LIVE MN - Monza-Milan (0-0): doppia occasione per la squadra di Palladino

13' Bell'iniziativa di Origi sulla destra, ma il cross per Leao viene intercettato da Izzo.

9' E' il Monza a fare il match. Milan molto attendista.

6' Corner per il Milan, spazza via la difesa del Monza.

4' Si fa vedere il Milan della parti di Di Gregorio, impegnando il portiere del Monza su un tiro cross di Leao.

2' Angolo Monza. Cross di Ciurria, colpo di testa di Petagna e ancora Tatarusanu a deviare in corner.

1' Subito occasione Monza. Ciurria approfitta di un rimpallo a suo favore, Tatarusanu devia in corner la conclusione.

1' Inizia il match! Primo pallone per il Monza.

- Contro il Monza sarà la sfida n.15 nella storia del Milan. Finora 13 vittorie rossonere e una vittoria per il Monza. L'unica sconfitta risale alla Coppa Italia 1964-65, quando ai supplementari finì 2-1, con doppietta di Melonari in risposta al vantaggio rossonero firmato David.

- Per i rossoneri, vista l'assenza di Davide Calabria, il capitano sarà Theo Hernandez. Sandro Tonali invece sarà il vice.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a tutti all'U Power Stadium dove questa sera Monza e Milan daranno battaglia in occasione della ventitreesima giornata di Serie A. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marí, Izzo; Birindelli, Rovella, Pessina, Ciurria; Mota Carvalho, Caprari; Petagna. A disp.: Cragno, Sorrentino; Antov, Caldirola, Carboni, Donati; Barberis, Colpani, Machín, Ranocchia, Sensi, Valoti; D'Alessandro, Gytkjær. All.: Palladino.

MILAN (3-4-3): Tătărușanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunić, Hernández; Díaz, Origi, Leão. A disp.: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.