LIVE MN - Milan, visite mediche in corso per Piatek. Dalla Francia: è fatta per Abanda del Monaco

12.30 - Ancora in corso di svolgimento le visite mediche per il nuovo attaccante del Milan. Più tardi Piatek si recherà a Casa Milan per firmare il contratto.

11.42 - Stefan Simic-Frosinone, è fatta. Il difensore ceco passa al club ciociaro in prestito secco fino a giugno, senza diritto o obbligo di riscatto. Manca soltanto la firma ma l'operazione è ormai conclusa. (MilanNews.it).

11.30 - I tifosi rossoneri, all'arrivo di Piatek al La Madonnina, hanno gridato una frase contro Gonzalo Higuain, il quale lascerà il Milan per trasferirsi al Chelsea. Nel mentre non sono mancati gli applausi e gli incoraggiamenti nei confronti dell'attaccante polacco. (MilanNews.it)

11.24 - Secondo quanto riferisce sport.sky.it, il Bologna continua a lavorare per rinforzarsi e nelle ultime ore avrebbe chiesto Alen Halilovic al Milan. Il giovane croato era stato inizialmente inserito dal club rossonero nella trattativa con il Genoa per Piatek, ma adesso potrebbe finire alla squadra di Pippo Inzaghi.

11.13 - Secondo quanto riferisce il sito di Sky, l'aereo privato con a bordo Gonzalo Higuain è atterrato poco fa Farnborough, piccolo aeroporto attaccato a Cobham. Dopo le visite mediche di rito, il centravanti argentino svolgerà il suo primo allenamento con il Chelsea.

11.12 - Krysztof Piatek svolgerà oggi prima le visite mediche di rito e successivamente si recherà a Casa Milan per firmare il suo nuovo contratto con il Milan: come riferisce il Corriere della Sera, il polacco si legherà al club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2023 e guadagnerà due milioni di euro a stagione più bonus.

10.55 - Come riferiscono i nostri inviati, Krysztof Piatek è arrivato pochi istanti fa presso la clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche di rito con il club rossonero. Dopo i test medici, il neo attaccante milanista si recherà a Casa Milan per la firma del contratto senza fare l'idoneità che ha già ottenuto con il Genoa.

10.51 - Porte girevoli al Milan. Nel giorno delle visite mediche per Krzysztof Piatek, Gonzalo Higuain saluta definitivamente e vola al Chelsea. L'attaccante argentino questa mattina si è imbarcato infatti su un aereo privato diretto a Londra, dove a sua volta sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la squadra allenata da Maurizio Sarri. Prenderà il suo posto nell'attacco rossonero Piatek, che si sottoporrà ai controlli medici dalle 11 alla clinica la Madonnina, in centro a Milano, prima di firmare il contratto. (ANSA)

10.49 - Dopo Piatek, il Milan è pronto a chiudere un altro colpo di mercato: secondo quanto riferisce L'Equipe, il club di via Aldo Rossi ha infatti chiuso per l'arrivo dal Monaco di Leroy Abanda Mfomo, terzino sinistro classe 2000 che ha il contratto in scadenza a giugno con la squadra monegasca. Il giovane talento francese firmerà con i rossoneri un contratto di 4 anni e mezzo.

10.34 - Gonzalo Higuain è pronto a dire addio al Milan dopo appena sei mesi: il Pipita volerà infatti a Londra questa mattina per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il Chelsea. Come riporta il Corriere della Sera, il club rossonero saluta il Pipita tra delusione e rimpianti per un'avventura che non è andata come tutti speravano.

10.22 - Il Milan saluta Gonzalo Higuain ed è pronto ad accogliere Krysztof Piatekm che oggi diventerà un nuovo giocatore rossonero. Ma che impatto avrà questo "scambio" di centravanti sul bilancio milanista? Secondo Tuttosport, l'addio del Pipita permetterà al club di via Aldo Rossi di risparmiare 17,19 milioni di euro tra ingaggio lordo e mancato pagamento della seconda rata del prestito. Per i prossimi sei mesi, i rossoneri caricheranno invece un ammortamento da 3,88 milioni per il cartellino del bomber polacco, mentre il suo ingaggio peserà per 1,8 milioni lordi.

10.10 - Il Milan non molla la presa per Stefano Sensi, regista del Sassuolo che i rossoneri hanno messo nel mirino da diverso tempo: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il club neroverde non sembra però intenzionato a cederlo in questa finestra di mercato invernale.

09.58 - Ci ha pensato Elliott, azionista del Milan, a sbloccare la trattativa tra il club rossonero e il Genoa per Krysztof Piatek, che nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore milanista. Lo riferisce questa mattina Il Giornale che spiega che il Diavolo verserà 35 milioni di euro in un'unica soluzione. Il bonus riconosciuto al Grifone è di modesta entità e legato al piazzamento in classifica del Milan.

09.35 - In merito all'arrivo al Milan di Krysztof Piatek, l'edizione odierna de La Stampa titola così questa mattina: "Piatek al Milan: sì da 35 milioni". L'affare tra i rossoneri e il Genoa si è chiuso ieri sulla base di 35 milioni di euro, che il Diavolo verserà nelle casse rossoblù in un'unica soluzione.

09.11 - Prima pagina di Tuttosport dedicata anche ai movimenti di mercato in casa Milan. I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo dal Genoa del centravanti polacco Krzysztof Piatek, che sostituirà Gonzalo Higuain al centro dell'attacco di Gattuso. "Milan, ecco Piatek. Colpo da 35 milioni", è il titolo scelto. "Oggi il bomber sarà da Gattuso".

08.59 - Alla fine, Milan e Genoa hanno trovato la quadra per il trasferimento di Krysztof Piatek in rossonero senza contropartite tecniche: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, i rossoneri verseranno nella casse del Grifone 35 milioni di euro in un'unica soluzione. I bonus saranno minimi e legati al posizionamento in classifica che la squadra di Gattuso riuscirà a ottenere a fine campionato.

08.48 - "Il Papa polacco", titola stamattina il Corriere dello Sport parlando, ovviamente, di Krzysztof Piatek al Milan. L'oramai ex Genoa è il nuovo ministro del gol rossonero e debutterà con la nuova maglia sabato sera contro il Napoli nel personalissimo derby contro Milik. Milik arriva alla corte di Gattuso per 35 milioni più bonus.

08.43 - Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, le visite mediche di Krysztof Piatek, nuovo acquisto del Milan, che inizialmente erano previste per le 9 di questa mattina, sono state spostate alle 11. Successivamente, una volta terminati i test di rito, il bomber polacco si recherà a Casa Milan per la firma del contratto.

08.36 - Dopo avr preso Piatek, il Milan non si ferma ed è ora alla ricerca di un attaccante esterno da regalare a Rino Gattuso: secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, i nomi sul taccuino di Leonardo e Maldini sono quelli di Groeneveld del Bruges e Bergwin del PSV.

08.24 - La Gazzetta dello Sport apre la sua edizione odierna con l'arrivo di Krzysztof Piatek al Milan dal Genoa. "Tuono di Piatek", si legge a centro pagina, col polacco già arrivato a Milano che esordirà proprio contro il Napoli del compagno di Nazionale Arek Milik. Piatek costerà ai rossoneri 35 milioni più bonus, senza contropartite, e firmerà un contratto fino al 2023.

08.12 - Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, alla fine nell'affare Piatek tra Milan e Genoa non è stata inserita nessuna contropartita tecnica: il nome pià caldo sembrava essere quello di Andrea Bertolacci, ma il centrocampista non ha voluto fare i bagagli senza buonuscita.

07.54 - Via Higuain, ecco Krysztof Piatek: è tutto fatto infatti per l'arrivo al Milan del bomber polacco, che questa mattina svolgerà le visite mediche per il club rossonero e successivamente firmerà il suo nuovo contratto fino al 30 giugno del 2023. Nella giornata di ieri, Milan e Genoa hanno finalmente trovato la quadra, con il Diavolo che verserà nella casse del Grifone 35 milioni di euro (più 2-3 milioni di bonus) in un'unica soluzione. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il giocatore guadagnerà invece due milioni a stagione più bonus. Nella trattativa, non è stata quindi inserita nessuna contropartita tecnica: il nome più caldo sembrava essere quello di Andrea Bertolacci, ma il centrocampista non ha voluto fare i bagagli senza buonuscita. Oggi Piatek vivrà quindi la sua prima giornata rossonera e sabato sera farà il suo esordio ufficiale con la maglia del Milan a San Siro nel big match contro il Napoli di Ancelotti.

Quella di oggi sarà un'altra giornata molto calda per il mercato del Milan: Krysztof Piatek svolgerà le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto con il club rossonero, mentre Gonzalo Higuain volerà a Londra e diventerà un nuovo giocatore del Chelsea. Ma la campagna acquisti della società di via Aldo Rossi potrebbe non essere finita con il bomber polacco. Seguite il live testuale di Milannews.it per restare informati su tutto quello che succederà!!!