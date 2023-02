LIVE MN - Milan-Tottenham (1-0): fine primo tempo...

- Il Milan ha chiuso in vantaggio per 1-0 il primo tempo del match contro il Tottenham: per ora decide un gol di Brahim Diaz che al 7' ha fatto esplodere San Siro e ha portato avanti i rossoneri. Gli inglesi si sono visti soprattutto su palla inattiva, anche se non hanno mai creato grandi problemi a Tatarusanu. Buona prestazione finora della squadra di Pioli che ha tenuto bene il campo.

48' Fine primo tempo.

45' Tre minuti di recupero.

43' Grande sponda di Giroud per Leao. Il portoghese arriva al limite dell'area e prova il destro a giro, pallone altissimo.

42' Emerson spinge sulla destra e mette un bel pallone in area per Son, ma c'è una grande diagonale di Saelemaekers che anticipa il giocatore del Tottenham e spedisce il pallone in angolo.

39' Grande accelerazione di Theo sulla sinistra: il francese salta Romero, entra in area e cerca Giroud, Dier respinge il cross in angolo.

33' Problema per Tonali dopo un contrasto duro in mezzo al campo. Entra lo staff medico rossonero, ma il numero 8 milanista si rialza subito e potrà riprendere regolarmente il gioco.

26' Tottenham più aggresivo e intraprendente in questa fase del match. Gl inglesi recuperano palla sulla trequarti, Emerson prova il destro dalla distanza, Tatarusanu blocca centralmente.

25' Angolo per gli inglesi: Son crossa in area, Saelemaekers libera.

24' Nuova occasione da palla inattiva per il Tottenham, sempre dalla fascia snistra: sempre Son sul pallone, cross in area per Kane che spizza palla, deviazione in angolo di un giocatore del Milan.

21' Punizione per il Tottenham dalla fascia sinistra, sul pallone sempre Son: cross in area, Dier anticipa ancora tutti, colpo di testa fuori.

16' Altro calcio piazzato per gli inglesi, stavolta dalla destra: cross di Son, Kjaer libera di testa. L'arbitro fischia anche un fallo sul danese, si ripartirà con un calcio di punizione per il Diavolo.

13' Calcio di punizione per il Tottenham dalla fascia sinistra: cross in area di Son e colpo di testa di Dier che anticipa tutti, Tatarusanu blocca centralmente senza problemi.

7' GOOOOLLLLL!!! DIAZZZZZZ!!! Tiro di Theo, respinta di Forster, palla che arriva allo spagnolo che calcia di destro, il portiere del Tottenham respinge ancora, ma c'è anche il numero 10 rossonero che insacca di testa a porta vuota.

3' Prima accelerazione di Leao, Emerson lo ferma con un fallo. Poteva starci anche il giallo, ma l'arbitro decide di non estrarre il cartellino per l'esterno del Tottenham.

0' Inizia il match: primo pallone per il Tottenham.

- Prima del fischio d'inizio del match verrà osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime del terremoto in Turchia e Siria.

- A San Siro risuona la "musichetta" della Champions League con le squadre schierate in mezzo al campo: il Milan giocherà con la consueta maglia rossonera e i pantaloncini neri, mentre il Tottenham indossa divisa e calzinini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan affronterà il Tottenham nel match valido per l'andata degli ottavi di Champions League. Grazie al nostro consueto live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione di questa sfida. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Tottenham:

MILAN (3-4-3): Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Theo, Brahim, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Gabbia, Calabria, Ballo-Touré, Pobega, Origi, Rebic, De Ketelaere, Messias. Allenatore: Pioli.

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. A disposizione: Austin, Whiteman, Sánchez, Richarlison, Danjuma, Pedro Porro, Tanganga, Moura, B. Davies, Devine. Allenatore: Conte.