live mn - Monza-Milan (0-0): conclusione dalla distanza provata da Chukwueze al 20'

25' Primo squillo vero anche del Monza, che per la prima volta in serata ha sporcato i guanti di Maignan. Bravo Valentin Carboni a costruirsi l'azione che poi l'ha portato a concludere in porta, seppur in maniera centrale.

23' Bennacer aveva costruito una bella inziativa, semplice, un dai e vai con Jovic, ma la conclusoine non è stata delle migliori. Arrivato al limite dell'area, l'algerino non è infatti riuscito a concludere a dovere in porta calciando in maniera sbilenca.

20' Conclusione dalla distinanza di Chukwueze, che con coraggio ha scaldato il suo mancino non impensierendo però più di tanto Di Gregorio.

17' Azione intraprendente di Florenzi, che dopo aver trovato sulla fascia Chukwueze ha cercato di accogliere l'interessante assistenza di Luka Jovic che con un passaggio di testa ha provato a premiare in profonfità il terzino del Milan, non trovandolo.

14' Dopo i primi frenetici 5' di partita i ritmi a Monza si sono leggermente abbassati, con le due squadre che preferiscono gestire molto di più la palla in attesa del momento giusto per affondare il colpo.

8' Errore in disimpegno di Adli, che perde una palla velenosa in mezzo al campo permettendo al Monza di ripartire in contropiede. Ben posizionati Thiaw prima e Florenzi poi che scongiurano ogni male.

4' Grande incursione sull'out di destra di Chukwueze, che di fisico supera Carboni, entra in area di rigore scaricando la palla dietro verso Bennacer che non trovando angolo di tiro lascia poi la sfera a Theo che a botta sicura calcia in porta ma trova una deviazione conquistando un calcio d'angolo.

2' Ancora calcio d'angolo per i padroni di casa, con Pablo Mari che è stato anticipato al momento del tiro da un'ottima chiusura difensiva di Chukwueze.

2' Primo squillo anche del Monza, con Dani Mota che conquista un angolo dopo un'ottima azione personale.

2' Prima occasione della partita per il Milan, con Jovic che non è riuscito a colpire bene il pallone con la testa orientandolo in maniera angolata verso la porta protetta da Di Gregorio.

1' Si parte all'U-Power Stadium di Monza. Primo pallone della partita giocato dal Milan.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti all'U-Power Stadium di Monza per il posticipo domenicale della 25esima giornata di Serie A fra il Monza di Raffaele Palladino ed il Milan di Stefano Pioli.

Le due compagini arrivano a questa sfida in condizioni mentali e di classifica diverse, anche perché mentre i brianzoli punteranno ad allontanare ancora di più la zona retrocessione, che ad oggi dista ben 10 punti, il diavolo cercherà di ottenere il decimo risultato utile consecutivo in campionato con l'intento di scavalcare la Juventus in classifica. Insomma, si prospetta essere una sfida ricca di emozioni, dunque vi invitiamo a restare con noi e seguire il nostro live testuale per non perdervi neanche un'emozione di questo speciale derby lombardo nel ricordo dell'eterno presidente Silvio Berlusconi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marí, Carboni A.; Gagliardini, Pessina; Carboni V., Colpani, Mota; Đurić. A disp.: Gori, Sorrentino; Bettella, Caldirola, D'Ambrosio, Donati, Kyriakopoulos; Akpa-Akpro, Bondo, Machin, Pereira, Zerbin; Colombo, Maldini. All.: Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Hernández; Bennacer, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jović. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Jiménez, Kjær, Simić, Terracciano; Musah, Pulisic, Reijnders; Giroud, Leão. All.: Pioli.

Arbitro: Colombo di Como.