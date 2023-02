LIVE MN - Milan-Torino (0-0): prima chance per i rossoneri

20' Occasione Torino. Sanabria sbilancia Kjaer, palla che arriva a Singo, Theo devia, palla che torna a Sanabria che calcia ma Tatarusanu è attento.

17' Mancino di Sanabria dal limite, conclusione che termina fuori di pochissimo.

13' Dopo un buon inizio dei rossoneri, ora è il Torino ad essere molto propositivo nella metà campo del Milan.

9' Mancino di Miranchuck dalla distanza, conclusione di poco alta.

5' Conclusione di Leao dalla destra, Schuurs fa muro.

3' Corner per il Torino. Spazza via la retroguardia rossonera.

2' Schucchiaiata di Brahim per Theo, mancino al volo del francese e conclusione in curva!

1' SI PARTE! Milan da destro verso sinistra in questo primo tempo. Primo pallone dei rossoneri!

- Un minuti di silenzio in ricordo delle vittime in Turchia.

- Sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta l'arbitro di Milan-Torino, incontro valido per la ventiduesima giornata di Serie A in programma alle ore 20.45 a San Siro. Il fischietto pugliese dirigerà per la seconda volta in carriera i rossoneri, già incontrati nel girone d'andata in occasione di Sassuolo-Milan.

- Come testimoniato dagli inviati di MilanNews.it, nel pre partita di Milan-Torino a San Siro è tornata a suonare "Jutro je", canzone che ha accompagnato Ibrahimovic nella sua avventura a Sanremo e che è tornata allo stadio in coincidenza con il ritorno in panchina dello svedese.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a tutti allo stadio San Siro dove questa sera Milan e Torino daranno battaglia in occasione della ventiduesima giornata di Serie A. Occasione importantissime per la squadra di Pioli per uscire da un mese di gennaio molto buio: il successo, infatti, manca dal 4 gennaio a Salerno. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

-

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Torino, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A in programma alle 20.45 a San Siro:

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Rafael Leao. A disp.: Mirante, Vasquez, Calabria, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Messias, Ibrahimovic, Rebic, Origi. All.: Stefano Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Adopo, Gineitis, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic, Sanabria. A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Aina, Vojovoda, Ilic, Vieira, Linetty, Karamoh, Radonjic, Seck. All.: Ivan Juric.