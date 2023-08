live mn - Monza-Milan (1-1): quante occasioni per i rossoneri!

vedi letture

61' Ammonito anche Theo Hernandez.

59' Ammoniti sia Gagliardini che Leao.

58' Brutto gesto di Gargliardini su Leao: prima interviene in ritardo sul portoghese, poi lo butta a terra. Reazione di Rafa che lo spintona.

56' Doppio cambio nel Monza: dentro Petagna e Caprari, fuori Maric e Dani Mota.

55' Cross di Pulisic, Thiaw anticipa tutti di testa ma spedisce fuori.

53' OCCASIONE MILAN! Cross di Kalulu, torre di Leao per Loftus-Cheek che ci arriva con il corpo ma Di Gregorio è bravo a bloccare il pallone a terra sulla linea.

51' Recupero palla di Loftus-Cheek nell'area avversaria, Di Gregorio interviene e anticipa il centrocampista inglese.

50' Altra bell'azione del Milan, sempre sull'asse Reijnders-Leao: il portoghese mette in mezzo un pallone interessante, ma Carboni di testa evita diversi problemi.

47' Punizione Monza, Krunic devia in corner.

46' Subito chance per i rossoneri con Leao: il portoghese entra in area ma apre troppo il piattone davanti a Di Gregorio.

45' Inizia il secondo tempo.

Il primo tempo tra Monza e Milan si chiude sul risultato di 1-1, reti di Pulisic e Colpani. Gara a ritmi altissimi da parte dei rossoneri, che provano un pressing a tutto campo che, al momento, sta funzionando bene: molti i palloni recuperati e molte occasioni create, anche se il gol subito arriva da un'uscita da horror di tutta la retroguardia rossonera.

48' Fine primo tempo.

47' OCCASIONE MILAN! Bellissima palla di prima di Reijdners per Leao che a tu per tu con Di Gregorio tira in bocca al portiere del Monza.

45' Tre minuti di recupero.

44' Primo giallo del match: ammonito Reijnders.

43' OCCASIONE MILAN! Bellissima azione del Milan, Theo si presenta al limite dell'area e calcia di potenza: conclusione che esce fuori di pochissimo.

41' Conclusione di Dani Mota da fuori area, conclusione centrale.

38' Destro di Leao da fuori area, conclusione altissima sopra la traversa.

36' Cross di Pulisic da corner, Giroud colpisce di testa ma non inquadra la porta.

33' Pareggia il Monza. Difesa da horror del Milan, che lascia libero Colpani che di mancino buca Maignan. 1-1!

31' Altra chance per i rossoneri: Leao serve Loftus-Cheek in area, stop a liberarsi dell'avversario ma la conclusione vine fermata da D'Ambrosio.

30' Conclusione potente di Loftus-Cheek dalla distanza, Di Gregorio para un tiro non facilissimo da respingere.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOOLLL!!! E' proprio Pulisic ad andare dal dischetto: rigore parato da Di Gregorio, ma sulla respinta ci arriva sempre l'ex Chelsea che appoggia in porta.

27' RIGORE MILAN! Grandissima azione di Pulisic, scambio con Giroud, Caldirola prova ad intervenire ma stende lo statunitense.

24' Cooling break per le due squadre.

21' Conclusione di Theo da fuori area, palla che termina ampiamente a lato.

19' Cambio nel Monza: fuori Bettella per infortunio, dentro D'Ambrosio sommero di fischi dai tifosi rossoneri.

16' Doppio lampo del Monza. Mota salta Thiaw, cross per Maric che conclude un rigore in movimento ma Maignan para. Palla che arriva a Colpani fuori area, conclusione al volo ma il portiere francese è attento e devia fuori dallo specchio della porta.

14' Altro scatto di Leao sulla sinistra, cross per Giroud che gira di mancino ma colpisce in pieno Carboni.

12' Prima chance! Destro preciso di Leao da fuori area, Di Gregorio si estende e riesce a deviare il pallone, bloccandolo in due tempi.

11' Punizione Milan da buona posizione: Theo calcia a sorpresa senza trovare la porta.

9' Cross di Pulisic dalla destra, acrobazia di Giroud che colpisce talmente forte da rispedire il pallone all'americano.

7' Bella palla di Kalulu per Giroud in profondità, il francese prova a controllare ma non arriva in tempo sul pallone.

5' Prima sgasata di Leao sulla sinistra, ma la palla termina fuori.

3' Subito grande lotta in mezzo al campo tra le due squadre.

1' Si parte! Il Monza gira il primo pallone del match.

- Minuto di silenzio in ricordo di Silvio Berlusconi.

- Poco meno di cinque minuti al calcio d'inizio in un U-Power Stadium tutto esaurito

Amici e amiche di MilanNews.it, buona sera a tutti e benvenuti alla diretta testuale di Monza-Milan, match valido per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, dedicato all'ex presidente di entrambi i club.

Formazioni ufficiali:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio, Bettella, Carboni, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Maric; Mota. All. Palladino. A disposizione: Lamanna, Gori, Pedro, Bondo, Carboni, Machin, D'Ambrosio, Kyriakopoulos, Cittadini, Birindelli, Mari, Petagna, Caprari, Vignato, Carboni.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Adli, Okafor, Romero, Chukwueze, Kjaer, Florenzi, Colombo, Pobega, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi.