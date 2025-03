live mn Napoli-Milan (1-0): Politano la sblocca dopo appena due minuti

17' - Milan che fa girar palla, Napoli che chiude gli spazi. I rossoneri non riescono a oltrepassare la metà campo.

16' - Napoli pericoloso sugli sviluppi di corner, Anguissa ci prova di tacco mandando a lato.

15' - Occasione Napoli: Politano dalla destra a centroarea, Lukaku non ci arriva e Gabbia anticipa Neres. Corner.

14' - Sono sette le partite consecutive in cui il Milan ha incassato gol. L'ultimo clean sheet è datato 15 febbraio contro il Verona.

12' - Numerosi i tifosi del Milan presenti al "Maradona". E nonostante siano in minoranza si sentono di gran lunga di più dei sostenitori dei padroni di casa.

11' - Walker affonda a destra e mette in mezzo per Abraham che colpisce male con la palla che finisce fuori.

9' - Sono sette le reti subite dal Milan nei primi 15' da inizio stagione.

7' - Il Milan prova a reagire con Reijnders, tiro murato dalla difesa.

6' - Il Milan diventa ufficialmente la vittima preferita da Politano. L'attaccante ha segnato 6 reti ai rossoneri in 20 partite. Staccate Genoa e Frosinone, ferme a 5.

5' - La classifica aggiornata: Inter 67; Napoli 61; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Roma 52; Lazio e Fiorentina 51; Milan 47.

3' - Non poteva iniziare peggio la partita. Schema preparato in allenamento dal Napoli eseguito alla perfezione.

2' - Gol del Napoli, segna Politano. Di Lorenzo dalla destra lancia in profondità Politano, Theo e Pavlovic non si intendono e lo lasciano passare. L'attaccante ringrazia e di sinistro supera Maignan sul suo palo.

1' - Milan in maglia rossonera, calzoncini e calzettoni neri. Napoli in maglia azzurra, calzoncini bianchi e calzettoni azzurri.

20.50 - Si parte!

20.49 - Le squadre sono entrate in campo. Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha posato una corona di fiori sotto la curva, per omaggiare Diego De Vivo, giovane calciatore di 14 anni tragicamente scomparso mercoledì sera a causa di un malore, poco prima di un allenamento in una scuola calcio. Per questo motivo viene osservato anche un minuto di silenzio.

Amici di MilanNews.it, benvenuti dallo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli dove andrà in scena la sfida fra Napoli e Milan, valida per la 30ª giornata di Serie A. Weekend non certo favorevole ai rossoneri, considerando che tutte le squadre davanti, dal Bologna in giù, hanno vinto. Milan attualmente nono e a 4 punti dall'ottavo posto. Dall'altra parte il Napoli sa che non può perdere altro terreno sull'Inter, che ha vinto contro l'Udinese.

Le formazioni: Antonio Conte recupera David Neres e lo schiera dal primo minuto Zambo Anguissa, in dubbio alla vigilia. Non ce la fanno Spinazzola e Okafor, trasferitosi in azzurro nell'ultimo giorno di mercato della finestra invernale. Forfait dell'ultim'ora per Scott McTominay, lo scozzese è indisponibile per una sindrome influenzale.

Sergio Conceiçao deve fare a meno di Ruben Loftus-Cheek. L'inglese avrebbe dovuto giocare titolare, ma durante il ritiro della squadra a Napoli, ha avvertito forti dolori addominali che hanno necessitato un ricovero per approfondimenti clinici. Gli esami hanno evidenziato un’appendicite acuta. Loftus-Cheek è è stato sottoposto ad intervento chirurgico di appendicectomia in via laparoscopica, per appendicite acuta ascessualizzata. I tempi di recupero dovrebbero ammontare a circa un mese.

Pertanto Bondo e Fofana saranno a comporre la cerniera di centrocampo. Come da indiscrezioni della vigilia, è solo panchina per Rafa Leao, col tecnico che gli preferisce Joao Felix. Abraham sarà il centravanti titolare, l'inglese ha convinto nelle ultime due uscite. In difesa si rivede Pavlovic, preferito a Thiaw. Il serbo si rivede dopo quasi un mese, l'ultima volta fu contro la Lazio e venne espulso.



NAPOLI - MILAN 1-0

RETE: 2' Politano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. A disp.: Turi, Scuffet, Juan Jesus, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Esposito, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori. All. Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Joao Felix; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Thiaw, Florenzi, Terracciano, Jimenez, Terracciano, Chukwueze, Sottil, Leao, Gimenez, Jovic. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

ASSISTENTI: Giallatini e Colarossi.

IV UFFICIALE: Marchetti.

VAR: Meraviglia.

AVAR: Di Paolo.