live mn Milan-Torino (1-2): Morata accorcia le distanze. Concessi 8' di recupero

93': Il Milan ora ci crede e fa sentire la sua presenza nell'area avversaria. Leao conquista un corner.

91': In occasione del gol di Morata si sono scaldati gli animi, ammonito Tameze.

90': Concessi otto minuti di recupero. Il Milan è ancora vivo.

90': Lo spagnolo ci mette il piede sulla conclusione di Reijnders, gol da vero centravanti.

89': GOL DEL MILAN!!! ALVARO MORATA!!!

88': Due cambi per il Torino: fuori Lazaro e Bellanova, dentro Dembele e Sazonov

84': Gran lancio di Reijnders che pesca Leao in area, ma il portoghese è impreciso nel controllo palla.

83': Fuori Calabria, dentro Okafor.

81': Gol di Morata ma lo spagnolo è in fuorigioco. Evidente la posizione di offside dello spagnolo.

80': Entriamo negli ultimi 10 minuti (più recupero) della partita. Il Milan deve recuperare due reti, ma l'atteggiamento in campo non è dei migliori.

78': Contropiede del Torino che avrebbe l'occasione per segnare lo 0-3 ma Karamoh perde l'attimo.

75': Musah si conquista un corner, ma è mal sfruttato.

73': Esce Pulisic, entra Musah. Avanza sulla linea della trequarti Loftus-Cheek.

72': Ci prova Pulisic col sinistro, la palla finisce alta. Milan purtroppo davvero poco pericoloso in questa ripresa.

71': Doppio cambio per il Torino: fuori Zapata e Ilic. Dentro Karamoh e Tameze.

69': Cooling break.

68': Raddoppio del Torino, Duvan Zapata. Cross di Lazaro, il colombiano è lasciato liberissimo di colpire di testa e nulla può Maignan.

67': Buono ad ogni modo l'impatto di Alvaro Morata, che non giocava una partita in Serie A dal maggio 2022.

65': Il VAR richiama Maresca, che torna sui suoi passi. Coco tocca il pallone, niente rigore per il Milan. Si riparte dalla rimessa dal fondo.

63': Leao lancia in profondità Morata, intervento di Coco che prende palla e piede, Maresca indica il dischetto. Check in corso.

60': Cambio anche per il Torino: fuori Sanabria, dentro Adams.

60': Triplo cambio per il Milan: dentro Theo Hernandez, Tijjani Reijnders e Alvaro Morata. Fuori Ismael Bennacer, Samuel Chukueze e Luka Jovic.

57': Il primo ammonito del Milan nella Serie A 2024/25 è Luka Jovic. Il serbo interviene in ritardo su Ricci.

56': Non cambia l'andazzo della partita, col Milan che prova a trovare i varchi giusti, ma la manovra è troppo compassata. E il Torino che sfrutta il minimo errore per contrattaccare.

53': Bellanova pericolo costante per il Milan. Tomori ferma una sua percussione.

51': Pulisic è il più attivo del Milan in questo inizio ripresa. Lo statuinitense tiene in apprensione la difesa granata.

49': OCCASIONE MILAN! Distrazione granata, Pulisic prova ad approfittarne ma è troppo defilato e la sua conclusione finisce sull'esterno della rete.

48': Musah, Reijnders e Morata sono stati mandati da Paulo Fonseca a riscaldarsi.

21.56: Si riparte con gli stessi effettivi.

21.36: Finisce qui il primo tempo, Milan sorprendentemente sotto a San Siro contro il Torino.

45'+4' Cross di Leao, testa di Jovic ma il pallone finisce alto.

45'+3 Ricci ferma fallosamente Jovic. Cartellino giallo per il granata.

45': Concessi quattro minuti di recupero.

45': CI PROVA CHUKWUEZE. Il nigeriano tenta la soluzione dalla distanza, ma il pallone finisce fuori.

44': IL MILAN RISCHIA. Torino che sfrutta nel migliore dei modi gli spazi. Bellanova dalla destra mette in mezzo, velo di Zapata e tiro di Ilic che trova la grande risposta di Maignan.

43': Leao prova a scutere il Milan, impegna due difensori e si guadagna un corner che però non viene sfruttato nel migliore dei modi.

41': CHE OCCASIONE PER IL MILAN! Loftus-Cheek trova uno splendido corridoio per Leao che vince il duello con Masina, si trova a tu per tu con Milinkovic-Savic e opta per il rasoterra, respinto dal portiere serbo.

38': MILAN IN DIFFICOLTA. Solo un super Maignan di piede evita il raddoppio sulla potente capocciata di Duvan Zapata sugli sviluppi di calcio d'angolo. Il colombiano è stato lasciato colpevolmente solo a colpire.

37': Primi mormorii di San Siro, dopo un pallone perso da Chukwueze. Il nigeriano fin qui non sta incidendo.

36': Situazione che si complica per il Milan, che aveva fin qui fatto il gioco, senza riuscire però a sfondare.

30': Torino in vantaggio. Cross dalla sinistra di Zapata per l'out opposto, Bellanova di testa supera Maignan col pallone che tocca il palo, Thiaw prova a spazzare ma è ormai troppo tardi. L'ultimo tocco è suo, pertanto è autorete del tedesco.

28': Le statistiche dicono: 5 tiri per il Milan a 2. Una sola parata, effettuata da Milinkovic-Savic. Un corner a zero per i rossoneri. Possesso palla 57%-43% per la squadra di Paulo Fonseca.

25': Scatta il cooling break.

24': Torino sempre ben posizionato in difesa cin una linea a cinque. Leao prova a estrarre il coniglio dal cilindro con un tiro dalla distanza, comunque debole e impreciso.

23': Buonissima la prova di Saelemaekers, praticamente presente ovunque. Da un suo pallone recuperato il Milan si costruisce un'occasione da gol, con Loftus-Cheek che prova a innescare Leao non riuscendoci.

22': Fonseca chiede a Jovic e Leao maggiore collaborazione nei movimenti. Il serbo fin qui si è visto pochissimo.

21': CI PROVA LEAO DALLA DISTANZA. La conclusione del portoghese è però telefonata e facilmenta parata da Milinkovic-Savic.

18': ZAPATA È LO SPAURACCHIO DEL TORINO. Fortuna che Tomori mura dal limite dall'area la sua conclusione.

17': Una bella azione del Milan che parte dalla catena di sinistra: Saelemaekers innesca Leao che a sua volta serve a centro area Pulisic. Azione vanificata dal fuorigioco.

15': PRIMO LAMPO PER IL TORINO! A provarci è Duvan Zapata che tenta la conclusione da fuori area. Il suo destro finisce a lato.

11': Milan che ha preso coraggio in questi minuti. Saelemaekers accompagna anche l'azione offensiva, Pulisic è l'osservato speciale della difesa rossonera.

7': CHE OCCASIONE PER IL MILAN! Sugli sviluppo di calcio d'angolo il colpo di testa di Thiaw è salvato sulla linea da Masina, poi Leao spara alto.

6': Primo lampo del Milan con un coast to coast di Pulisic che affonda dalla sua area fino a quella avversaria, allarga per Leao la cui conclusione è deviata in corner.

5': Minuti interlocutori, qualche imprecisione tra i rossoneri in fase d'appoggio.

2': La disposizione in campo è quella di un 4-2-3-1 con Saelemaekers nel ruolo di terzino sinistro. Incrocerà l'ex rossonero Bellanova.

20.47 - Dopo una falsa partenza, il Torino batte il calcio d'inizio. Inizia il campionato!

84 giorni dopo l'ultima partita di campionato, riecco il Milan in campo. Amici e amiche di Milannews.it, tra poco i rossoneri scenderanno in campo per la prima giornata del campionato 2024/25 dove a San Siro sfideranno il Torino di Paolo Vanoli. La grande novità è rappresentata in panchina, con Paulo Fonseca al posto di Stefano Pioli. Non ci sono più Olivier Giroud e Simon Kjaer ma la squadra si è rinforzata con gli arrivi di Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic, Emerson Royal e Youssuf Fofana. Nessun nuovo acquisto, tuttavia, è in campo questa sera. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione della partita d'esordio del Diavolo in Serie A!

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Torino, partita d'esordio della Serie A 2024/25.

Solo panchina per Theo Hernandez, con Alexis Saelemaekers che prende il posto del francese. Loftus-Cheek arretrato in mediana, al fianco di Bennacer mentre davanti solo panchina per Morata con Jovic che sarà l'unico terminale offensivo, supportato da Pulisic come trequartista centrale e con Chukwueze e Leao ai lati. In panchina anche Pavlovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic. A disp. Raveyre, Torriani, Morata, Reijnders, Okafor, Theo Hernandez, Pavlovic, Terracciano, Gabbia, Musah. All. Paulo Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Zapata, Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Karamoh, Sazonov, Adams, Dembele, Dellavalle, Horvath, Tameze, Ciammaglichella, Bianay, Njie. All. Paolo Vanoli.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

ASSISTENTI: Scatragli e Moro.

IV UOMO: Giua.

VAR: Doveri.

AVAR: Di Bello.