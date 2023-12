live mn - Newcastle-Milan (0-0): primo brivido per i rossoneri

14' Ci prova ancora Joelinton da posizione defilata, para Maignan.

13' Ripartenza del Milan costruita bene, peccato per il cross totalmente sbagliato di Pulisic.

12' Destro di Joelinton da fuori area, deviazione e poi bravo Maignan ad evitare il corner.

10' Prova ad accendersi Leao sulla sinistra, ma il portoghese viene triplicato.

8' Grande pressing del Newcastle, che obbliga il Milan a lanciare lungo e sbagliare.

5' Punizione Newcastle dalla distanza con Trippier, conclusione alta sopra la barriera.

3' Primo brivido per il Milan. Cross di Almiron, Tomori svirgola ma Maignan fa suo il pallone.

1' Si parte! Primo possesso per il Milan!

La Champions per ripartire e dare slancio ad una stagione che pian piano sta morendo, a Newcastle il Milan si gioca veramente tanto. L'obiettivo, ovviamente, è vincere: a prescindere dal risultato tra Dortmund e PSG serve una vittoria al St. James' Park per rimanere in Europa. Se il PSG perde allora sarà ancora Champions, se invece dovesse non perdere allora si andrà in Europa League, che fa comunque parte degli obiettivi minimi. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match:

Newcastle (4-2-3-1): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Bruno G., Miley, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon. Allenatore: Howe. A disposizione: Karius, Harrison, Dummett, Isak, Hall, Burn, Longstaff.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Bartesaghi, Nsiala, Krunic, Pobega, Adli, Chaka Traore, Chukwueze, Jovic, Okafor.