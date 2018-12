LIVE MN - Milan-Torino (0-0) - Inizia la ripresa

49' Il Toro ha iniziato con personalità anche questo secondo tempo.

45' Tutto è pronto. Fischio di Orsato: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Molto più Torino che Milan in questi primi quarantacinque minuti di gioco. I granata partono forte e sfiorano subito il gol con Iago Falque, che colpisce di testa a botta sicura trovando sulla sua strada un monumentale Donnarumma. Gli ospiti ci riprovano con Belotti, ma il "Gallo", tutto solo in area, non inquadra la porta da ottima posizione. Il Milan gioca in contropiede, lasciando spesso il possesso palla al Toro, che sfiora nuovamente il vantaggio sempre con Belotti: Gigio è ancora super e devia in angolo. I rossoneri vanno vicini al gol con Cutrone (bravo Sirigu) e sprecano un paio di ripartenze piuttosto pericolose. Tanti, troppi errori, da Higuain a Suso e Calhanoglu, fin qui poco incisivi.

47' Fine primo tempo.

46' Buona chance per Higuain, che spreca con il mancino dal limite. Orsato controlla al VAR un eventuale tocco di mano di Nkoulou ma poi lascia correre.

46' Contropiede del Milan con Higuain, che serve Suso in area: lo spagnolo calcia con il destro e sbaglia tutto.

45' Ci saranno 2 minuti i recupero.

41' Angolo per il Toro: cross in mezzo e colpo di testa sul fondo di Rincon.

40' Occasione per il Torino. Sinistro a giro di Belotti e deviazione in angolo di Donnarumma.

38' Cartellino giallo per Zapata.

35' Ammonizione per Izzo.

34' Corner per il Milan: pallone fuori per Calabria, che calcia da fuori ma troppo debolmente.

33' Grande occasione per il Milan. Conclusione stoppata di Higuain e pallone per Cutrone, che calcia a botta sicura trovando sulla sua strada un grande Sirigu.

30' Molto meglio il Toro in questa prima mezzora di gioco.

25' Bello spunto di Suso sulla destra, cross in mezzo e grande intervento di Izzo, che toglie il pallone dalla testa di Calhanoglu.

24' Corner per il Torino: pallone fuori per Ansaldi, che calcia (con deviazione) direttamente tra i guantoni di Donnarumma

21' Toro ben messo in campo e molto aggressivo.

17' Palla-gol per il Torino. Rincon mette in mezzo per Belotti, che non inquadra la porta da due passi. Che brivido per il Milan!

16' Cartellino giallo per Nkoulou.

14' Il Milan prova ad alzare il proprio baricentro.

11' Altra buona chance per il Torino, con Meitè che non inquadra la porta dal limite.

9' Ottimo avvio del Torino.

7' Ammonizione per Abate.

6' Corner per il Toro: tocco corto, poi l'azione sfuma.

5' Torino a un passo dal gol. Cross dalla sinistra, colpo di testa di Iago Falque e miracolo di Donnarumma, che alza sopra la traversa.

2' Subito il Torino. Conclusione da fuori di Djidji e risposta in due tempi di Donnarumma.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Orsato: si comincia! Primo pallone del match per il Toro.

- Prima del fischio d'inizio, le due squadre si osserveranno un minuto di silenzio in ricordo di Gigi Radice.

- Milan e Torino fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per i padroni di casa, casacca bianco per il Toro.

Un'occasione da sfruttare per allungare sulla Lazio e accorciare sull'Inter, in palio ci sono punti preziosi. Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Manca ormai poco al calcio d'inizio del match tra i rossoneri di Gattuso e il Torino di Walter Mazzarri, una sfida importante in chiave Champions. I padroni di casa ritrovano Higuain, che affianca Cutrone nel cuore dell'attacco. In difesa confermato Abate al centro della difesa al fianco di Zapata. Si preannunciano novanta minuti scoppiettanti e combattuti, nel ricordo di Gigi Radice. Noi, come sempre, vi racconteremo tutte le mozioni di questa gara, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma, Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez, Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Higuain, Cutrone. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Conti, Simic, Laxalt, Mauri, Halilovic, Bertolacci, Montolivo, Tsadjout, Castillejo, Torrasi. All.: Gattuso

TORINO: Sirigu, Izzo, Nkoulou, Djidji, Aina, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi, Iago Falque, Belotti. A disp.: Ichazo, Rosati, Moretti, Lyanco, Bremer, De Silvestri, Lukic, Soriano, Edera, Parigini, Berenguer, Zaza, Damascan. All.: Mazzarri