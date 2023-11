live mn - Milan-Udinese (0-0): errore di Florenzi, rossoneri graziati da Pereyra

vedi letture

28' Grande fatica per i rossoneri nel girare palla e verticalizzare.

24' Prima chance per i rossoneri! Reijnders vede il movimenti di Calabria in mezzo al campo, destro secco del terzino ma Silvestri è bravo a deviare in corner.

23' Cross di Zemura dalla sinistra, Success colpisce di testa anticipando Thiaw ma spara alto sopra la traversa.

20' Corner Milan. Traversone di Reijnders, Krunic gira di testa ma non trova la porta.

18' Punizione di Samardzic da 25 metri, barriera colpita in pieno.

17' Primo giallo del match: ammonito Krunic.

13' Rossoneri che fanno grossa fatica a creare palla a terra. Molti lanci lunghi fin qui.

10' Occasione Udinese! Success lancia Zemura in profondità, cross in mezzo sul quale arriva Florenzi ma sbaglia il passaggio, sull'errore arriva Pereyra che tutto solo calcia alto sopra la traversa.

8' Corner che attraversa l'area e arriva a Musah. L'americano riparte da dietro.

7' Cross di Leao dalla sinistra, deviazione e primo corner per il Milan.

5' Apertura di Calabria per Leao, stop e cross del portoghese che vede il movimento di Jovic ma il traversone è troppo sul portiere.

3' Udinese molto aggressivo in questo avvio.

1' Inizia il match. Primo possesso dell'Udinese.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti e ben ritrovati alla diretta testuale di Milan-Udinese, undicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo una sconfitta e un pareggio, la squadra di Pioli vuole tornare subito alla vittoria per inseguire la capolista Inter. Dovrà farlo, però, con ben nove rossoneri indisponibili: Sportiello, Kalulu, Pellegrino, Caldara, Bennacer, Pulisic, Chukwueze, Kjaer e l'ultimo infortunato Theo Hernandez. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali di Milan-Udinese:

Milan (4-4-2): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah, Krunic, Reijnders, Leao; Giroud, Jovic.

A disposizione: Mirante, Nava, Adli, Loftus Cheek, Okafor, Romero, Pobega, Jimenez, Simic, Bartesaghi. All. Pioli

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success.

A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Guessand, Zarraga, Quina, Kamara, Ferreira, Akè, Tikvic, Lucca, Camara, Thauvin, Pafundi.

Arbitro: SACCHI

Assistenti: DE MEO - CAPALDO

IV uomo: MONALDI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DIONISI