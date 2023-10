live mn - Napoli-Milan (0-2): fine primo tempo. Doppio vantaggio Milan: due volte Giroud

vedi letture

FINE PRIMO TEMPO - Intervallo al Maradona nel big match tra Napoli e Milan. Dopo un'occasione sprecata in avvio, Olivier Giroud è salito in cattedra con una doppietta di testa: primo gol al 22°, secondo al 31°. Ritorno al gol dopo quasi due mesi per il francese. I rossoneri vanno in vantaggio dunque di due gol alla pausa. C'è anche qualche nota negativa in casa Milan con Pierre Kalulu che ha lasciato il campo al 19° minuto: al suo posto Pellegrino che esordisce così in rossonero.

50' ANCORA MILAN! COntropiede di Theo che trova Pulisic: tiro ribattuta. La palla finisce dalle parte di Musah che prova a sorprendere Meret sul primo palo che è attento

49' Scende ancora sulla destra il Milan con Calabria. Il cross non è perfetto ma Giroud riesce comunque con un'acrobazia a concludere verso la porta. Meret controlla facilmente

45' Cinque minuti di recupero

45' Ci prova il Napoli. Zielinski penetra dalla destra e appoggia per Raspadori che calcia alto da buona posizione

41' COSA SPRECA REIJNDERS! Ancora Milan, ancora un'occasione. Azione avvolgente che libera Theo a sinistra. Il francese trova Reijnders a rimorchio in area ma l'olandese apre il piattone e spara incredibilmente alto

39' Grande azione di Pulisic in ripartenza che trova un varco per Reijnders: l'olandese prova la conclusione da fuori, venendo murato. Peccato! C'era Leao libero a sinsitra

35' ANCORA IL MILAN! I rossoneri cercano di sfruttare l'inerzia: break di Musah che appoggia per Giroud che apre a sua volta per Pulisic sulla destra. L'americano rientra sul sinistro ma il suo tiro è ribattuto

33' Grande giocata difensiva di Leao che chiude un'azione pericolosa del Napoli

31' GOOOOOOOOOOOL DEL MILAAAAAAAAN!!!!!!!!!!! ANCORA LUI! ANCORA OLIVIER GIROUD! ANCORA DI TESTA! Rossoneri attaccano sulla destra: Calabria crossa di prima e pennella sulla testa del numero 9 che gira di testa, da un bacino al palo e segna la personale doppietta. Doppio vantaggio Milan al Maradona!

30' Mario Rui prova a sorprendere Maignan da dietro la trequarti: il pallone finisce sul fondo

27' Grande azione di Kvaratskhelia che semina i diretti concorrenti sulla sinistra e mette basso in mezzo. Sul secondo palo arriva Politano che sciupa clamorosamente. Primo vero brivido per i rossoneri

27' Si riprende a giocare

25' Tensione tra la Curva A dei tifosi del Napoli e il settore ospiti rossoneri. Lancio di petardi da un settore all'altro. Partita momentaneamente sospesa

24' Politano lanciato verso la rete: Maignan esce con gran tempismo e ferma il napoletano

22' GOOOOOOL DEL MILAAAAAN!!! OLIVIER GIROUUUUUD!!! Giocata di Pulisic sulla destra che pesca il francese tutto solo in mezzo all'area e piega con un colpo di testa le mani di Meret. Milan in vantaggio al Maradona! 0-1.

20' Subito brivido per Pellegrino che rischia sulla pressione avversaria ma riesce ad allontanare

19' Subito una tegola per il Milan. Pierre Kalulu è costretto ad abbandonare il campo. Senza Kjaer e Thiaw è il momento dell'esordio di Marco Pellegrino: entra in campo l'argentino!

17' Non sta bene Kalulu: rientrato oggi titolare, il francese è fermo a terra dopo uno scontro precedente con un avversario

12' Leao punta Di Lorenzo in campo aperto e viene abbattuto. Per Orsato non c'è nulla...

7' Di Lorenzo prima e Rrahmani poi ci provano su sviluppo da calcio d'angolo. Nessun pericolo per Maignan

6' Il Napoli prova a rispondere con un cross basso si Mario Rui: Tomori allontana

2' OCCASIONISSIMA GIROUD! Un tiro deviato di Musah favorisce Giroud in mezzo all'area: Nathan si immola e devia in angolo

1' Subito Milan arrembante: partita che inizia con un ritmo frizzante

1' Fischio di inizio al Maradona!

- Il Napoli con la divisa azzurra, Milan in campo con la maglia rossonera

- L'arbitro della sfida sarà il signor Orsato della sezione di Schio, coadiuvato da Costanzo e Passeri. Al Var ci saranno invece Marini e Paganessi. Quarto uomo Marinelli.

- FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp: Contini, Gollini, Demme, Olivera, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, D’Avino, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Anguissa. All. Rudi Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disp. Nava, Mirante, Adli, Jovic, Okafor, Romero, Pellegrino, Pobega, Florenzi, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

-------

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Benvenuti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli dove il Milan scenderà in campo tra pochi minuti per affrontare i partenopei Campioni di Italia, nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A. Non un buon momento per i rossoneri che arrivano da due sconfitte consecutive, in campionato contro la Juventus e in Champions League contro il Psg: la gara contro il Napoli arriva giusto in tempo per dare un segnale di reazione. Seguite tutte le emozioni della sfida sul nostro live testuale!