questa mattina i rossoneri stanno provando a superare tutti gli intoppi e arrivare presto alla fumata bianca.

09.19 - Record, noto quotidiano sportivo del Portogallo, titola così questa mattina: "Taremi deve dire sì". Milan e Porto hanno già raggiunto un accordo totale per il trasferimento in rossonero dell'attaccante iraniano, il quale deve però ancora dare il suo ok definitivo all'offerta salariale del Diavolo.

09.09 - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta questa mattina cos'è successo nelle ultime ore nella trattativa tra Milan e Porto per Mehdi Taremi: nella giornata di ieri, dopo una prima offerta di poco inferiore ai 15 milioni di euro e all'apertura dei portoghesi alla cessione dell'attaccante, i rossoneri hanno alzato la loro proposta e si è arrivati vicini a una stretta di mano nell’ordine dei 15 milioni più bonus. Il giocatore aveva anche detto sì ad un triennale da 1,5 milioni più bonus a stagione. Poi in serata però, dopo lunghe discussioni tra i club su bonus e termini di pagamento, sono nati problemi anche sull'intesa che era stata raggiunta tra il Diavolo e il giocatore. La trattativa non è saltata e un accordo definitivo tra tutte le parti in causa può essere ancora trovato, ma servirà farlo inevitabilmente entro oggi visto che i trasferimenti di giocatori extra-comunitari richiedono tempi più lunghi.

08.59 - In merito alla trattativa tra Milan e Porto per Mehdi Taremi, l'edizione odierna del Corriere della Sera spiega che ieri sera ci sono stati dei rallentamenti dopo che i portoghesi hanno voluto chiarire nuovi aspetti sulle modalità di pagamento e i bonus, ma si tratta di intoppi superabili. L'arrivo in rossonero dell'attaccante iraniano resta ad un passo.

08.50 - Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Pioli: anche Taremi!". Il Milan è vicino a chiudere il suo decimo acquisto estivo, oggi è atteso il sì definitivo per lo sbarco a Milanello del centravanti del Porto. Con il suo arrivo, Lorenzo Colombo avrà il via libera per trasferirsi al Monza.

08.30 - Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio questa mattina anche per il mercato del Milan: "Taremi da Pioli, trattativa allo sprint". Va avanti la trattativa tra i rossoneri e il Porto per il centravanti iraniano. Oggi sarà la giornata decisiva per definire o meno questo affare.

08.10 - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul mercato del Milan: "Giallo Taremi". Sembrava tutto fatto nella giornata di ieri, ma poi qualcosa si è bloccato e al momento la fumata bianca tarda ad arrivare. Tira e molla del Porto: il Diavolo vuole ancora il centravanti iraniano, ma non a tutti i costi.

08.00 - Oggi sarà una giornata decisiva per il passaggio di Mehdi Taremi dal Porto al Milan: i contatti tra i club per arrivare ad un accordo definitivo vanno avanti, mancano ancora dei dettagli che andranno definiti in fretta. Essendo l'attaccante extra-comunitario, i tempi burocratici sono più lunghi e quindi è fondamentale chiudere tutto nelle prossime ore.

------------------------------------- 31 agosto 2023 -----------------------------------------------------------

23.59 - Di Marzio aggiunge un tassello: per sbloccare la trattativa, potrebbe inserirsi Jorge Mendes. Il procuratore potrebbe raggiungere Milano nelle prossime ore per trovare un accordo.

23.16 - Anche Gianluca Di Marzio conferma le ultime notizie, con il cambio di condizioni del Porto una volta ricevuta l'offerta formale del Milan. Si continua a trattare con fiducia.

22.09 - Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews, ci sono stati contatti anche in serata tra Milan e Porto per cercare di chiudere definitivamente l'affare. Si tratta con fiducia, la volontà è di chiudere l'operazione.

21.50 - La trattativa per Taremi va avanti e il Milan conta di chiudere prima possibile.

21.09 - Continuano ad arrivare dettagli sul rallentamento serale nella trattativa tra Milan e Porto per Mehdi Tatemi.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il club lusitano ha cambiato le condizioni nella mail di risposta alla proposta ufficiale dei rossoneri. Ma da via Aldo Rossi contano di poter risolvere il tutto ed arrivare comunque ad una conclusione positiva.

20.50 - Dopo che nel pomeriggio sembrava che si fosse arrivati ad un accordo di massima tra Milan e Porto per Taremi, proprio al rush finale, prima della chiusura, è stato registrato un rallentamento nella trattativa.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il club portoghese in serata ha modificato alcuni dettagli dell'operazione, servirà quindi ancora un po' di tempo prima di arrivare a dama. Il Milan conta di chiudere ugualmente l'affare, si continua a lavorare e trattare anche in questi minuti.

20.45 - Negli ultimi minuti la trattativa tra Milan e Porto per Taremi ha incontrato un momento di stallo, sicuramente risolvibile, ma che non ha portato ancora alla luce verde per quanto riguarda la finalizzazione dell'operazione.

Chi vive con particolare apprensione tutta la situazione, ovviamente oltre a tutti i tifosi rossoneri, c'è anche il Monza, che è in attesa di capire cosa ne sarà di Colombo: i brianzoli al momento sono con il mercato offensivo fermo, in attesa che si sblocchi la situazione Taremi per poter prendere finalmente il giovane centravanti rossonero.

20.30 - Stando a quanto riferiscono Manuele Baiocchini e Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 attualmente il Milan sta vivendo una situazione di impasse, di stallo, per quanto riguarda Taremi.

Secondo i giornalisti di Sky nel momento in cui i rossoneri hanno presentato l'offerta formale che doveva essere quella risolutiva è stato registrato un cambio di atteggiamento da parte del Porto, che evidentemente sta temporeggiando sulle modalità di pagamento e su questioni relative ai bonus.

Questo momento di stallo, secondo Di Stefano, può comunque essere risolto nelle prossime ore visto che la trattativa era arrivata ad un punto davvero molto avanzato.

20.15 - Dopo la conclusione dell'operazione Taremi, i rossoneri manderanno Colombo in prestito al Monza per continuare il processo di crescita del giovane.

19.45 - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it per il Club rossonero Krunic non è in vendita, innanzitutto per motivi tecnici: è attualmente uno dei titolari a centrocampo ed è apprezzato sia dai compagni che da mister Pioli. Inoltre, a poco più di 48h dalla chiusura del mercato in Italia (1 settembre alle 20:00, ndr), è praticamente trovare un sostituto che rientri nei parametri sportivi ed economici del Milan.

18.20 - Per Taremi al Milan c'è accordo di massima col Porto sui 15 milioni più bonus, serve mettere a posto gli ultimi dettagli per chiudere l'operazione tra club. Poi ci sarà scambio di documenti e successivamente l'iraniano volerà a Milano.

16.40 - Il Milan sta facendo di tutto per regalare a mister Pioli un centravanti forte e d'esperienza come Mehdi Taremi. I contatti del Porto sono fitti da ieri sera e si sta aspettando l'ok finale per concludere definitivamente una trattativa da circa 15 milioni di euro più bonus.

L'iraniano porterebbe al Milan gol e assist, ma con un piccolo asterisco: Taremi infatti a gennaio (inizio 12 gennaio 2024, fine 10 febbraio 2024) parteciperà alla Coppa d'Asia in Qatar con il suo Iran. Potenzialmente ad inizio 2024 quindi il centravanti, attualmente al Porto, potrebbe essere indisponibile per un mese circa.

16.20 - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, è sempre più vicina la chiusura del Milan per Taremi: è, infatti "partita la macchina burocratica dopo che il Porto ha ormai accettato i 15 milioni che saranno versati con pagamenti più brevi nel tempo: a breve può esserci il via libera per il giocatore". Poi Colombo passerebbe al Monza.

16.18 - Il Milan deve fare in fretta a chiudere l’acquisto di Taremi perché ci sono delle tempistiche burocratiche da rispettare per i giocatori extracomunitari. Dunque serve concludere l’affare prima possibile.

16.00 - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, il Milan, che è in attesa degli ok finali per Taremi, ha ricevuto una ricca offerta del Lione di circa 12-13 milioni di euro per Krunic. Pioli vorrebbe trattenerlo, ma "si attendono sviluppi - si legge - dato che l’offerta è molto alta anche per il giocatore".

15.40 - Alfredo Pedullà, sul proprio profilo di Twitter, ha pubblicato questo aggiornamento sulla trattativa tra il Milan e il Porto per Mehdi Taremi: "Pranzo Taremi-Porto. Lui rinuncia anche a qualcosa, ha chiesto di essere liberato, ritiene chiuso il suo ciclo. Con il Milan ha un accordo per un ingaggio da 2,8-3 milioni più bonus a stagione".

14.19 - Secondo quanto filtra da alcune fonti portoghesi, per Mehdi Taremi ci sarebbe un'intesa tra Milan e Porto ma Sergio Conceição si starebbe opponendo e spera di non perdere l'iraniano dopo aver perso già Uribe e Otavio in questa estate. Tuttavia filtra ottimismo per la conclusione dell'operazione.

13.09 - Mehdi Taremi si avvicina sempre di più al Milan: secondo quanto appreso da Milannews.it, la trattativa tra il club rossonero e il Porto per l'attaccante è infatti alle battute finali. Le parti hanno trovato un'intesa di massima sui 15 milioni di euro più bonus e ora stanno lavorando sugli ultimi dettagli prima della fumata bianca. Per il giocatore iraniano è invece pronto un contratto triennale.

12.30 - Ecco i numeri di Mehdi Taremi con il Porto: dal 2020 a oggi il 31enne iraniano ha collezionato 102 presenze, 58 gol e 36 assist.

11.41 - Secondo il Corriere della Sera, il piano del Milan per queste ultime ore di mercato è piuttosto chiaro: l'unico nome sul tavolo è infatti Mehdi Taremi, centravanti del Porto per il quale i rossoneri hanno presentato un'offerta da 15 milioni di euro. Se l'assalto all'iraniano dovesse fallire, a quel punto il Diavolo non andrebbe su un altro giocatore, ma confermerebbe in rosa Lorenzo Colombo.

10.35 - Gianluca Di Marzio, attraverso Twitter, ha dato questo aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Porto per Mehdi Taremi: "Milan, contatti continui con il Porto per Taremi, c'è ottimismo. I portoghese potrebbero accettare un'offerta attorno ai 15 milioni, ma con termini di pagamento diversi rispetto a quelli offerti dai rossoneri".

09.25 - Il Milan è in forte pressing su Mehdi Taremi e punta a chiudere la trattativa con il Porto nelle prossime ore. Questa operazione deve essere definita entro oggi perchè l’iter burocratico per gli extra UE è più lungo e altrimenti si rischia di non formalizzarla prima della chiusura del mercato estivo (venerdì alle 20).

09.09 - Secondo quanto riferisce gazzetta.it, nella notte ci sarebbero stati grandi passi in avanti nella trattativa tra Milan e Porto per Mehdi Taremi: i rossoneri hanno messo sul piatto 15 milioni di euro più bonus e dai portoghesi è arrivata la prima grande apertura alla cessione dell'iraniano. Serve però un altro piccolo sforzo: i lusitani hanno infatti chiesto un ultimo rilancio per avvicinarsi ancora di più ai 20 milioni. Il Diavolo non sembra però intenzionato ad aumentare ulteriormente la sua proposta.

09.06 - Il Milan è più vicino a Mehdi Taremi e c'è grande fiducia che l'operazione possa andare in porto già nelle prossime ore. Secondo quanto appreso da Milannews.it, l'accordo tra il club di via Aldo Rossi e il Porto è più vicino e la giornata di oggi potrebbe essere decisiva. Operazione da 15 milioni di euro più bonus.

08.40 - La Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul mercato del Milan: "Offerta per Taremi da quasi 15 milioni. Ora palla al Porto, trattativa calda". I rossoneri stanno provando l'affondo per il centravanti iraniano e hanno presentato una nuova offerta ai portoghesi, i quali daranno la loro risposta nelle prossime ore. In caso di rifiuto, il club di via Aldo Rossi non dovrebbe andare su un altro attaccante, ma confermerebbe in rosa Lorenzo Colombo.

08.20 - "Il Milan insiste e rilancia per Taremi": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che i rossoneri vogliono chiudere il mercato estivo con un nuovo colpo e nelle scorse ore hanno presentato un'offerta da 15 milioni di euro al Porto per il centravanti iraniano. A breve è attesa la risposta del club portoghese che intanto sta chiudendo per Ivan Jaime, attaccante esterno del Famalicao.

08.00 - Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha pubblicato su Twitter questo aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Porto per Mehdi Taremi: "Il Milan è ad un passo dall'acquisto di Mehdi Taremi. Domani mattina (oggi, ndr) i club negozieranno gli ultimi dettagli".

00.32 - Notte di attesa per il Milan, il Porto domani darà risposta alla nuova proposta per Mehdi Taremi da 15 milioni di euro. I rossoneri sperano che la squadra portoghese possa accettare la proposta e ritiene che l'offerta sia congrua per un giocatore in scadenza al 30 giugno 2024. Mercoledì 30 agosto sarà una giornata chiave per Taremi. (Milannews.it)

Amici e amiche di Milannews.it, oggi dovrebbe essere una giornata chiave per il possibile sbarco in rossonero di Mehdi Taremi, 31enne centravanti del Porto. Grazie al nostro live testuale, potrete rimanere aggiornati su tutto gli aggiornamenti che arriveranno da Casa Milan e dal Portogallo. Restate con noi!!!