LIVE MN - Napoli-Milan (0-2): fine primo tempo...

35' Giallo per Giroud per un fallo su Politano.

46' Calcio di punizione per il Napoli dalla fascia destra: Mario Rui mette un bel pallone in area, Giroud lo prolunga in angolo.

14' Politano si accentra dalla destra e prova il sinistro dalla distanza, pallone deviato in corner da Tonali.

12' Ritmi alti in questo avvio. Nel Milan, in mezzo al campo, è Bennacer a giocare da trequartista (marcatura a uomo su Lobotka), mentre i due mediani sono Tonali e Krunic.

7' Dalla sinistra gran palla di Zielinski in area verso Simeone che sorprende Tomori e prova il sinistro di prima intenzione, palla alta.

4' Ripartenza veloce del Milan che Theo Hernandez che arriva sul fondo, mette il pallone all'indietro per Diax che calcia con il sinistro, Meret blocca a terra.

3' Incursione sulla destra di Di Lorenzo che mette un bel pallone in area, Simeone anticipaTomori in scivolata, ma la sua conclusione finisce fuori.

0' Inizia il match: primo pallone per il Napoli.

- E' quasi tutto pronto per il calcio d'inizio del match: il Milan scenderà in campo con la consueta divisa rossonera e i pantaloncini neri, mentre il Napoli giocherà con la maglia azzurra e i calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Maradona dove tra poco seguiremo in diretta il match tra Napoli e Milan. In attesa del doppio confronto in Champions League (il 12 aprile l'andata dei quarti a San Siro, il 18 il ritorno), le due squadre si affrontano in campionato, con gli azzurri che corrono spediti verso lo scudetto, mentre i rossoneri hanno bisogno di punti per proseguire la sua corsa verso la qualificazione alla prossima Champions. Grazie al nostro testuale, non vi perderete nemmeno un'emozione di questa sfida. Restate con noi!!!

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella; Juan Jesus, Østigård; Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zedadka; Lozano, Raspadori, Zerbin. All.: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Brahim Díaz, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.