LIVE MN - Milanello, è il giorno del raduno: iniziata la conferenza di Pioli. Alle 17 il primo allenamento

MilanNews.it

14.31 - Inizia la conferenza stampa di Stefano Pioli: segui QUI la diretta testuale!

14.30 - Le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Milan Tv, prima della conferenza stampa a Milanello: LEGGI QUI.

14.18 - Dopo Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, è arrivato in questi istanti anche Giorgio Furlani a Milanello per il raduno rossonero. L'amministratore delegato rossonero in questa stagione ha preso le redini del mercato in una pool di lavoro che comprende anche gli stessi Moncada e D'Ottavio, oltre che il tecnico Stefano Pioli.

13.42 - Il raduno del Milan è ufficialmente cominciato al centro sportivo di Milanello. Giornata di nuovi inizi, soprattutto lato dirigenza con Geoffrey Moncada arrivato in questi istanti a Carnago: lo scout è diventato uno degli uomini chiave del mercato rossonero dopo l'addio di Maldini e Massara. Con lui anche il nuovo ds Antonio D'Ottavio. Il video del loro arrivo.

13.21 - I giocatori sono arrivati tutti a Milanello e ora stanno pranzando. Alle 17 è in programma il primo allenamento stagionale su uno dei campi del Centro sportivo rossonero.

12.57 - Nella lista dei convocati mancano all'appello i giocatori impegnati con le nazionali che si aggregheranno al gruppo squadra tra circa una settimana, per il 17-18 luglio, poco prima della partenza per Los Angeles per la tourneè negli Stati Uniti. Ecco chi sono: Maignan, Kjaer, Theo, Kalulu, Thiaw, Ballo-Tourè, De Ketelaere, Leao, Saelemaekers, Giroud.

12.38 - Questi i giocatori della Primavera del Milan che sono aggregati alla Prima Squadra per il raduno di oggi a Milanello: Nava, Bartesaghi, Nsiala, Simic, Eletu, Zeroli, Cuenca, Nasti e Chaka Traoré.

12.13 - Ecco il programma della giornata: alle 14.30 ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli, mentre alle 17 ci sarà il primo allenamento della stagione.

12.00 - Questi la lista dei presenti al primo giorno di raduno a Milanello, esclusi i nazionali che raggiungeranno il resto della squadra qualche giorno dopo:

Portieri: Sportiello, Mirante, Vasquez, Jungdal

Difensori: Calabria, Florenzi; Caldara, Gabbia, Tomori, Bellodi

Centrocampisti: Adli, Bennacer (recupererà dall'infortunio a Milanello), Krunic, Loftus-Cheek, Pobega.

Attaccanti: Messias, Origi, Rebic, Romero.

Sarà presente anche Daniel Maldini, in attesa che venga definito nei dettagli il suo trasferimento all'Empoli in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove oggi è in programma il raduno del Milan in vista della stagione 2023-2024. Restate con noi per rimanere aggiornati su tutto quello che succederà nel Centro sportivo rossonero!!!